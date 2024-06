Sezonul 2 din „Casa Dragonului“, printre premierele lunii iunie pe noua platformă Max

Max, noua platformă de streaming a Warner Bros. Discovery, s-a lansat pe 20 mai și a adus deja de două ori mai mult conținut decât era pe HBO Max. Iar luna iunie aduce încă o serie de noi filme, seriale, documentare, dar și sport live pe Max.

SERIALE

Pe 17 iunie vine pe Max al doilea sezon al unuia dintre cele mai așteptate seriale ale anului: “Casa Dragonului” (“House of the Dragon”)! Noul sezon va avea 8 episoade. Westerosul este în pragul unui război civil sângeros, Consiliul Verde și Consiliul Negru luptând pentru regele Aegon și, respectiv, regina Rhaenyra. Pentru că fiecare tabără crede că locul său este cel care îi revine de drept pe Tronul de Fier, lupta va fi una crâncenă între cele două părți.

Pe 11 iunie, Max aduce primul sezon din serialul “Klara”. Klara (Izabela Kuna) e un femeie trecută de 40 de ani, care a divorțat de curând. Ea are o mamă toxică, un tată absent, o pisică prolifică și problemele tipice care apar în viață, dar crede că visurile ei vor deveni realitate. Ani întregi, a tânjit după Alex, care e însă căsătorit. Din fericire, Klara îi are alături pe prietenii ei, Wronka și Wojtek.

Tot pe Max vin în iunie sezonul patru din “Condamnata” (“The Convict”) și sezoanele trei, patru și cinci din “Dispariția” (“The Disappearance”).

SPORT LIVE

Pentru prima oară în România, fiecare punct din toate cele 886 de meciuri de pe 16 terenuri din turneul de grand slam Roland-Garros va fi disponibil live pe Max! Roland-Garros se va încheia odată cu finala feminină de sâmbătă, 8 iunie, și finala masculină de duminică, 9 iunie, ambele fiind programate la ora 15:30. Turneul marchează primul dintre cele două mari evenimente sportive care se vor desfășura la celebra bază din Paris, înainte ca Jocurile Olimpice să-și desfășoare turneele de tenis în același loc emblematic.

DOCUMENTARE & REALITY

Pentru că vara mulți încep să plănuiască redecorări și renovări în case și apartamente, “Renovări sălbatice” (“Renovation Wild”) vine pe Max cu primul sezon pe 10 iunie, cu idei inovatoare și spectaculoare de la Grant și Lynsey Cumings, care renovează tabăra de safari din Africa deținută de familia lor.

Pe 16 iunie, Josh Gates aduce pe Max sezonul doi din “Expediții și mistere” (“Expedition X”). Împreună cu o echipă de specialiști, Josh investighează „necunoscutul". Jessica Chobot și Phil Torres i se alătură pentru a investiga fenomene inexplicabile.

Povești cu crime, care expun capcanele faimei în care au picat cei din pictorialele din revista Playboy și ne fac pe toți privitorii să ne punem întrebări. “Crimele din lumea Playboy” (“The Playboy Murders”) vine cu noi povești absolut incredibile din spatele celebrului brand pe 21 iunie, pe Max.

FILME

Taylor Russell și Timothée Chalamet interpretează doi canibali care pleacă într-o călătorie prin S.U.A. și se îndrăgostesc unul de celălalt în filmul “Oase și tot” (“Bones and All”), care va fi pe Max pe 2 iunie. Filmul prezintă povestea unei prime iubiri, între Maren (Taylor Russell) și Lee (Timothée Chalamet), care pornesc într-o călătorie prin S.U.A. Cei doi își caută identitatea și frumusețea într-o lume periculoasă, care nu îi acceptă.

Pe 6 iunie, pe Max aflăm dacă “Sunt OK?” (“Am I OK?”). Filmul o prezintă pe Lucy, în vârstă de 32 de ani, care locuiește în Los Angeles și își dă seama abia acum că motivul pentru care întâlnirile ei cu sexul opus nu se termină decât cu o strângere de mână e pentru că nu e atrasă de bărbați. Cu ajutorul lui Jane, prietena ei de-o viață, Lucy încearcă să accepte această schimbare.

De pe 1 iunie, abonații Max se vor putea bucura și vor putea revedea filmele din seria Jurassic Park! În “Jurassic Park”, oamenii de știință reușesc să cloneze dinozauri pentru un parc de distracții, dar inevitabilul se întâmplă: sistemul de securitate cedează și iadul se dezlănțuie. Saga continuă, cu “Lumea Dispărută: Jurassic Park” (“The Lost World: Jurassic Park”), “Jurassic Park III”, “Jurassic World” și “Jurassic World: Un regat în ruină” (“Jurassic World: Fallen Kingdom”).

“Anatomia unei prăbușiri” (“Anatomy of a Fall”) vine pe Max pe 28 iunie. Sandra, o scriitoare de succes, locuiește cu soțul ei Samuel și fiul lor orb în vârstă de 11 ani într-o cabană îndepărtată din Alpii francezi. Într-o zi, Samuel este găsit mort. A fost o sinucidere, un accident nefericit sau moartea lui a fost din vina Sandrei, a cărei încăpățânare o face principala suspectă? O anchetă publică a cazului dezvăluie nu numai circumstanțele morții în sine, ci și detaliile intime și tulburătoare ale relației lor tumultoase.

Lista de filme care vin pe Max în iunie continuă cu: “Creed III”, “Spiritele din Inisherin” (“The Banshees of Inisherin”), “Meniul” (“The Menu”), “Călătoria către Bethlehem” (“Journey to Bethlehem”), “Familiar”, “Hannibal” (2021), “Întâlnire cu Joe Black” (“Meet Joe Black”), “Django dezlănțuit” (“Django Unchained”), “Barry Seal: Trafic în stil american” (“American Made”), “Viespea verde” (“The Green Hornet”), “Primul contact” (“Arrival”), “Billy Elliot: The Musical”, “Iubire” (“Amour”).

MAX ORIGINALS

Pe 13 iunie, Max aduce o porție necesară de stand-up comedy: “Hannah Einbinder: Totul trebuie să dispară” (“Hannah Einbinder: Everything Must Go”). Hannah Einbinder („Hacks”) duce telespectatorii într-o plimbare emoționantă, psihedelică, plină de povești, personaje, glume și multe altele.