HBO Max aduce 27 de producții noi în aprilie. Continuarea filmului „Mamma Mia!”, printre noutăți

HBO Max aduce, chiar de la începutul lui aprilie, 27 de filme, sezoane și producții noi pe platformă. La care, bineînțeles, se adaugă tot conținutul deja disponibil pe platformă, care poate fi urmărit la orice oră din zi sau din noapte. Pe 21 mai, HBO Max va deveni Max, iar fiecare abonat va avea de două ori mai mult conținut de urmărit, dar și sport live!

În aprilie, HBO Max aduce patru documentare interesante, care acoperă teme diverse. “The Synanon Fix” va fi pe HBO Max pe 2 aprilie. Documentarul explorează ascensiunea și decăderea organizației Synanon prin ochii membrilor care au trăit-o, de la începuturile sale ca program revoluționar de reabilitare a drogurilor până la decăderea sa ulterioară în ceea ce mulți consideră a fi un cult.

Începând de astăzi vom afla pe HBO Max despre “Partea întunecată a emisiunilor pentru copii” (“Quiet on set - The Dark Side of Kids TV”). Un documentar care face deja înconjurul lumii și captivează cu povestea nespusă a lumii toxice din spatele celor mai cunoscute emisiuni TV pentru copii din anii 1990 și 2000. Documentarul are 5 episoade, iar primele 2 sunt deja disponibile pe HBO Max. Lista documentarelor cu care vine HBO Max în aprilie continuă cu “Brandy Hellville: The Cult of Fast Fashion”, “An American Bombing: The Road to April” și “The Jinx Part 2”.

În aprilie, HBO Max a pregătit o listă de filme de neratat, iar aici sunt doar câteva: “Culoarea Purpurie” (“The Color Purple”), “Mamma Mia! O luăm de la capăt” (“Mamma Mia! Here We Go Again”), “Mamma Mia!”, “Defecte” (“Shortcomings”), “Când Harry a cunoscut-o pe Sally” (“When Harry Met Sally”), “Oblivion. Planeta uitată” (“Oblivion”), “Cazul Goldman” (“The Goldman Case”).

Pe 12 aprilie, HBO Max vă invită să descoperiți prietenia extraordinară dintre trei femei între care există o legătură indestructibilă, în „The Color Purple”. Această perspectivă nouă a filmului clasic e regizată de Blitz Bazawule și produsă de Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders și Quincy Jones. Filmul a fost lansat în 2023 în cinema, a câștigat 27 de premii și a avut peste 100 de nominalizări.

La 10 ani după premiera filmului „Mamma Mia!” sunteți invitați înapoi pe insula grecească Kalokairi în această continuare bazată pe cântecele trupei ABBA. Sophie e însărcinată și trebuie să-și asume niște riscuri. Actorii din primul film se întorc, alături de unii noi, precum Lily James și Andy Garcia. “Mamma Mia! O luăm de la capăt” (“Mamma Mia! Here We Go Again”) va fi pe HBO Max pe 26 aprilie.

Seriale

Pe 15 aprilie, HBO Max îți face cunoștință cu “Simpatizantul” (“The Sympathizer”). Serialul urmărește un spion comunist jumătate francez, jumătate vietnamez în ultimele zile ale războiului din Vietnam și exilul său ulterior în S.U.A.

Atunci când cel mai bun prieten al ei, Ícaro, e descoperit mort în circumstanțe misterioase, Malu, care aspiră să fie rapper, respinge concluzia oficială că adolescentul trans s-ar fi sinucis și decide să ancheteze. Malu se înscrie la liceul de top din São Paulo unde Ícaro voia să studieze moda. Toate acestea se petrec în “Tineret divizat” (“Divided Youth”), un nou serial care va fi pe HBO Max pe 4 aprilie.

Lista noilor seriale continuă pe HBO Max cu sezonul 6 din “Spencer” (“All American”) – 8 aprilie, “Suntem aici” (“We’re Here”) sezonul 2, “Sierra Madre: Clash in Paradise” și „Velma” – sezonul doi.

Pentru copii

HBO Max aduce patru titluri noi pentru cei mici în luna aprilie! “Boss Baby: Afaceri de familie” (“The Boss Baby: Family Business”) vine pe 5 aprilie pe HBO Max. Au trecut 30 de ani, iar frații Templeton au crescut și s-au îndepărtat. Dar noul Boss Baby vrea să-i aducă din nou împreună ca să dezvăluie o conspirație sinistră. Oare Tim și Ted vor relua legătura de dragul misiunii?

Pe 13 aprilie, îl cunpoaștem pe “Chef Jack, un bucătar aventuros” (“Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro”). După ce strică o rețetă și reputația lui are de suferit, chef Jack încearcă să iasă pe primul loc într-o competiție culinară. Dar pentru asta trebuie să învețe să lucreze în echipă cu bucătarul începător Leonard.

Tot pentru copii, HBO Max mai aduce “Tiny Toons Looniversity” (27 aprilie) și “Patrula junglei: Turul lumii” (“Jungle Bunch 2”) – 20 aprilie.