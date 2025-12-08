Trei destinații europene de poveste pentru familii: aventuri nordice, gusturi locale și distracție pe gheață

Iarna aduce un farmec special în multe colțuri ale Europei, mai ales când călătorești alături de familie. Dincolo de capitalele celebre pentru târgurile de Crăciun și atracțiile clasice, există și destinații mai puțin cunoscute, dar ideale pentru vacanțe cu cei mici.

Luna decembrie este una specială pentru orice familie. Pe lângă atmosfera sărbătorească, goana după cadouri și speranța într-un an mai bun, atât copiii dar și părinții beneficiază de zile libere pe care vor să le fructifice într-un mod cât mai plăcut. Iar vacanțele în Europa sunt o soluție la îndemână mai ales pentru cei care-și permit sau au reușit să-și planifice călătoria din timp. Există țări, regiuni de vis, în care vacanțele în familie fac toți banii. Și vorbim de locații feerice care aduc spiritul Crăciunului de altădată.

Capitala Crăciunului de pe Malurile Adriaticii

Poate cel mai frumos loc de petrecut Crăciunul sau măcar perioada premergătoare acestei sărbători este Zagrebul, capitala Croației. O locație de multe ori subevaluată de români și culmea nu atât de costisitoare precum alte destinații cu ștaif din vestul Europei.

Zagrebul este un oraș vibrant, plin de viață, un amestec incredibil de culturi în care se îmbină perfect atitudinea sofisticată a Europei Centrale cu farmecul relaxat al Adriaticii. Zagrebul impresionează prin arhitectură, tradiții dar mai ales prin faptul că este un adevărat hub cultural, găzduind o scenă creativă înfloritoare, nenumărate instituții culturale și totodată unele dintre cele mai bune restaurante ale țării.

Ei bine, în luna decembrie, capitala Croației strălucește. Zagrebul a primit trei ani la rând titlul de orașul cu cea mai frumoasă piață de Crăciun din Europa, de către European Best Destination. Și asta fiindcă pentru o familie cu copii Crăciunul în Zagreb este o experiență spectaculoasă. Capitala Croației se transformă complet într-o minune feerică a iernii. În oraș sunt deschise nu mai puțin de 25 de piețe de Crăciun, răspândite în zonele urbane cele mai importante, de la pietonale la piațete și agore comunitare.

Fiecare târg, în fiecare locație, are propria temă și atmosferă unică. Pe tarabele fermecătoare se pot găsi obiecte de artizanat, ornamente pentru pomul de Crăciun, cărți în mai multe limbi, dulciuri precum și standuri cu mâncare locală și vin fiert aromat. Lumini strălucitoare, ornamente colorate și decorațiuni sezoniere completează un program zilnic de divertisment în aer liber și spectacole.

Important este faptul că orașul și târgurile în sine oferă o multitudine de activități pentru toate vârstele, de la diferite ateliere de confecționat obiecte tradiționale la spectacole interactive de teatru, dans și muzică. Același lucru se poate spune și despre lucrurile vândute la tarabe. Sunt pentru toate vârstele și mai ales reprezintă bucuria copilăriei universale, fără gadgeturi, doar cu jucării care au fascinat copiii de milenii întregi. Printre articolele pe care le puteți găsi se numără ornamente decorative, lumânări, ceramică, bijuterii, eșarfe și pălării din lână, o gamă largă de jucării și multe altele. Deasemenea pot fi găsite suveniruri populare din nordul Croației, niște jucării din lemn, sculptate manual din regiunea Hrvatsko Zagorje. Acest meșteșug, dezvoltat în secolul al XIX-lea de către sătenii de-a lungul traseului de pelerinaj către altarul Maicii Domnului a Zăpezilor, este inclus în patrimoniul UNESCO.

