Membru al Academiei despre Oscar 2023. „La Hollywood nu se termină niciodată, decât dacă ești mort sau Will Smith“ VIDEO

Un membru al Academiei Americane de Film și-a făcut publice, sub protecția anonimatului, voturile și argumentele pentru felul în care a votat în acest an.

Un membru al Academiei de Arte și Științe Cinematografice (organizația care acordă Premiile Oscar) a publicat în The Hollywood Reporter, sub condiția anonimatului, buletinul său de vot din acest an, cu argumentele aferente. Acesta este un membru de sex masculin al Academiei și face parte din ramura Scurtmetraje și lungmetraje de animație.

Academia are aproximativ 8.000 de membri, împărțiți în 17 ramuri diferite, care reprezintă diferitele domenii ale cinematografiei: actorie, regie, scenariu, sunet etc.

Iată voturile sale la Oscar 2023 și argumentele sincere pentru felul în care a votat (la cele șase categorii majore).

Cel mai bun film

Mare tam-tam în jurul „Avatar: Calea Apei“. Cât timp a luat până să fie gata și toate celelalte, mai puțin despre calitatea filmului. „Women Talking“ nu a fost rău – actoria și regia au fost foarte bune – dar nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut „The Fabelmans“ - Steven Spielberg și-a făcut treaba și a regizat al naibii filmul acesta, dar a fost puțin cam lung. „Triangle of Sadness“ a fost atât de amuzant și bine scris.

Cate Blanchett a fost absolut incredibilă în „Tár“, dar durează prea mult pentru a ajunge la punctul culminat. „Top Gun: Maverick“ i-a adus pe oameni înapoi în cinematografe și mă bucur că a fost nominalizat, popularitatea nu este un lucru rău. Dar povestea este destul de simplă.

Austin Butler a fost atât de uimitor în „Elvis“ încât l-am vizionat de mai multe ori; filmul a fost distractiv, dar totul ține de jocul actoricesc. „The Banshees of Inisherin“ a fost foarte bun, cu un scenariu foarte amuzant și concis.

Dar favoritele mele sunt „All Quiet on the Western Front“ și „Everything Everywhere All Once“. Primul este unul dintre cele mai bune filme antirăzboi făcute vreodată. M-a făcut să simt murdăria războiului într-un mod în care majoritatea filmelor nu o fac; chiar te bagă în tranșee. Și „Everything Everywhere All Once“ este pentru mine, ca regizor, unul dintre cele mai inspirate filme pe care le-am văzut vreodată. Mă face să cred că este posibil să nu ai un buget ca „Avatar“ (250 de milioane de dolari – n.r.) și să nu fii Steven Spielberg, dar să faci ceva care să câștige un premiu Oscar pentru Cel mai bun film.

Cel mai bun regizor

„Tár“, în regia lui Todd Field, este mai mult despre actorie decât despre regie, iar „The Banshees of Inisherin“, regizat de Martin McDonagh, este mai mult despre scenariu. Ruben Östlund și-a pus amprenta pe „Triangle of Sadness“, iar Steven Spielberg a făcut o treabă uimitoare cu „The Fabelmans“ și este grozav că este o poveste atât de personală. Dar ceea ce au făcut Daniel Kwan și Daniel Scheinert cu „Everything Everywhere All Once“, cu resurse limitate, a fost cu adevărat remarcabil.

VOT: Daniel Kwan și Daniel Scheinert, „Everything Everywhere All Once“

Cel mai bun actor în rol principal

Paul Mescal în „Aftersun“ iese din dicuție, el este un actor bun, dar sunt confuz în legătură cu hype-ul din jurul acestui film. Bill Nighy este grozav în „Living“, la fel și Colin Farrell în „The Banshees of Inisherin“. După ce am văzut „The Whale“, Brendan Fraser a fost alegerea mea. Apoi am văzut „Elvis“ și am fost atât de uimit de interpretarea lui Austin Butler, încât am văzut filmul din nou, în aceeași săptămână. Pentru mine, el este câștigătorul clar.

VOT: Austin Butler în „Elvis“

Cea mai bună actriță în rol principal

Am simțit că nimănui nu i-a păsat de „Blonde“, așa că am fost foarte surprins că Ana de Armas a fost nominalizată. Am auzit despre Andrea Riseborough și rolul ei din „To Leslie“ înainte de nominalizări, doar pentru că am tot văzut membrii Academiei postând despre asta în rețelele sociale. Prestația ei este foarte bună - nu cea mai bună din toate timpurile, așa cum m-a mințit Kate Winslet - dar e foarte bună.

Pentru mine, a fost aproape egalitate între Cate Blanchett în „Tár“ și Michelle Yeoh în „Everything Everywhere All at Once“. Ceea ce a făcut Michelle, actoria, scenele de luptă, emoțiile... A trebuit să o aleg pe Michelle. Am avut de ales între o persoană care a câștigat de două ori Oscarul și una care nu a câștigat niciodată.

Vot: Michelle Yeoh în „Everything Everywhere All at Once“

Cel mai bun actor în rol secundar

Am văzut aproape tot filmul „Causeway“, dar a fost prea lent, chiar dacă Brian Tyree Henry este incredibil. Judd Hirsch a fost grozav în „The Fabelmans“, dar rolul său e atât de mic, încât am fost surprins că a fost nominalizat. Nu știu cum să-i diferențiez pe doi actori nominalizați pentru „The Banshees of Inisherin“: Brendan Gleeson a avut un rol mai mare ca întindere, dar Barry Keoghan a fost mult mai amuzant. Însă Ke Huy Quan (care a avut o revenire spectaculoasă în lumea filmului după mulți ani – n.r.) a fost pur și simplu fantastic în „Everything Everywhere All at Once“. Povestea lui te umple de speranță și îți amintește că la Hollywood nu se termină niciodată, decât dacă ești mort sau Will Smith. Vreau să-l văd pe scenă, cu un Oscar în mână.

VOT: Ke Huy Quan în „Everything Everywhere All at Once“

Cea mai bună actriță în rol secundar

Kerry Condon în „The Banshees of Inisherin“ și Hong Chau în „The Whale“ au jucat bine. Cred că Jamie Lee Curtis ar putea câștiga pentru „Everything Everywhere All at Once“, doar e la Hollywood de când era copil, chiar dacă Stephanie Hsu (nominalizată tot pentru „Everything Everywhere All at Once“ – n.r.) a fost mai bună în film. Dar sper că Academia să înceteze să considere filmele Marvel ca pe niște producții de mâna a doua și să admită că interpretarea Angelei Bassett în „Black Panther: Wakanda Forever“ este fabuloasă.

VOT: Angela Bassett în „Black Panther: Wakanda Forever“