 „Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video „Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Actorul român Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve au făcut schimb de preparate din țările lor și au ales ce le-a plăcut cel mai mult din bucătăria celuilalt, într-o inedită acțiune de promovare a noului lor film, „FJORD”.

Micii cu muștar și amandina au reprezentat România, în timp ce Norvegia a venit cu brânza brună și heringul. Degustarea nu a fost lipsită de glume, iar Sebastian Stan a profitat de ocazie ca să o învețe pe colega sa și câteva expresii în română.

Sebastian Stan și Renate Reinsve, care joacă împreună în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, au acceptat o provocare culinară. Fiecare a adus la masă două preparate din țara sa, iar celălalt a trebuit să le guste și să își aleagă preferatul.

Pentru Renate Reinsve, Sebastian Stan a ales micii cu muștar și amandina. Actrița norvegiană a apreciat imediat micii, iar reacția ei a fost cât se poate de clară: „Sunt foarte buni!”.

A urmat amandina, unul dintre deserturile preferate ale actorului. „Asta e plăcerea mea vinovată. Are alcool în ea!”, i-a spus Sebastian Stan colegei sale. Replica nu a întârziat să apară. „De-aia trebuia s-o mâncăm ultima! Are o grămadă de alcool în ea”, a remarcat Renate Reinsve.

La rândul său, Sebastian Stan a încercat două specialități norvegiene. Prima a fost brunost, o brânză brună cu gust dulceag, apropiat de cel al caramelului. Celălalt preparat a fost heringul, un pește des întâlnit în bucătăria nordică.

Dincolo de mâncare, cei doi au avut parte și de un scurt schimb de expresii. Sebastian Stan a învățat-o pe actrița norvegiană să spună „Noroc!” și „Doamne ajută!”.

La final, fiecare a ales preparatul care i-a plăcut cel mai mult din bucătăria celuilalt. Sebastian Stan a preferat brunost, în timp ce Renate Reinsve a ales micii cu muștar.

Degustarea a avut loc în contextul filmului „Fjord”, în care cei doi actori interpretează un cuplu româno-norvegian. Lungmetrajul, regizat de Cristian Mungiu, explorează diferențele culturale din viața unei familii stabilite în Norvegia și va avea premiera în cinematografe chiar de mâine. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
O femeie din Bulgaria a fost convinsă de falși polițiști să lase 45.000 de euro lângă niște tomberoane din Craiova. Cum au păcălit-o
stirileprotv.ro
image
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă! Este acuzat că ar fi hărțuit două studente
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
digisport.ro
image
Cineva le vrea răul? 3 zodii care trebuie să fie atente la persoanele în care au încredere
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată
observatornews.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
digisport.ro
image
Babasha și Mălina, mama fiului său, și-au spus adio? Indiciile care au stârnit speculații
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ninsori abundente pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: Nu circulați în zona alpină dacă nu aveți mașina pregătită pentru iarnă
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie
click.ro
image
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta
click.ro
image
Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv