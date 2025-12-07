Ciolacu se mută la Buzău: „Am pribegit destul. Chiriile sunt mai ieftine”. Cum explică eșecul lui Băluță

Marcel Ciolacu câștigă președinția Consiliului Județean Buzău. El conduce în clasament cu 52,12% din voturile exprimate, după centralizarea a 82,74% dintre procesele verbale din județ.

„Le mulțumesc colegilor din secțiile de vot, primarului Constantin Toma și tuturor celor care m-au susținut. Va urma o perioadă plină de provocări, iar parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău va fi esențial pentru proiectele majore pe care le-am stabilit. De asemenea, voi continua parteneriatele cu primăriile din județ pentru dezvoltare echitabilă. (...) Cel mai imens pas pentru viața mea politică, nu este o încununare mai mare decât să te întorci la cei care te-au lansat în politică”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Acesta a adăugat că se va muta în Buzău. „Categoric mă mut înapoi în Buzău. Am pribegit destul. Asta nu înseamnă că nu o să merg și la București, dar chiriile în București sunt mai scumpe, în Buzău e mult mai ieftin”, a spus Ciolacu.

Cum explică înfrângerea la Capitală

Fostul premier Marcel Ciolacu explică înfrângerea lui Daniel Băluță prin „votul util” redirecționat în urma „prăbușirii candidatului USR”, Cătălin Drulă.

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia de start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână. Ați văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat. E un vot mai rațional, un electorat mai rațional care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă ar trebui să existe „deconturi” după acest rezultat, Ciolacu spune că „primul decont ar trebui la USR”.

Toma: „Dacă pierdeam aici, era un eșec major pentru partid”

La rândul său, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a subliniat importanța rezultatului pentru PSD.

„PSD Buzău salvează PSD la nivel național. Dacă pierdeam aici, era un eșec major pentru partid”, a spus Toma.

Pe locurile următoare în cursă se situează candidatul AUR, urmat de reprezentantul alianței USR-PNL. La alegerile de duminică, prezența la urne în județul Buzău a fost de puțin peste 24%, dintr-un total de 87.638 alegători, dintre care 1.845 au votat prin urna mobilă.