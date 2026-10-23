Video „Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan
Actorul român Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve au făcut schimb de preparate din țările lor și au ales ce le-a plăcut cel mai mult din bucătăria celuilalt, într-o inedită acțiune de promovare a noului lor film, „FJORD”.
Micii cu muștar și amandina au reprezentat România, în timp ce Norvegia a venit cu brânza brună și heringul. Degustarea nu a fost lipsită de glume, iar Sebastian Stan a profitat de ocazie ca să o învețe pe colega sa și câteva expresii în română.
Sebastian Stan și Renate Reinsve, care joacă împreună în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, au acceptat o provocare culinară. Fiecare a adus la masă două preparate din țara sa, iar celălalt a trebuit să le guste și să își aleagă preferatul.
Pentru Renate Reinsve, Sebastian Stan a ales micii cu muștar și amandina. Actrița norvegiană a apreciat imediat micii, iar reacția ei a fost cât se poate de clară: „Sunt foarte buni!”.
A urmat amandina, unul dintre deserturile preferate ale actorului. „Asta e plăcerea mea vinovată. Are alcool în ea!”, i-a spus Sebastian Stan colegei sale. Replica nu a întârziat să apară. „De-aia trebuia s-o mâncăm ultima! Are o grămadă de alcool în ea”, a remarcat Renate Reinsve.
La rândul său, Sebastian Stan a încercat două specialități norvegiene. Prima a fost brunost, o brânză brună cu gust dulceag, apropiat de cel al caramelului. Celălalt preparat a fost heringul, un pește des întâlnit în bucătăria nordică.
Dincolo de mâncare, cei doi au avut parte și de un scurt schimb de expresii. Sebastian Stan a învățat-o pe actrița norvegiană să spună „Noroc!” și „Doamne ajută!”.
La final, fiecare a ales preparatul care i-a plăcut cel mai mult din bucătăria celuilalt. Sebastian Stan a preferat brunost, în timp ce Renate Reinsve a ales micii cu muștar.
Degustarea a avut loc în contextul filmului „Fjord”, în care cei doi actori interpretează un cuplu româno-norvegian. Lungmetrajul, regizat de Cristian Mungiu, explorează diferențele culturale din viața unei familii stabilite în Norvegia și va avea premiera în cinematografe chiar de mâine.