Suma modică cu care Ministerul Culturii susţine promovarea la Oscar a filmului „Fjord" regizat de Cristian Mungiu. Spania are un buget de 50 de ori mai mare

Filmul „Fjord", regizat de Cristian Mungiu, va beneficia din partea Ministerului Culturii de o susţinere financiară de 500.000 de lei pentru promovarea la Premiile Oscar.

Filmul Fjord, înscris în cursa pentru Oscar Foto: Facebook

„Îl susţinem. O să dau două exemple: filmul care acum este favorit - şi o să zic doar ţara, Spania (drama spaniolă La Bola Negra, regia Javier Calvo şi Javier Ambrossi, cu Penélope Cruz în distribuţie - n.r.), care are un buget - sper că se ţine bine toată lumea în fotolii - 50 de milioane de dolari, Ministerul Culturii a făcut un efort supraomenesc - şi zic cu foarte mare răspundere - să susţină promovarea la Oscar cu 500.000 de lei", a declarat, marţi seară, ministrul Culturii, Ioana Ciocan, la Digi 24.

Ea a explicat ce înseamnă „această campanie de promovare".

„Pentru că, într-adevăr, Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe suprafaţa Pământului, dar el are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să convingă cei 12.000 de membri ai juriului Academiei să îl voteze. Asta înseamnă că aceşti membri trebuie să aibă acces la filmul lui, filmul lui trebuie să fie distribuit peste tot, trebuie să aibă o campanie foarte bine făcută, în online, în offline, billboard-uri, în America, emisiuni televizate. Este o muncă sisifică. Dacă vom reuşi, nu ştiu. Dar, cu siguranţă, vom încerca", a mai spus Ioana Ciocan.

Peliculă premiată cu Palm D'Or la Cannes, propunerea României pentru Premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional", „Fjord" a fost prezentat, pe 24 octombrie, într-o proiecţie specială de gală, la Ateneul Român în prezenţa unei părţi a echipei.

Filmul, care a fost prezentat în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, a beneficiat de o proiecţie simultană în toate cinematografele disponibile din Bucureşti şi din ţară.

„Fjord" va avea premiera naţională pe 15 ianuarie 2027, lansarea urmând a fi marcată de o gală la Sala Palatului din Bucureşti, la care vor fi prezenţi atât regizorul, cât şi actorii Sebastian Stan şi Renate Reinsve, precum şi alţi actori din distribuţie şi membri ai echipei filmului.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunţată de Academia Americană de Film la 15 decembrie, iar selecţia finală în 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.