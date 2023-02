Unde pot fi văzute filmele cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2023 VIDEO

Unele dintre peliculele cu cele mai mari șanse de a câștiga prestigioasele trofee sunt disponibile pe anumite platforme de streaming.

Cel mai așteptat eveniment din lumea filmului va avea loc pe 12 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, California. Jimmy Kimmel va prezenta cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar.

Filmul „Everything Everywhere All at Once“ conduce detașat, cu 11 nominalizări la Oscar 2023. „Producțiile The Banshees of Inisherin și „All Quiet on the Western Front/„Nimic nou pe frontul de vest“ au primit câte nouă nominalizări fiecare.

„Everything Everywhere All at Once“ - VOYO

Pelicula „Everything Everywhere All at Once“ este disponibilă pe VOYO. Filmul urmăește o incursiune nebună în multivers și spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn (Michelle Yeoh), care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

Pelicula SF de acțiune a fost nominalizată la mai multe categorii, printre care: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Dan Kwan și Daniel Scheinert), Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), Cea mai bună actriță în rol secundar (Jamie Lee Curtis), Cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan).

„All Quiet on the Western Front/„Nimic nou pe frontul de vest“ - Netflix

„All Quiet on the Western Front/„Nimic nou pe frontul de vest“ poate fi vizionată pe Netflix. Tânărul Paul, în vârstă de 17 ani, intră pe frontul de vest în Primul Război Mondial, dar euforia sa inițială se stinge rapid în fața realității crunte din tranșee.

Filmul a fost nominalizat la unele dintre cele mai importante categorii la Oscar 2023: Cel mai bun film, Cel mai bun film străin, Cea mai bună imagine, Cele mai bune efecte vizuale, Cea mai bună coloană sonoră.

„Elvis“ – HBO Max

„Elvis“, pelicula despre viața legendarului artist american, este disponibilă pe HBO Max.

Această ecranizare spune povestea lui Elvis Presley (Austin Butler) prin prisma relației sale complicate cu managerul lui enigmatic, colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Acest film spectaculos explorează dinamica foarte complexă dintre ei, pe parcursul a peste 20 de ani.

Actorul din rolul principal, Austin Butler, a fost desemnat Cel mai bun actor într-un film-dramă la Globurile de Aur 2023, iar filmul are opt nominalizări la gala Oscar 2023, printre care: Cel mai bun film, Cel mai bun actor în rol principal, Cel mai bun sunet, Cele mai bune costume.

„Black Panther: Wakanda Forever“ - Disney +

„Black Panther: Wakanda Forever“ poate fi vizionat pe platforma Disney +. După moartea regelui T'Challa, regina Ramonda, Shuri, M'Baku și Dora Milaje luptă pentru protecția națiunii de intervenția marilor puteri. În vreme ce poporul e gata să treacă peste pierderea regelui și să înceapă un nou capitol, eroii din Wakanda, ajutați de Nakia și Everett Ross, fac planurile unui viitor mai luminos.

Pelicula are cinci nominalizări la Oscar 2023: Cele mai bune efecte vizuale, Machiaj și coafură, Cel mai bun cântec original, Cea mai bună actriță rol secundar (Angela Bassett) și Cele mai bune costume.

„Avatar: Calea apei“ - Disney +

„Avatar: Calea apei“, care este nominalizat la patru categorii, poate fi văzut, de asemenea, pe Disney +.

La mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar: Calea apei“ spune povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, lucrurile pe care sunt dispuși să le facă pentru a se proteja reciproc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

Printre altele, pelicula regizată de James Cameron este nominalizată la Cel mai bun film și Cele mai bune efecte vizuale.