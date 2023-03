Oscar 2023. CTP despre marele favorit din acest an: „Este gaura din covrig, este gol, nu are niciun mesaj“. Ce filme i-au plăcut

Jurnalistul nu a fost impresionat de „Everything Everywhere All at Once“, peliculă care a obținut cele mai multe nominalizări la această ediție, la 11 categorii.

Presa internațională și mulți critici de film notează că „Everything Everywhere All at Once“, film care poate fi urmărit și în România, pe o platformă de streaming, este marele favorit din acest an și are mari șase să câștige cea mai important categorie: Cel mai bun film.

Cristian Tudor Popescu nu a fost impresionat de această peliculă, deși recunoaște că are unele atribute. Într-un interviu acordat pentru știrileprotv.ro jurnalistul a declarat că acest film este „pentru tineri și îți trebuie multă forță să îl vezi“.

„Este o uriașă frenezie kitsch din primul până în ultimul moment. Se iau clișee din filmele cu super-eroi din «Matrix» (…), din «Kill Bill» (…), din filmele cu arte marțiale asiatice, de la Bruce Lee încoace, se iau scene de acolo, sunt refăcute, remixate, reciclate și ne sunt servite. (…) Este un film, cred, pentru cei tineri și foarte tineri. Este un film frenetic (...) E e un montaj de-a dreptul violent, în anumite momente“, a declarat jurnalistul pentru stirileprotv.ro.

„N-are niciun mesaj filmul (…) Nu vor să transmită niciun mesaj. Vor să transmită o stare, să creeze spectatorului o stare, prin aceste mijloace pe care le-am descris până acum. Filmul, de altfel, este o gaură de covrig. Pentru că în centru, emblema răului, este o gaură neagră - Black Hole, care este un bagel. Am spune, în românește, un covrig. Acolo sunt atrași oamenii, obiectele, și așa mai departe, conform principiului găurii negre. Acest film, cum spuneam, este un un gol colorat. El nu conține nimic, e gaura din covrig, din bagel-ul ăsta, care este emblema răului“, a mai spus Cristian Tudor Popescu pentru sursa citată.

Totuși, acesta nu contestă că pelicula poate câștiga la anumite categorii la care a fost nominalizată la Oscar 2023. „ N-ar fi o nedreptate să ia Oscarul pentru montaj, iar Michelle Yeoh să câștige premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal. Dar atât“, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul are două filme preferate în acest an, după cum a precizat în aceeași postare. „Diferență mare anul acesta între două filme și restul de 8 din cele 10 nominalizări la Oscarul pentru Cel mai bun film. Acestea sunt: «Banshees of Inisherin» și «The Fabelmans». Titlul primului l-aș traduce Ielele din Inisherin, fiind vorba de duhuri feminine care îi pocesc pe cei ce le jignesc. Este cel mai original și memorabil film pe care l-am văzut în ultimii ani. Deși are o atmosferă irlandeză de-acum un veac excepțional reconstruită vizual, filmul pătrunde în relații general umane stranii, care ies rar la iveală. De pildă, cum poate să izvorască răul din bunătate. Cum te poți apăra de o astfel de bunătate, atacându-te pe tine însuți, nu pe celălalt. Colin Farrell face probabil cel mai bun rol din carieră, un fel de monstru al dorinței de a comunica, chiar dacă nu are ce. Monstrul ăsta e născut adesea de rețelele de socializare, de «împrietenire», ale zilei de azi“, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

„«The Fabelmans» e făcut să fie ultimul film al Marelui Vrăjitor, al acestui Merlin al cinematografului pe nume Steven Spielberg. Regizorul care a creat câteva capodopere ale tuturor timpurilor, și care, în opinia mea, n-a făcut niciodată un film prost. Aceeași privire plină de prospețimea inocenței și puterea imaginației ca acum 50 de ani, aruncată asupra vieții de copilul etern, astăzi întoarsă asupra lui însuși și a cinematografului. Steven Spielberg este chiar «E.T.», extraterestrul blând căzut în lumea oamenilor, pe care se pregătește s-o părăsească. Ar fi o nedreptate dureroasă dacă nu va primi Oscarul pentru Cel mai bun regizor“, a încheiat Cristian Tudor Popescu.