Cum încearcă Academia Americană de Film să „repare“ Premiile Oscar, o ceremonie în „picaj“

Ultimele două ediții au înregistrat cele mai slabe audiențe din istorie. Academia încearcă să „reinventeze“ gala și să atragă un public mai tânăr și mai numeros.

Transmisiuni lungi de câteva ore, discursuri plictisitoare, decoruri „patinate“, categorii multe, dar, mai presus de toate, demografice în schimbare, un public tânăr, tot mai puțin concentrat. Toate acestea au făcut ca noaptea cea mai importantă a cinematografiei să fie destul de „neagră“ în ultimii doi ani.

Transmisia de aproape patru ore de anul trecut a atras 15,36 milioane de telespectatori, iar cea din 2021 a avut un minim istoric de 10,4 milioane de telespectatori. Acestea au fost cele mai slabe audiențe înregistrate vreodată la Premiile Oscar, gală urmărită la unele ediții și de peste 40 de milioane de telespectatori.

Cu o nouă conducere – președinta Janet Yang, numită în funcție în august 2022, și un nou director executiv, Bill Kramer, numit în iunie 2022 – Academia de Arte și Științe Cinematografice încearcă să aducă o gură de aer proaspăt organizației, căci chiar viitorul ei ar putea fi în joc, notează The New York Times.

Astfel, scena din acest an va avea elemente futuriste desprinse parcă din „Doctor Strange“. Spre deosebire de anul trecut, când trofeele la opt categorii nu au fost acordate în direct (ceea ce aproape a dus la o revoltă în Academie), anul acesta toate premiile vor fi anunțate în direct. Pentru a face transmisia interactivă și pentru a ajuta spectatorii să înțeleagă mai bine categoriile de nișă, în pauzele publicitare vor apărea pe ecran coduri QR, care pot fi scanate și care le vor oferi telespectatorilor informații suplimentare.

Pentru a revigora defilarea vedetelor pe covorul roșu, organizatorii Oscarurilor au angajat membri ai echipei de creație de la celebra Gala Met. Dar unele dintre cele mai importante schimbări fac parte dintr-un efort al Academiei de a face Oscarurile relevante pentru tineri.

Astfel, discursurile învingătorilor la șase categorii majore vor fi distribuite aproape în timp real pe TikTok și Facebook, apoi vor fi postate rapid pe Twitter. În premieră, Disney+ va transmite în direct spectacolul în unele părți ale Europei. Academia a căutat, de asemenea, noi parteneri de marketing, cum ar fi Letterboxd, o platformă socială pentru cinefili tineri (8,4 milioane de membri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani).

ABC are drepturi exclusive pentru difuzarea ceremoniei Oscar până în 2028 și oferă Academiei aproximativ 80% din veniturile sale anuale. Anul trecut, veniturile din gala Oscar au fost de 137,1 milioane de dolari, iar cheltuielile legate de premii au totalizat 56,8 milioane de dolari.

Pentru a-și asigura un contract cu venituri similare – atunci când actualul contract cu ABC va expira – Academia trebuie să genereze ratinguri mai mari. Venituri mai mici ar pune în pericol unele dintre activitățile organizației, inclusiv restaurarea filmelor. „Acest lucru este foarte important, e chiar viitorul nostru în joc“, a punctat președinta Academiei.

Evident, audiențele în scădere sunt o problemă generală a televiziunii tradiționale, deoarece publicul tânăr s-a îndreptat către platforme de streaming și rețele sociale.

Oscar 2023: cel mai bun film sau cel mai popular film?

În plus, mulți telespectatori s-au plâns că ceremonia premiilor Oscar este prea lungă. Linda Ong, directorul unei firme de consultanță din Los Angeles, crede că oamenii sunt încă interesați de premii și de câștigătorii trofeelor, dar problema Academiei este că „oamenii nu simt nevoia să urmărească tot spectacolul pentru a fi în mijlocul evenimentelor". „Se uită doar la niște clipuri pe rețelele sociale și asta e suficient pentru ei“, a spus ea.

Academia speră că ratingurile vor crește duminică, atunci când va fi difuzată cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar. Pe lângă actorii nominalizați, vedete precum Rihanna și Lenny Kravitz vor cânta la eveniment.

Categoria cea mai importantă, Cel mai bun film, nu a inclus niciodată o peliculă care să fi depășit încasări de peste un milliard de dolari în cinematografe. Iar anul acesta sunt nominalizate două: „Top Gun: Maverick“ și „Avatar: The Way of Water“. Audiențele tind să crească atunci când sunt nominalizate filme cu foarte mare succes de public.

Dar Academia spune că nu mai este vorba doar despre TV, pentru că evaluarea performanței doar în funcție de ratinguri e depășită și că trebuie luate în calcul platformele de streaming și rețele sociale.

„Trebuie să regândim parametri succesului“, a spus Bill Kramer, menționând că premiile Oscar vor fi disponibile pentru vizionare pe Hulu, a doua zi.

„Premiile Oscar trebuie să fie despre celebrarea industriei filmului. Oamenii consumă filme. Oamenii iubesc filmele. Iar această formă de artă este la fel de important precum a fost mereu“, a mai spus directorul executiv Bill Kramer.