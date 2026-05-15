16 mai: Ziua în care s-a născut actorul irlandez Pierce Brosnan, celebru pentru interpretarea personajului James Bond

1812: A fost semnată Pacea de la București prin care se încheia războiul ruso–turc

Pacea de la București din 1812 a fost un tratat de pace semnat pe 16 mai 1812, între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806-1812.

Prin acest tratat, Principatul Moldovei a fost redus la o zonă geografică care a inclus cea mai mare parte a Moldovei Occidentale, în timp ce partea orientală, atribuită Imperiului Rus, a devenit o provincie, denumită atunci Basarabia, a Imperiului țarist.

1891: A murit omul politic Ion C. Brătianu

Născut la 2 iunie 1821, la Pitești, Ion C. Brătianu a fost o personalitate marcantă a vieții politice din România secolului XIX, membru de onoare al Academiei Române. A contribuit prin bogata sa activitate la constituirea statului român modern, scrie Enciclopedia României.

A fost în centrul eforturilor de unificare a diverselor facțiuni de nuanța liberală într-o singură formațiune politică, Partidul Național Liberal, fiind ales şi întâiul preşedinte al acesteia.

Brătianu s-a situat întotdeauna în prim planul evenimentelor istorice care au marcat destinul poporului român: Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor, cucerirea Independenţei de stat.

Ion C. Brătianu a avut o activitate guvernamentală impresionantă, deţinând cel mai lung mandat de prim-ministru al României până în perioada comunistă.

S-a stins din viață la 16 mai 1891, la vârsta de 70 de ani. La moartea sa exista un stat puternic, cu finanțe solide, un regat independent.

1929: Are loc prima ediție a Premiilor Oscar

Prima ceremonie a premiilor Oscar a avut loc pe 16 mai 1929, fiind organizată de organizată de Academia de Arte și Științe Cinematografice (AMPAS), la Hollywood Roosevelt Hotel, în Los Angeles.

Au fost premiate cele mai bune filme din perioada 1 august 1927 – 31 iulie 1928. Biletele costau 5 dolari (echivalentul a aproximativ 94 de dolari în 2025, ajustat la inflație), iar la eveniment au participat 270 de persoane. Ceremonia a durat doar 15 minute.

Este singura ediție a premiilor Oscar care nu a fost transmisă nici la radio, nici la televiziune; transmisiunea radio a fost introdusă la a doua ediție a premiilor Oscar.

1953: S-a născut actorul irlandez Pierce Brosnan

Pierce Brosnan s-a născut pe 16 mai 1956, în Drogheda, în Irlanda. S-a mutat ulterior în Regatul Unit, la o vârstă fragedă (ceea ce explică abilitatea sa de a interpreta convingător personaje provenite din ambele medii culturale), scrie IMDb.

Cel mai cunoscut rol al său este cel al agentului secret britanic James Bond.

După moartea soției sale, Cassandra Harris, în 1991, Pierce Brosnan a rămas alături de cei trei copii ai lor: Christopher și Charlotte, pe care îi adoptase din prima căsătorie a Cassandrei, și Sean, fiul lor biologic.

Ulterior, actorul și-a refăcut viața alături de Keely Shaye Brosnan, cu care are încă doi copii.

Brosnan este cel mai faimos pentru rolul principal din serialul TV „Remington Steele”, precum și pentru interpretarea celebrului personaj James Bond în filmele „GoldenEye”, „Tomorrow Never Dies”, „The World Is Not Enough” și „Die Another Day”.

1974: S-a născut Laura Pausini, cântăreață italiană

Născută pe 16 mai 1974, în Faenza, Italia, Laura Pausini este o cântăreață italiană. A debutat în 1993, câștigând a 43-a ediție a Festivalului de muzică de la Sanremo cu piesa „La solitudine”.

Melodia a devenit un hit internațional, ajungând numărul 1 în Italia și în top 10 în Franța și Olanda.

