Posibil fragment de dronă, găsit pe o plajă din Constanța. Autoritățile verifică proveniența obiectului

Un obiect despre care există suspiciunea că ar fi un fragment de dronă a fost descoperit vineri, 4 septembrie, pe plaja Neversea din Constanța.

Posibil fragment de dronă, găsit pe o plajă din Constanța. Foto: Arhivă

Bucata a fost găsită în cursul zilei, iar autoritățile urmează să stabilească dacă obiectul provine într-adevăr de la o dronă și, în acest caz, care este originea acesteia, notează publicația locală Ziua de Constanța.

Deocamdată, informațiile despre natura și proveniența fragmentului sunt limitate, iar verificările sunt în desfășurare.

Autoritățile vor analiza obiectul pentru a determina exact ce este și în ce împrejurări ar fi putut ajunge pe litoral.

Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi date oficiale.