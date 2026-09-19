 Tânără de 25 de ani, agresată sexual și lovită pe o stradă din București. Suspectul, un livrator străin, a fost reţinut | adevarul.ro
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Tânără de 25 de ani, agresată sexual și lovită pe o stradă din București. Suspectul, un livrator străin, a fost reţinut

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Un cetățean gambian care lucrează ca livrator în București a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat sexual o tânără și ar fi lovit-o în față.

Agresorul a fost eţinut pentru 24 de ore.
Agresorul a fost eţinut pentru 24 de ore. Foto: captură video Poliţia Română

Incidentul s-a produs miercuri, 16 septembrie, în jurul orei 22.00, în Sectorul 2 al Capitalei.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul se afla pe bicicletă și trecea pe lângă două tinere, când ar fi atins-o pe una dintre ele într-o zonă intimă. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, ar fi reacționat și l-ar fi confruntat cu privire la gestul său. În acel moment, bărbatul ar fi lovit-o în zona feței, după care a plecat.

Mai multe persoane aflate în apropiere au intervenit în sprijinul femeii și au sunat la 112, la faţa locului ajungând poliţişti de la Secția 8.

 „În jurul orei 22.00, în timp ce se aflau în dreptul unui imobil din Sectorul 2, bănuitul ar fi atins-o pe tânără într-o zonă intimă, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra și de a-și exprima voința determinată de modalitatea intempestivă în care a acționat. Ulterior, în momentul în care persoana vătămată l-ar fi confruntat cu privire la gesturile pe care le-ar fi făcut, bănuitul ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia, lovind-o în zona feței”, a transmis DGPMB.

Între timp, oamenii legii au reușit să-l identifice pe bărbat, un cetăţean din Gambia, și să-l ducă la audieri. Acesta are permis de ședere în România și nu figurează cu alte fapte penale comise în țară.

După administrarea probelor, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore.

„În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au transmis polițiștii bucureșteni.

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