Analiză Guvernul Bolojan, condamnat să reziste până în primăvară. Politolog: „PSD nu o să voteze moțiunea de cenzură”

Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei au generat tensiuni majore între PSD, PNL și USR, dar în schimb au oferit un moment de respiro la Palatul Victoria. Politologul Andrei Țăranu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce actualul cabinet va trece iarna, cine va deconta politic bugetul de austeritate și cum PSD a ajuns să fie singura opoziție reală, chiar din interiorul guvernării.

În ciuda amenințărilor repetate cu moțiunea de cenzură și a discursului public inflamat executivul condus de Ilie Bolojan pare să reziste la Palatul Victoria pentru cel puțin câteva luni. Profesorul Andrei Țăranu demontează scenariul unei căderi iminente a guvernului și anticipează o stabilitate forțată până în primăvara anului viitor.

„Pupat Piața Independenței”

Șansele ca o moțiune de cenzură să treacă în acest moment sunt nule, conform analizei profesorului Țăranu. Motivul este pragmatic. PSD nu are niciun interes să voteze o astfel de inițiativă. Actualul zgomot politic are o singură miză reală, anume bătălia pentru București.

„Zero (n.red. – șanse pentru moțiunea de cenzură). Absolut niciuna. Pentru că, așa cum știți, PSD nu o să voteze (n.red. – moțiunea de cenzură). Și în condițiile astea, moțiunea nu o să treacă. Deci nu are rost. Oricum, tensiunile astea sunt legate de campania electorală pentru București, după cum e foarte ușor de înțeles”, explică Țăranu.

Paradoxal, tocmai această concentrare a energiilor politice către alegerile locale oferă un răgaz nesperat premierului Ilie Bolojan, în condițiile în care atenția publică și atacurile politice ocolesc Palatul Victoria.

„Un citat clasic din Ion Luca Caragiale, schița «Telegrame». Aici este marea poveste. Guvernul, din fericire, în clipa asta trăiește mai simplu, mai liniștit. Pentru că tensiunile s-au dus în campania electorală pentru București și ei fac campanie aici, în București, iar domnul Bolojan, așa cum observați, scapă tot mai ușor de o mulțime de critici tocmai din cauza asta.”

Concluzia este simplă: după finalizarea campaniei și stabilirea câștigătorilor, vom asista la o reconciliere de tip Caragiale.

„După ce se va termina campania și o să vadă cine și ce o să câștige, „pupat Piața Independenței”, menționează analistul.

Cine face bugetul de austeritate, dacă nu Bolojan?

Dincolo de jocurile electorale, supraviețuirea guvernului până în primăvară are o justificare economică și strategică majoră. Niciun partid nu dorește să preia guvernarea la începutul iernii, mai ales în contextul necesității elaborării unui buget de austeritate.

Andrei Țăranu previzionează menținerea actualului cabinet până în primăvara anului viitor din două motive principale. Primul este refuzul partidelor de a-și asuma responsabilitatea guvernării pe timp de iarnă. Al doilea motiv, mult mai important, este legat de decontul politic al măsurilor impopulare.

„Toți sunt doritori ca Ilie Bolojan să facă bugetul. Mai exact, domnul Bolojan împreună cu domnul Nazare (n.red. – ministrul finanțelor) să facă bugetul astfel încât ceilalți să se exonereze în condițiile în care bugetul va fi unul de austeritate”, afirmă profesorul.

Odată trecută iarna și aprobat bugetul, coaliția va trece la o reevaluare.

„După ce va trece iarna, probabil vor reevalua cine și cum mai stă la guvernare. Domnul Bolojan va fi sacrificat fără îndoială și după aceea se va reconstitui această coaliție. Numai că e interesant cum va pleca domnul Bolojan: prin moțiune de cenzură sau își va da demisia precum Emil Boc? Aici lucrurile îmi sunt neclare. Dar de plecat sigur va pleca. Și cred că și dumnealui își dorește să iasă din balamucul ăsta”, arată Andrei Țăranu.

Izolarea USR și dispariția opoziției

Scenariul post-Bolojan aduce în discuție și viitorul USR la guvernare. Pronosticul este sumbru pentru partidul condus de Dominic Fritz, care riscă izolarea completă.

„După ce va pleca, vom vedea dacă va mai rămâne USR la guvernare sau va ieși. Părerea mea este că va ieși odată cu Bolojan, pentru că pe useriști nu îi suportă bine nici PSD, nici PNL, nici UDMR și cred că nicio parte din minorități.”, apreciază analistul.

În ceea ce privește opoziția parlamentară, aceasta este descrisă ca fiind inexistentă. AUR și liderul său, George Simion, au intrat într-un con de umbră după alegerile prezidențiale.

„De când nu l-ați mai văzut pe domnul Simion în Parlament făcând mari declarații politice, mari declarații de bărbat de stat? De la alegerile prezidențiale, vă spun. Opoziția nu există. O mai scot, aiurea, Călin Georgescu, dar altfel nu se poate spune că există cine știe ce mare opoziție”, observă Țăranu.

În acest vid de putere, PSD rămâne singura forță care exercită o formă de opoziție chiar din interiorul guvernării, strategie care îi aduce puncte electorale. Miza finală pentru social-democrați, crede analistul, este recuperarea electoratului pierdut către AUR sau către zona de non-combat.

„Atunci singura opoziție rămâne PSD, care face opoziție din interiorul guvernului și guvernării. Și asta, după cum s-a văzut, îi aduce puncte electorale. Dacă luați strict ca ipoteză de lucru, nu că aș avea vreo certitudine, dacă domnul Băluță o să câștige Capitala, atunci probabil că va exista un boost de 5-6% și va readuce PSD-ul în bazinul lui natural”, a explicat profesorul Andrei Țăranu.