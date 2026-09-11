România devine prima țară din lume în care proprietarii își pot asigura locuințele și împotriva unor riscuri asociate războiului. Noua opțiune acoperă inclusiv anumite pagube provocate de drone, în condițiile stabilite de poliță.

Imagine cu blocul din Galați lovit de dronă, anul acesta Foto: AFP

Marius Constantinescu, broker de asigurări, a analizat, într-un interviu pentru Adevărul condițiile și implicațiile noii acoperiri pentru riscuri de război în polița pentru locuință.

Potrivit acestuia, anexa contractuală acoperă daunele materiale cauzate direct de riscuri precum războiul, războiul civil, terorismul, sabotajul, insurecția, revoluția, rebeliunea, revolta militară și lovitura de stat, inclusiv incendiile sau exploziile care sunt consecința directă a acestor evenimente, însă cauzalitatea este esențială în analiza fiecărei daune.

Constantinescu subliniază că există excluderi importante, printre care daunele generate de un război între anumite state majore, răspunderea față de terți, riscurile chimice și biologice, atacurile informatice, pierderile din întreruperea utilităților și vătămările corporale.

Adevărul: Asigurarea acoperă doar impactul direct al unei drone care cade pe casă sau și daunele indirecte – de exemplu, o explozie la o fabrică vecină, incendii provocate de schije sau pagube produse de forțele proprii în timpul unui război?

Marius Constantinescu: Aici trebuie să fim foarte atenți la formularea contractuală. Anexa spune că sunt despăgubite daunele materiale cauzate direct de riscurile acoperite printre acestea fiind războiul, războiul civil, terorismul, sabotajul, insurecția, revoluția, rebeliunea, revolta militară și lovitura de stat.

Așadar, nu trebuie să ne imaginăm că singurul scenariu acoperit este drona care intră fizic prin acoperiș. Un incendiu sau o explozie care reprezintă consecința directă a unui risc acoperit poate intra în analiza despăgubirii. Dar aici, ca om care lucrează cu daune, aș evita promisiunile generale. Cauzalitatea contează enorm. Dacă avem, de exemplu, o pagubă produsă în cursul unei operațiuni a forțelor proprii sau al interceptării unei drone, trebuie analizat evenimentul concret și încadrarea lui în condițiile contractuale. Eu nu i-aș spune clientului înainte de daună „orice se întâmplă într-un război este acoperit”, pentru că nu ar fi corect.

Clientul care beneficiază de această acoperire are garantată protecția completă sau există termeni de excludere pe care trebuie să-i cunoască înainte de a semna?

Există excluderi și este foarte important să fie cunoscute. „Risc de război acoperit” nu înseamnă „orice consecință a oricărui război este acoperită”.

De exemplu, sunt excluse daunele legate de un război între oricare două sau mai multe dintre China, Franța, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Sunt excluse și răspunderea față de terți, anumite riscuri chimice și biologice, atacurile informatice, pierderile generate de întreruperea utilităților, amenințările sau alarmele false și furtul ori tâlhăria produse în contextul acestor evenimente.

De asemenea, vorbim despre protecția bunurilor și clădirii, nu despre asigurarea persoanelor. Vătămările fizice sau psihice ale unei persoane nu sunt acoperite prin această anexă.

Exact aici este rolul brokerului: să explice și limitele produsului, nu numai avantajele lui.

Dacă această acoperire va atrage în special clienți care locuiesc în zone cu risc real – de exemplu, lângă graniță sau lângă obiective militare – asiguratorul se va vedea nevoit să majoreze prețul sau chiar să retragă acoperirea?

Este posibil ca orice asigurător să își reevalueze în timp tarifele, limitele sau politica de subscriere dacă experiența de daună se modifică semnificativ. Acesta este un principiu normal în asigurări.

