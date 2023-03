Oscar 2023: unde pot urmări românii gala premiilor Academiei Americane de Film

Cel mai mare eveniment cinematografic al anului se apropie cu pași repezi: prestigioasele trofee vor fi decernate pe 12 martie, la Los Angeles.

Gala Oscar 2023 va fi transmisă pe platforma de streaming Voyo, în direct, din Dolby Theatre Hollywood din Los Angeles, luni, 13 martie, de la ora 03.00, ora României.

Și în acest an, Premiile Oscar vor fi comentate în direct de Irina Margareta Nistor. „O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greșit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar și cea mai nonșalantă, dar și dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem și auzim după miezul nopții, spre dimineață! Vă aștept să aflați în direct câștigătorii“, a declarat Irin Margareta Nistor.

Nominalizări Oscar 2023

Nominalizările pentru cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar au fost anunțate pe 24 ianuarie, iar filmul „Everything Everywhere All at Once" conduce detașat cu 11 nominalizări.

Deși este o peliculă atipică, este una dintre marile favorite din acest an și a câștigat până acum mai multe premii la gale importante.

Pelicula „Everything Everywhere All at Once“ este disponibilă pe VOYO. Filmul urmărește o incursiune nebună în multivers și spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn (Michelle Yeoh), care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

„Producțiile The Banshees of Inisherin și „All Quiet on the Western Front/„Nimic nou pe frontul de vest“ au primit câte nouă nominalizări fiecare.

La categoria Cel mai bun film, considerată cea mai importantă, concurează zece pelicule. „All Quiet on the Western Front“, „Avatar: The Way of Water“, „The Banshees of Inisherin“, „Elvis“, „Everything Everywhere All at Once, „The Fabelmans“, „Tár“, „Top Gun: Maverick“, „Triangle of Sadness“, „Women Talking“.