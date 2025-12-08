search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Guvernul Bolojan, condamnat să reziste până în primăvară. Politolog: „PSD nu o să voteze moțiunea de cenzură”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei au generat tensiuni majore între PSD, PNL și USR, dar în schimb au oferit un moment de respiro la Palatul Victoria. Politologul Andrei Țăranu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce actualul cabinet va trece iarna, cine va deconta politic bugetul de austeritate și cum PSD a ajuns să fie singura opoziție reală, chiar din interiorul guvernării.

Ilie Bolojan foto gov (4) jpg

În ciuda amenințărilor repetate cu moțiunea de cenzură și a discursului public inflamat executivul condus de Ilie Bolojan pare să reziste la Palatul Victoria pentru cel puțin câteva luni. Profesorul Andrei Țăranu demontează scenariul unei căderi iminente a guvernului și anticipează o stabilitate forțată până în primăvara anului viitor.

„Pupat Piața Independenței”

Șansele ca o moțiune de cenzură să treacă în acest moment sunt nule, conform analizei profesorului Țăranu. Motivul este pragmatic. PSD nu are niciun interes să voteze o astfel de inițiativă. Actualul zgomot politic are o singură miză reală, anume bătălia pentru București.

„Zero (n.red. – șanse pentru moțiunea de cenzură). Absolut niciuna. Pentru că, așa cum știți, PSD nu o să voteze (n.red. – moțiunea de cenzură). Și în condițiile astea, moțiunea nu o să treacă. Deci nu are rost. Oricum, tensiunile astea sunt legate de campania electorală pentru București, după cum e foarte ușor de înțeles”, explică Țăranu.

Paradoxal, tocmai această concentrare a energiilor politice către alegerile locale oferă un răgaz nesperat premierului Ilie Bolojan, în condițiile în care atenția publică și atacurile politice ocolesc Palatul Victoria.

„Un citat clasic din Ion Luca Caragiale, schița «Telegrame». Aici este marea poveste. Guvernul, din fericire, în clipa asta trăiește mai simplu, mai liniștit. Pentru că tensiunile s-au dus în campania electorală pentru București și ei fac campanie aici, în București, iar domnul Bolojan, așa cum observați, scapă tot mai ușor de o mulțime de critici tocmai din cauza asta.”

Concluzia este simplă: după finalizarea campaniei și stabilirea câștigătorilor, vom asista la o reconciliere de tip Caragiale.

„După ce se va termina campania și o să vadă cine și ce o să câștige, „pupat Piața Independenței”, menționează analistul.

Cine face bugetul de austeritate, dacă nu Bolojan?

Dincolo de jocurile electorale, supraviețuirea guvernului până în primăvară are o justificare economică și strategică majoră. Niciun partid nu dorește să preia guvernarea la începutul iernii, mai ales în contextul necesității elaborării unui buget de austeritate.

Citește și: Sindicaliștii din Guvern amenință că vor bloca ședințele Executivului, dacă le vor fi diminuate salariile: „Funcționarul onest nu este dușmanul României”

Andrei Țăranu previzionează menținerea actualului cabinet până în primăvara anului viitor din două motive principale. Primul este refuzul partidelor de a-și asuma responsabilitatea guvernării pe timp de iarnă. Al doilea motiv, mult mai important, este legat de decontul politic al măsurilor impopulare.

„Toți sunt doritori ca Ilie Bolojan să facă bugetul. Mai exact, domnul Bolojan împreună cu domnul Nazare (n.red. – ministrul finanțelor) să facă bugetul astfel încât ceilalți să se exonereze în condițiile în care bugetul va fi unul de austeritate”, afirmă profesorul.

Odată trecută iarna și aprobat bugetul, coaliția va trece la o reevaluare.

„După ce va trece iarna, probabil vor reevalua cine și cum mai stă la guvernare. Domnul Bolojan va fi sacrificat fără îndoială și după aceea se va reconstitui această coaliție. Numai că e interesant cum va pleca domnul Bolojan: prin moțiune de cenzură sau își va da demisia precum Emil Boc? Aici lucrurile îmi sunt neclare. Dar de plecat sigur va pleca. Și cred că și dumnealui își dorește să iasă din balamucul ăsta”, arată Andrei Țăranu.

Izolarea USR și dispariția opoziției

Scenariul post-Bolojan aduce în discuție și viitorul USR la guvernare. Pronosticul este sumbru pentru partidul condus de Dominic Fritz, care riscă izolarea completă.

„După ce va pleca, vom vedea dacă va mai rămâne USR la guvernare sau va ieși. Părerea mea este că va ieși odată cu Bolojan, pentru că pe useriști nu îi suportă bine nici PSD, nici PNL, nici UDMR și cred că nicio parte din minorități.”, apreciază analistul.

În ceea ce privește opoziția parlamentară, aceasta este descrisă ca fiind inexistentă. AUR și liderul său, George Simion, au intrat într-un con de umbră după alegerile prezidențiale.

„De când nu l-ați mai văzut pe domnul Simion în Parlament făcând mari declarații politice, mari declarații de bărbat de stat? De la alegerile prezidențiale, vă spun. Opoziția nu există. O mai scot, aiurea, Călin Georgescu, dar altfel nu se poate spune că există cine știe ce mare opoziție”, observă Țăranu.

În acest vid de putere, PSD rămâne singura forță care exercită o formă de opoziție chiar din interiorul guvernării, strategie care îi aduce puncte electorale. Miza finală pentru social-democrați, crede analistul, este recuperarea electoratului pierdut către AUR sau către zona de non-combat.

„Atunci singura opoziție rămâne PSD, care face opoziție din interiorul guvernului și guvernării. Și asta, după cum s-a văzut, îi aduce puncte electorale. Dacă luați strict ca ipoteză de lucru, nu că aș avea vreo certitudine, dacă domnul Băluță o să câștige Capitala, atunci probabil că va exista un boost de 5-6% și va readuce PSD-ul în bazinul lui natural”, a explicat profesorul Andrei Țăranu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
stirileprotv.ro
image
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
gandul.ro
image
Marele pierzător al acestor alegeri
mediafax.ro
image
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
fanatik.ro
image
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din Danemarca
playtech.ro
image
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Inedit! Loc de muncă în Germania plătit cu 23.000 de euro pentru 3 luni
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă