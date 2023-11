Românul Sebastian Stan, în pielea lui Donald Trump. Încep filmările pentru „The Apprentice”, despre ascensiunea fostului președinte american

Actorul de origine română, Sebastian Stan, va interpreta rolul tânărului Donald Trump în noua producție cinematografică "The Apprentice", în regia lui Ali Abbasi.

Filmările au început recent, cu Stan alăturându-se unei distribuții de ansamblu care îi include pe Jeremy Strong și Maria Bakalova.

"The Apprentice", care a început filmările principale în această săptămână, se concentrează pe perioada în care Trump și-a construit afacerea imobiliară în New York, în anii '70 și '80, scrie Hollywood Reporter.

Ali Abbasi, cunoscut pentru "Holy Spider", regizează filmul după un scenariu scris de Gabriel Sherman. Biografia lui Sherman despre fondatorul Fox News, Roger Ailes, "The Loudest Voice in the Room", a stat la baza miniseriei din 2019 a Showtime, "The Loudest Voice", cu Russell Crowe în rol principal.

Descrierea filmului "The Apprentice" sugerează o poveste despre mentorat și inițiere, care documentează începutul unei dinastii americane și abordează teme precum puterea, corupția și înșelăciunea.

Producătorii filmului sunt Daniel Bekerman de la Scythia Films, Jacob Jarek de la Profile Pictures și Ruth Treacy de la Taylored Films. Sherman, Grant Johnson și Amy Baer, în asociere cu Kinematics a lui Mark Rappaport, servesc ca producători executivi.

Stan, care a primit o nominalizare la Emmy pentru rolul său ca bateristul Tommy Lee în miniseria biografică "Pam & Tommy" de la Hulu, a mai jucat în filmul Sony din acest an "Dumb Money", în serialul Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier" și în filmul din 2017 bazat pe fapte reale "I, Tonya".

Strong, premiat cu Emmy pentru rolul Kendall Roy în serialul HBO "Succession", a jucat în filmul din 2022 "Armageddon Time".

Bakalova este cunoscută pentru filme precum "Borat Subsequent Moviefilm", pentru care a primit o nominalizare la Oscar, "Bodies Bodies Bodies" și "The Bubble".