Jucăriile, realizate din lemn moale, reprezintă o mulțime de obiecte și ființe de la fluiere, cai, cocoși, păsări, fluturi sau mobilier pentru păpuși și dansatoare care se învârt. Tăiate și sculptate de bărbați și pictate manual de femeile din sat, nu există două jucării identice. Totodată nu trebuie ratată prăjitura din tură dulce numită Licitar, în formă de inimă roșie, care a devenit un simbol al Croației. Aceste prăjituri pictate în culori vii datează din secolul al XIII-lea. La acea vreme erau comestibile, dar acum sunt în special obiecte ornamentale. Și ele își găsesc locul pe lista reprezentativă a UNESCO. Dincolo de jucării de lemn, haine și bijuterii hand-made, la Zagreb, în preajma Crăciunului nu ai cum să rămâi flămând. Este plin de tarabe cu mâncare. Nu trebuie ratate produsele locale, precum kobasice (cârnați de porc de casă), varianta lor de sarma, strukli (aluat copt umplut cu brânză de vaci și smântână) și fritule (bile mici de aluat prăjite, pudrate cu zahăr pudră și ocazional acoperite cu ciocolată sau caramel).

Nu lipsesc nici băuturile calde, cum ar fi kuhano vino (un soi de vin fiert), dar nici spirtoasele, precum rakija (un soi de rachiu), cu o varietate de arome. Pe lângă cumpărături și mâncare, fiecare an aduce noi modalități de a te bucura de atmosfera de Crăciun în Zagreb, cu multe concerte, activități, jocuri și divertisment. Printre atracțiile anuale se numără patinoarul în aer liber din Piața „Regele Tomislav”, scena Nașterii Domnului cu personaje reale, jucată în fața Catedralei din Zagreb, și instalațiile tematice imaginative din Tunelul Grič. Numeroase scene din oraș găzduiesc concerte live. Chiar și transportul public din Zagreb se transformă în luna decembrie.

Mai precis, tramvaiul de Crăciun, care circulă de-a lungul străzii Praška, legând Piața Ban Jelačić de Zrinjevac, este condus chiar de Moș Crăciun. Și dacă tot ați ajuns la Zagreb, se merită o excursie, la Varazdin, un oraș baroc pitoresc și frumos conservat, denumit cu tandrețe „orașul în care dorm îngerii”. Fiind cândva pentru scurt timp capitala Croației, acest splendid orășel are multe de oferit călătorilor curioși, de la centrul fermecător și până la muzeele, bisericile și castelul medieval. Totodată poate fi vizitat și Castelul Trakošćan, situat pe malurile râului Drava, în regiunea Krapina-Zagorje, la aproximativ o oră nord de Zagreb. Construit inițial la sfârșitul secolului al XIII-lea, castelul este o comoară culturală, construit într-un peisaj de basm. Este deschis ca muzeu și este plin de mobilier baroc, dar și de arme istorice.

Bradul care cântă, satul de Crăciun și unul dintre cele mai mari târguri din Europa

Pentru cei care preferă totuși experiențe central-europene încărcate de zăpadă și atmosfera Alpilor, atunci Zurich poate deveni o destinație de vis. Și asta fiindcă Crăciunul în Zurich este desprins din basme, cu brazi sclipitori, vin fiert, luminițe de Crăciun, preparate tradiționale gustoase și sunetul colindelor în aerul răcoros și proaspăt de munte. Zurich este o destinație potrivită pentru întreaga familie. Și asta fiindcă nu are una, ci patru târguri principale de Crăciun. Nu le mai punem la socoteală pe cele mai mici. Cel mai impresionant târg de Crăciun din Zurich este Wienachtsdorf, „Satul de Crăciun”. Acesta este situat lângă malul lacului Zurich, în Sechseläutenplatz, în fața Operei din Zurich. Satul este format din peste o sută de căsuțe, tarabe și ateliere care oferă delicii culinare, obiecte de artizanat locale și multe altele. Totodată în „sat” a fost amenajat și un patinoar unde copiii se pot distra cu pinguini de jucărie, de dimensiuni gigantice.

