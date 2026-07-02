Războiul din Ucraina atinge un nou prag. Peste două milioane de militari au fost uciși, răniți sau dați dispăruți

Războiul din Ucraina a făcut peste două milioane de victime în rândul militarilor ruși și ucraineni – morți, răniți și dispăruți la un loc –, potrivit unui studiu publicat de think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS), citat de Agerpres.

Conform raportului, Rusia a înregistrat cele mai mari pierderi de la începutul invaziei pe scară largă, lansată în februarie 2022. Estimările indică aproximativ 1,4 milioane de victime în rândul forțelor ruse, dintre care între 400.000 și 450.000 sunt militari uciși.

De cealaltă parte, armata ucraineană ar fi pierdut aproximativ 125.000 de militari, în timp ce între 525.000 și 625.000 de soldați au fost răniți.

Raportul evidențiază amploarea fără precedent a pierderilor suferite de armata rusă. Potrivit autorilor, numărul militarilor ruși uciși în Ucraina este de peste patru ori mai mare decât totalul militarilor americani morți în toate conflictele purtate de Statele Unite după cel de-Al Doilea Război Mondial.

În același timp, bilanțul deceselor din rândul trupelor ruse depășește de peste nouă ori numărul total al militarilor ruși și sovietici care au murit în toate conflictele purtate de Moscova după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.