Riscul de război are însă o particularitate: poate produce acumulări foarte mari de daune într-o zonă restrânsă, ceea ce face reasigurarea extrem de importantă. Asiguratorul spune chiar că identificarea unei soluții de reasigurare care să permită această acoperire a necesitat o perioadă semnificativă de lucru. Dacă în timp frecvența sau severitatea evenimentelor crește, este posibil să vedem ajustări de preț, limite sau condiții pentru polițele viitoare. Dar nu aș specula că asiguratorul va majora tariful sau va retrage produsul. Este o decizie care aparține asigurătorului și reasigurătorilor săi.

Cărui tip de client i-ați recomanda această acoperire – celor care stau în zone de risc, celor care au o locuință de mare valoare, celor care sunt pur și simplu anxioși? Și cui nu i-ați recomanda-o?

Eu nu aș recomanda o asigurare pentru că cineva este anxios. Asigurarea trebuie să reducă impactul financiar al unui risc, nu să monetizeze frica.

Pentru un proprietar din Galați, Constanța sau dintr-o zonă apropiată de graniță, acoperirea are evident o relevanță suplimentară. Clar aici. La fel, pentru proprietarul unei locuințe de valoare mare, consecința financiară a unei daune totale sau importante este mult mai mare.

Dar, în condițiile în care această protecție este inclusă în produs și nu presupune cumpărarea separată a unei „clauze de război”, discuția mea cu clientul ar fi mai degrabă despre calitatea întregii polițe de locuință: suma asigurată corectă, riscurile acoperite, conținutul casei, franșizele și excluderile. Nu i-aș recomanda nimănui să cumpere o poliță exclusiv pentru că se teme de drone, ignorând riscurile mult mai frecvente precum incendiul, apa de conductă, fenomenele meteo sau cutremurul.

De ce doar o companie a introdus această acoperire până acum, deși incidentele cu drone sunt frecvente de câțiva ani? Este un semn bun sau un semn rău că doar o companie o oferă? Poate însemna că pentru restul companiilor acesta nu este un risc suficient de mare sau că modelul nu este suficient de sustenabil?

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Eu nu aș interpreta faptul că, momentan, un singur asigurător oferă această protecție nici ca pe un semn bun, nici ca pe unul rău. Războiul este una dintre excluderile clasice ale asigurărilor property dintr-un motiv foarte simplu: este un risc greu de modelat, poate afecta simultan foarte multe proprietăți și poate genera pierderi uriașe într-un interval foarte scurt.

De aceea, problema nu este doar „crede asigurătorul că va cădea sau nu o dronă?”. Problema este dacă poate calcula, limita și reasigura expunerea.

Asiguratorul afirmă că a lucrat de la începutul anului pentru a găsi o formulă care să permită această acoperire și că soluția de reasigurare a fost o componentă esențială.

Din perspectiva mea, faptul că a apărut primul produs este mai degrabă un test interesant pentru piață. Dacă există cerere, dacă experiența de daună este gestionabilă și dacă reasigurătorii mențin capacitatea, este foarte posibil să vedem și alți asigurători analizând soluții similare.

Și, ca broker, chiar mi-aș dori să se întâmple asta. Concurența pe acoperiri este mult mai sănătoasă pentru client decât concurența exclusiv pe preț.

Această opțiune va fi disponibilă pentru toți clienții sau doar pentru cei care locuiesc în anumite zone – de exemplu, aproape de granița cu Ucraina sau în orașe mari care ar putea fi ținte?

Din informațiile și condițiile publice pe care le-am analizat, nu vorbim despre o acoperire rezervată județelor de frontieră. Produsul se adresează persoanelor fizice din România, iar acoperirea pentru riscurile asociate conflictelor armate este inclusă în produs.

Ca broker, mi se pare important acest lucru. Ar fi foarte greu să trasăm noi o hartă și să spunem că Galațiul este „cu risc”, iar Bucureștiul nu. Riscul poate fi perceput diferit, dar asigurarea trebuie să funcționeze pe criterii contractuale, nu pe percepția noastră despre ce oraș ar putea deveni o țintă.

