Debut spectaculos pentru noul serial DC de pe HBO Max. Milioane de vizualizări în trei zile

Serialul „Lanterns”, produs de DC Studios, a atras 9,3 milioane de vizualizări în primele trei zile de la lansare pe HBO și HBO Max, potrivit datelor comunicate de companie. Producția a înregistrat astfel cea mai bună premieră a unui serial DC Studios pe platformă și se află între primele cinci debuturi din istoria HBO Max.

În Statele Unite, „Lanterns” a fost urmărit de 6,6 milioane de persoane în primele trei zile de la lansare, notează Variety.

Performanța plasează producția într-o zonă competitivă în raport cu alte seriale de succes ale platformei. „The Penguin”, lansat în 2024, a ajuns la 10,4 milioane de spectatori pe toate platformele după 11 zile. Un alt titlu recent, „It: Welcome to Derry”, a înregistrat 5,7 milioane de spectatori în primele trei zile de la debut, anul trecut.

Despre ce este „Lanterns”

Inspirat din benzile desenate „Green Lantern” ale DC, serialul îi are în distribuție pe Aaron Pierre, Kyle Chandler, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter și Ulrich Thomsen. Laura Linney are, de asemenea, o apariție în producție.

Povestea îi urmărește pe John Stewart, interpretat de Aaron Pierre, un recrutat aflat la începutul carierei, și Hal Jordan, interpretat de Kyle Chandler, un veteran al Lanternilor. Cei doi investighează o crimă misterioasă petrecută în zona rurală a Statelor Unite.

Potrivit descrierii oficiale, cei doi polițiști intergalactici ajung să investigheze un caz cu implicații întunecate, desfășurat în inima Americii.

„Lanterns” este realizat de HBO în colaborare cu Warner Bros. Television și DC Studios. Serialul are opt episoade și a fost comandat de HBO în iunie 2024.

Producția fusese concepută inițial ca un serial original Max, însă ulterior a fost mutată pe HBO, în cadrul unei reorganizări a modului în care sunt distribuite și promovate producțiile companiei.

Scenariul este semnat de Chris Mundy, Damon Lindelof și Tom King, care ocupă și roluri de producători executivi. James Hawes, producător executiv și regizor al primelor două episoade, face parte, de asemenea, din echipa de producție.