Albumul ei de debut omonim a fost lansat în Italia la 18 mai 1993 însă mai târziu a devenit un succes internațional, vânzându-se două milioane de exemplare în întreaga lume.

În timpul carierei sale, Laura Pausini a câștigat trei premii Latin Grammy pentru cel mai bun album pop vocal feminin, pentru albumele „Ascultă” (2005), „Eu cânt” (2007) și „Primăvară timpurie” (2009).

La 8 februarie 2006, ea a devenit prima artistă italiană care a câștigat un premiu Grammy, obținând trofeul pentru cel mai bun album pop latino cu albumul „Ascultă”.

Până în noiembrie 2011, Laura Pausini lansase 10 albume de studio în limba italiană, 9 în limba spaniolă și un album cu cele mai mari hituri.

1997: A murit actorul Puiu Călinescu

Alexandru Călinescu, pe numele său real, s-a născut la 21 iunie 1920 în Bucureşti. Părinții săi au fost actorul Jean Tomescu şi Fotina Călinescu, muncitoare la o fabrică de ţigarete.

La vârsta de 5 ani, după moartea mamei, care avea doar 23 de ani, şi cu un tată care nu îl va recunoaşte drept fiu al său, a fost crescut de bunica din partea mamei, apoi de allţi unchi şi mătuşi, potrivit Rador.

Celebritatea i-a fost adusă de seria „Brigada Diverse” (1970–1971), unde a interpretat memorabil personajul Trandafir, alături de actori precum Dem Rădulescu, Jean Constantin, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani și Ștefan Bănică.

Din filmografia sa mai fac parte „Frații Jderi”, „Serenadă pentru etajul XII”, „Nea Mărin miliardar” și „Expresul de Buftea” (1979).

Actorul s-a stins din viață pe 16 mai 1997, la București.

1980: A murit scriitorul Marin Preda

Născut la 5 august 1922, în Siliștea Gumești, Teleorman, Marin Preda a fost unul dintre cei mai importanți romancieri români ai perioadei postbelice și membru al Partidului Comunist Român.

Marin Preda a debutat în 1942 în ziarul „Timpul”, publicând ulterior mai multe schițe și povestiri care i-au consolidat încrederea în talentul său literar.

Între 1949 și 1955 a scris primul volum al romanului Moromeții, considerat capodopera sa și recompensat ulterior cu Premiul de Stat.

A devenit redactor la revista „Viața românească”, apoi vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor și director al editurii „Cartea Românească”. De-a lungul carierei a publicat romane importante precum Marele singuratic, Viața ca o pradă și Cel mai iubit dintre pământeni.

În plan personal, a fost căsătorit de trei ori, inclusiv cu poeta Aurora Cornu, și a avut doi fii. În 1974 a devenit membru corespondent al Academia Română.

La 57 de ani, în noaptea de 15 spre 16 mai 1980, în acelaşi an în care cunoscuse succesul cu celebrul roman „Cel mai iubit dintre pământeni”, Marin Preda şi-a găsit sfârşitul în camera cu numărul 6 din vila de creaţie de la Mogoşoaia, înecat în somn în propria vomă, după o noapte în care consumase alcool.

Apropiații lui Preda, fratele său, Alexandru Preda (Saie) şi fosta soţie Aurora Cornea au suspectat faptul că scriitorul ar fi fost executat.

2018: A murit regizorul Lucian Pintilie

Născut la 9 noiembrie 1933, Lucian Pintilie a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale" din Bucureşti.

După absolvire, Pintilie a pus în scenă o serie de spectacole la Teatrul „Bulandra” din Capitală, printre care: „Copiii soarelui”, „Proștii sub clar de lună”, „Cezar și Cleopatra”, „D'ale carnavalului” și „Livada cu vișini”.

În anul 1966 a apărut primul său film regizat - „Duminică la ora 6". În anul 1990, a fost numit director al Studioului de Creaţie Cinematografică al Ministerului Culturii.