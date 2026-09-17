 „Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu desemnat propunerea României la Oscar, ajunge în cinematografe. Când au loc premiera și proiecțiile speciale | adevarul.ro
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„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu desemnat propunerea României la Oscar, ajunge în cinematografe. Când au loc premiera și proiecțiile speciale

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„Fjord“, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din cariera sa și care este desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. 

Renate Reinsve și Sebastian Stan, protagoniștii din „Fjord”
Renate Reinsve și Sebastian Stan, protagoniștii din „Fjord” Foto: Facebook

Până la premiera din ianuarie, „Fjord“ va mai putea fi văzut în România într-o proiecție specială organizată la nivel național în cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, pe 24 octombrie, de la ora 18:00. Filmul va fi proiectat simultan în toate sălile de cinematograf disponibile în București și în țară, iar la București festivalul va organiza și o proiecție de gală la Ateneul Român. Biletele pentru această proiecție specială simultană se vor pune în vânzare începând cu data de 1 octombrie. 

Distribuit în aproape 100 de țări

„Fjord” va avea premiera în Statele Unite în 9 octombrie, iar la premiile Academiei Americane de Film se află în competiţie în secţiunile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol secundar, Cele mai bune decoruri, Cele mai bune costume, Cel mai bun set-dressing, Cel mai bun montaj şi Cea mai bună distribuţie (Best Casting).

Mă bucur că Fjord a început bine în America şi că în acest moment mai multe publicaţii prestigioase ne-au inclus pe lista filmelor favorite pentru premiile Oscar la mai multe categorii. Este o oportunitate pe care cinematografia română nu a mai avut-o până acum, date fiind costurile campaniei de promovare în Statele Unite. Primesc foarte multe încurajări de la compatrioţi din România, dar şi din alte ţări care îşi doresc un Oscar pentru România şi îi asigur că cel mai mare sprijin pe care ni-l pot da este să meargă să vadă filmul când va ieşi în cinematografe în ţările lor”, a spus Cristian Mungiu.

„Fjord” a fost achiziţionat pentru distribuţie în reţelele de cinematografe din aproximativ 100 de ţări. Prima premieră naţională a avut loc pe 19 august în Franţa, unde filmul a depăşit deja 500.000 de spectatori. În Norvegia, ţara unde se petrece acţiunea filmului, distribuţia a început pe 4 septembrie, iar filmul a adunat deja peste 30.000 de spectatori în cinematografe.

Cu ocazia premierei în Statele Unite din luna octombrie, New York și Los Angeles vor găzdui expoziția de fotografie a regizorului Cristian Mungiu, cu imagini surprinse în Norvegia în perioada de pregătire și filmare. Expoziția poate fi văzută și în România, în cadrul Art Safari New Museum la București, începând cu data de 18 septembrie.

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