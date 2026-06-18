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Suma pe care familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești o primește de la Guvern. Primăria are alte priorități, dar mulțumește Rominei Gingașu

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Familia din Galați rămasă fără locuință după ce o dronă rusească s‑a prăbușit peste un bloc de zece etaje - incident petrecut în noaptea de 28 spre 29 mai, când o mamă și fiul ei de 14 ani au suferit arsuri de gradele I și II și au fost internați în spitalele din oraș - va primi 5.200 de euro din fonduri guvernamentale.

Nicușor Dan a vizitat atunci apartamentul pe care s-a prăbușit drona. FOTO FB Nicușor Dan
Nicușor Dan a vizitat atunci apartamentul pe care s-a prăbușit drona. FOTO FB Nicușor Dan

Într-un răspuns pentru Libertatea, Prefectura Galați a transmis că 51 de fișe de evaluare au fost întocmite de comisia mixtă formată din reprezentanți ai Consiliului Județean, ISC, ISU, Primărie și Prefectură: 39 pentru persoane fizice, una pentru o persoană juridică și 11 pentru asociații de proprietari

Instituția precizează că evaluarea „nu a avut ca obiect stabilirea unei valori financiare a pagubelor”, ci doar gradul de afectare a imobilelor.

Ajutorul financiar de la Guvern

Sprijinul acordat se bazează pe Hotărârea de Guvern nr. 417/3 iunie 2026.î

Conform documentului, familia al cărei apartament a fost avariat în proporție de peste 75% primește 25.000 lei (aprox. 4.800 euro), iar fiecare persoană evacuată mai mult de 24 de ore primește 1.000 lei.

Prefectura a confirmat pentru Libertatea că totalul ajutorului pentru această familie este de 27.000 lei, adică aproximativ 5.200 euro.

Primăria Galați are alte priorități

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat pentru monitoruldegalati.ro că municipalitatea va suporta costurile reparațiilor:

„Ne-am asumat alocarea fondurilor necesare reparării apartamentului afectat. Așteptăm expertiza finală”.

Cu toate acestea, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 23 iunie nu apare nicio hotărâre privind sprijinirea familiei afectate. În schimb, sunt incluse proiecte pentru finanțarea cluburilor sportive și pentru reparații la biserici.

Prefectura Galați a transmis Executivului o situație completă a pagubelor și a cerut „identificarea unor forme suplimentare de sprijin”, precum și proceduri clare de intervenție în cazul prăbușirii dronelor.

Gest de solidaritate din partea Rominei Gingașu

Într-o postare pe Facebook, primarul Pucheanu a mulțumit Rominei Gingașu, soția lui Piero Ferrari, după ce aceasta a anunțat că dorește să ofere familiei un apartament complet mobilat:

„Sunt gesturi care nu repară doar ziduri distruse, ci și suflete încercate”, a scris edilul.


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