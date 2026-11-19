Robert Pattinson pare să fi anticipat încă din 2012 că ar putea ajunge să interpreteze rolul lui James Bond. Într-un interviu acordat în urmă cu 14 ani, actorul vorbea despre posibilitatea de a deveni următorul 007.

Robert Pattinson Foto: Instagram

Alegerea următorului James Bond a stârnit numeroase speculații în industria cinematografică și în rândul fanilor.

După luni întregi de zvonuri, teorii și nume vehiculate pe rețelele sociale, Amazon MGM Studios a anunțat că Robert Pattinson va prelua rolul emblematicului agent 007.

Cunoscut pentru aparițiile sale în francize de succes precum Harry Potter, Twilight, The Batman și Dune, actorul britanic se pregătește astfel pentru una dintre cele mai importante provocări ale carierei sale. De data aceasta, Pattinson va lăsa deoparte pelerina și masca lui Batman pentru a intra în pielea celui mai cunoscut spion din istoria cinematografiei.

Distribuirea sa în rolul lui James Bond a generat deja numeroase reacții.

Potrivit informațiilor apărute în presă, actorul ar urma să semneze un contract pentru trei filme cu Amazon MGM Studios, cu un onorariu considerabil. Printre actorii care s-ar fi aflat pe lista finaliștilor pentru rol s-au numărat Jack Lowden, Josh O'Connor și Callum Turner.

Deocamdată, nu au fost dezvăluite toate detaliile despre distribuție, inclusiv cine va interpreta antagonistul sau personajul feminin principal.

Totuși, vestea a atras atenția unor nume importante de la Hollywood, printre care Brad Pitt, care și-a exprimat interesul pentru posibilitatea de a interpreta următorul răufăcător din universul James Bond.

Uneori, declarațiile făcute cu mulți ani înainte ajung să capete o semnificație neașteptată.

Este și cazul lui Robert Pattinson, care vorbea despre posibilitatea de a deveni James Bond încă din 2012, cu mult înainte ca Daniel Craig să își încheie parcursul în franciză, odată cu filmul No Time to Die din 2021.

Într-un interviu acordat publicației ShortList, actorul a fost întrebat dacă se vede interpretând rolul lui 007 în următorii zece ani.

Răspunsul său a fost surprinzător de încrezător, dar a venit însoțit de o observație interesantă despre felul în care ar trebui construit viitorul personajului.

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