O atracție o reprezintă și „Cabana Fondue” unde se vând mâncăruri tradiționale elvețiene și mult glüwein (vin roșu, îndulcit cu multe condimente și citrice). Interesant și totodată de neratat este „Bradul de Crăciun Cântător” și Weihnachtsmart care se află chiar lângă strada comercială Bahnhofstrasse, unde se află o celebră instalație urbană numită „Luminile Lucy” din Zurich .

Este vorba despre o plasă uriașă cu lumini, intitulate „Lucy”, după melodia trupei Beatles, „Lucy in the Sky with Diamonds”. Fiecare bec LED (aproximativ 12000) este înconjurat de cristal de sticlă tăiat pentru a crea un efect romantic de Crăciun, asemănător diamantului și stelelor. La gara din Zurich se află și cea mai centrală piață de Crăciun a orașului dar, totodată, și cea mai mare piață de Crăciun, interioară, din Europa. Impresionant este bradul înalt de 10 metri decorat cu mii de cristale Swarovski.

Magia iernii la Cercul Polar

Dincolo de târguri de Crăciun și distracții urbane, cei care caută autenticitatea atmosferei hibernale, o pot găsi deasupra Cercului Polar Artic la Tromso, o poartă de acces către sălbăticia artică a Norvegiei, unde peisajele acoperite de zăpadă se întind de la portul vibrant al orașului până la vârfurile accidentate ale Alpilor Lyngen. Interacțiunea dintre amurgul polar și aurora boreală transformă regiunea într-un tărâm al culorilor schimbătoare și al aerului proaspăt și revigorant. O experiență greu de descris în cuvinte, atât pentru copii cât și pentru adulți. Aici, natura dă tonul iar toți trăiesc în ritmul ei, de la liniștea blândă a zăpezii care cade până la strigătele îndepărtate ale păsărilor marine de-a lungul fiordurilor.

Amestecul unic de cultură urbană și natură neatinsă al orașului Tromso îl face o destinație excepțională pentru cei care caută aventuri arctice autentice. De exemplu, la Tromso ai ocazia să trăiești experiențe incredibile mergând cu săniile trase de câini, prin păduri de mesteacăn dar și pe imensitatea tundrei polare. Cei aventuroși, primesc faimoasele „rachete de zăpadă” cu ajutorul cărora se pot plimba prin zone sălbatice de-a lungul crestelor și al Ersfjordbotn descoperind priveliști panoramice ale munților și fiordurilor. Cu această ocazie poți pescui la copcă pe uriașele lacuri înghețate. Fiecare experiență este modelată de lumina arctică, de la pastelurile moi ale amiezii până la verdele electric al aurorei nocturne. Evident, la Tromso poți practica sporturi de iarnă, în special schi de fond, cu ture incredibile pe lacurile înghețate sau pe pantele de pe Kvaløya, unde marea strălucește în zare.

Toate aceste aventuri pot fi practicate fără emoții având în vedere că turiștii se pot baza pe ghizii locali, experimentați și foarte pricepuți, profesioniști autorizați care pun pe primul loc siguranța, oferind echipamente de înaltă calitate, adaptate temperaturilor sub zero grade și condițiilor variabile. Participanții primesc instrucțiuni detaliate despre tehnică și siguranță, iar ghizii adaptează traseele în funcție de vreme și de capacitatea grupului. Logistica este perfectă, cu transport către puncte de plecare îndepărtate și adăposturi calde pe parcurs. Sezonul ideal pentru experiențe de iarnă în Tromso se întinde de la sfârșitul lunii noiembrie până la începutul lunii aprilie, când stratul de zăpadă este suficient de gros, iar noaptea polară aduce magia aurorei boreale. Majoritatea activităților sunt accesibile începătorilor, ghizi oferind instrucțiuni și sprijin.