Evident, în Galați, Braila, Constanța, Iași, Vaslui sau în alte zone apropiate de granița estică, preocuparea oamenilor este astăzi mai mare. Pentru acești clienți întrebarea „ce se întâmplă dacă o dronă sau fragmente ajung pe casa mea?” nu mai este una pur teoretică.

Un client din Galați va plăti aceeași primă ca unul din București?

Aici aș face o precizare importantă: în forma actuală prezentată public de asigurator, nu discutăm despre o clauză separată pentru care clientul plătește distinct o primă de război. Acoperirea este inclusă în pachetul de bază al poliței Căminul Meu.

Nu aș putea însă spune că două locuințe identice ca valoare, una din Galați și una din București, vor avea automat aceeași primă finală. Prima unei asigurări de locuință poate depinde de mai mulți factori de tarifare si clauzele alese desigur. Asta trebuie verificat printr-o cotație concretă.

Cu cât costă această opțiune în plus față de polița standard?

Din documentele pe care le-am analizat, nu există un preț separat al acestei acoperiri. Asiguratorul spune că riscurile de război și alte conflicte armate sunt incluse în pachetul de bază al poliței Căminul Meu, iar condițiile prevăd că Anexa 1 privind riscurile politice este inclusă în toate cele trei pachete de asigurare. Din punctul meu de vedere, aceasta este chiar una dintre caracteristicile interesante ale produsului: clientul nu trebuie să decidă separat dacă „își cumpără războiul”.

Ca broker, ce le spuneți clienților care vă întreabă: „Merită să plătesc în plus pentru un risc care, statistic, este aproape zero pentru mine?”

Le-aș spune, în primul rând, că în acest caz întrebarea trebuie puțin reformulată, pentru că acoperirea nu este prezentată ca o extensie separată pentru care plătești distinct. Dar, în general, principiul asigurării este exact acesta: nu ne asigurăm doar împotriva evenimentelor care se întâmplă frecvent, ci mai ales împotriva celor rare care ar putea avea un impact financiar foarte mare. Un incendiu major, un cutremur sau o dronă care lovește o locuință sunt evenimente cu probabilități foarte diferite, însă proprietarul trebuie să se întrebe mai degrabă: „Dacă se întâmplă, îmi permit să suport singur pierderea?”

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Eu nu aș vinde niciodată această asigurare prin frică. Rolul brokerului este să explice riscul și acoperirea, sa il consilieze in caz de daune, iar clientul să decidă informat.

Contextul deciziei

O poliță clasică de locuință a unei companii de asigurări din România include și acoperirea pentru daune produse de conflicte armate, inclusiv cele provocate de drone militare sau fragmente ale acestora, sabotaj ori acțiuni de război, fie civil, fie internațional. Măsura reprezintă o premieră pe piața asigurărilor din România, în condițiile în care riscul de război este exclus, în mod obișnuit, din polițele standard.

Clienții care dețin această asigurare beneficiază de despăgubiri pentru avariile provocate de drone militare sau de fragmentele acestora, indiferent de proveniență. Decizia vine pe fondul schimbării mediului de securitate regional și al intensificării incidentelor cu drone în spațiul aerian al României.

Riscul de război este exclus în mod convențional din polițele de asigurare deoarece amploarea, durata și efectele unui conflict armat sunt dificil de anticipat și de evaluat actuarial.

Incidentele în care drone militare sau fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul României au apărut în contextul războiului din Ucraina și s-au înmulțit în ultima perioadă. Potrivit situației Ministerului Apărării Naționale, actualizată la 31 august 2026, de la începutul conflictului din Ucraina au fost identificate, ridicate sau neutralizate pe teritoriul României 69 de drone sau fragmente de drone, dintre care 33 numai în 2026.

Unul dintre cele mai vizibile incidente a avut loc la Galați, unde o dronă rusească a căzut pe acoperișul unui bloc și a provocat daune unui apartament de la ultimul etaj.