Jeff Bezos a dezvăluit că a participat activ la procesul de selecție a actorului care îl va interpreta pe James Bond în următorul film al francizei. Șeful Amazon a declarat că a avut inițial rezerve în privința lui Robert Pattinson, din cauza notorietății sale, însă probele de ecran l-au convins că actorul este potrivit pentru rolul celebrului agent 007.

Jeff Bezos spune că a fost „foarte implicat” în alegerea lui Robert Pattinson pentru James Bond. Foto: Getty Images

Prezent la evenimentul „Semafor Silicon Valley & The World”, organizat marți în California, Bezos a spus că a fost „foarte implicat” în alegerea noului Bond. El a explicat că, în mod tradițional, rolul a revenit unor actori care nu erau încă foarte cunoscuți publicului larg, notează BBC.

„Aveam prejudecăți la început, pentru că este deja atât de faimos”, a mărturisit Bezos despre Pattinson. Ulterior, însă, în timpul probelor, alegerea a devenit evidentă: „Era atât de evident că el este James Bond”.

„Era ceva special la Rob”, a adăugat șeful Amazon.

Potrivit lui Bezos, selecția a fost una amplă, cu cinci actori ajunși în etapa finală. Aceștia au interpretat trei scene diferite, în costume și decoruri reale, alături de alți actori, în cadrul unor probe de ecran organizate în condiții apropiate de cele ale unei producții cinematografice.

„Am derulat un proces extrem de riguros şi am luat decizia finală vineri”, a declarat Bezos.

Deși toți cei cinci finaliști au avut prestații apreciate, Pattinson s-a remarcat în mod special, iar alegerea sa ar fi fost rapid acceptată de cei implicați în proces, inclusiv de regizorul Denis Villeneuve.

Luni, Robert Pattinson a fost prezentat oficial drept al șaptelea actor care îl interpretează pe James Bond în seria cinematografică, după Daniel Craig. Actorul britanic va juca în cel de-al 26-lea film al francizei, programat să ajungă în cinematografe în 2028.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredințat rolul lui 007 este onoarea vieții mele”, a transmis Pattinson.

Primul film Bond fără controlul creativ al familiei Broccoli

Următoarea producție va fi regizată de Denis Villeneuve, cunoscut pentru filme precum „Dune” și „Blade Runner 2049”. Titlul peliculei și data exactă a lansării nu au fost încă anunțate.

Filmul marchează și o schimbare importantă în istoria francizei: va fi primul lungmetraj cu James Bond realizat fără controlul creativ al familiei Broccoli, care a supervizat seria încă de la primul film, lansat în 1962. Amazon a achiziționat studioul MGM în 2022, obținând astfel o participație în franciză.

În perioada speculațiilor privind succesorul lui Daniel Craig, au fost vehiculate mai multe nume, printre care Josh O'Connor, Callum Turner și Jack Lowden. În cele din urmă, producătorii au optat pentru Pattinson, deja cunoscut pentru rolurile din „Twilight” și „The Batman”.

Alegerea vine într-un moment dificil pentru industria cinematografică de la Hollywood, marcat de reduceri de personal și de eforturi ale studiourilor de a atrage publicul în sălile de cinema. Potrivit unor surse din industrie, notorietatea lui Pattinson și potențialul său comercial au cântărit în decizia de a-l distribui în rolul principal.