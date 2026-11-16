Actorul britanic Robert Pattinson a fost ales să îl interpreteze pe James Bond în următorul film al celebrei francize, regizat de Denis Villeneuve. Anunțul a fost făcut prin intermediul conturilor oficiale de social media ale seriei, care au publicat și prima imagine cu actorul în rolul agentului 007.

A fost ales noul James Bond Foto: Instagram

Confirmarea a venit și printr-un videoclip în care Pattinson apare îmbrăcat într-un smoking, cu un pistol în mână. Clipul se încheie cu mesajul „James Bond will return” („James Bond se va întoarce”).

Regizorul Denis Villeneuve a transmis, într-o declarație relatată de publicația americană Variety, că este recunoscător tuturor actorilor care au participat la procesul de selecție, dar că rolul nu putea reveni decât unei singure persoane.

„Înainte de toate, vreau să-mi exprim profunda recunoștință față de actorii remarcabili care ni s-au alăturat în această călătorie. Am fost înconjurați de un talent extraordinar, dar nu poate exista decât un singur 007. Sunt extrem de bucuros să îl primesc pe Robert Pattinson în rolul noului James Bond. Are sufletul atemporal al lui 007 și aduce un spirit complet nou. Abia aștept să începem”, a declarat regizorul, potrivit BBC.

Robert Pattinson Foto: Shuterstock

La rândul său, Robert Pattinson a descris distribuirea în acest rol drept „onoarea unei vieți”. Actorul a spus că James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din istoria cinematografiei și că este recunoscător pentru încrederea primită din partea echipei de producție.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredințat rolul lui 007 este onoarea unei vieți. Sunt profund recunoscător lui Denis, Amy, David, Tanya și tuturor celor de la Amazon MGM Studios pentru încrederea acordată. Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin.

Nu aș putea fi mai încântat de acest parteneriat și de munca ce urmează alături de această echipă extraordinară”, a transmis actorul, într-o declarație citată de Variety.

Noul film va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru producții precum „Dune” și „Blade Runner 2049”. Proiectul marchează o nouă etapă pentru franciza James Bond, aflată în portofoliul Amazon MGM Studios.