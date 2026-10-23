Actorul român Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve au făcut schimb de preparate din țările lor și au ales ce le-a plăcut cel mai mult din bucătăria celuilalt, într-o inedită acțiune de promovare a noului lor film, „FJORD”.

Micii cu muștar și amandina au reprezentat România, în timp ce Norvegia a venit cu brânza brună și heringul. Degustarea nu a fost lipsită de glume, iar Sebastian Stan a profitat de ocazie ca să o învețe pe colega sa și câteva expresii în română.

Sebastian Stan și Renate Reinsve, care joacă împreună în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, au acceptat o provocare culinară. Fiecare a adus la masă două preparate din țara sa, iar celălalt a trebuit să le guste și să își aleagă preferatul.

Pentru Renate Reinsve, Sebastian Stan a ales micii cu muștar și amandina. Actrița norvegiană a apreciat imediat micii, iar reacția ei a fost cât se poate de clară: „Sunt foarte buni!”.

A urmat amandina, unul dintre deserturile preferate ale actorului. „Asta e plăcerea mea vinovată. Are alcool în ea!”, i-a spus Sebastian Stan colegei sale. Replica nu a întârziat să apară. „De-aia trebuia s-o mâncăm ultima! Are o grămadă de alcool în ea”, a remarcat Renate Reinsve.

La rândul său, Sebastian Stan a încercat două specialități norvegiene. Prima a fost brunost, o brânză brună cu gust dulceag, apropiat de cel al caramelului. Celălalt preparat a fost heringul, un pește des întâlnit în bucătăria nordică.

Dincolo de mâncare, cei doi au avut parte și de un scurt schimb de expresii. Sebastian Stan a învățat-o pe actrița norvegiană să spună „Noroc!” și „Doamne ajută!”.

La final, fiecare a ales preparatul care i-a plăcut cel mai mult din bucătăria celuilalt. Sebastian Stan a preferat brunost, în timp ce Renate Reinsve a ales micii cu muștar.

Degustarea a avut loc în contextul filmului „Fjord”, în care cei doi actori interpretează un cuplu româno-norvegian. Lungmetrajul, regizat de Cristian Mungiu, explorează diferențele culturale din viața unei familii stabilite în Norvegia și va avea premiera în cinematografe chiar de mâine.