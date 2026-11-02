Atacurile asupra navelor comerciale, pătrunderea dronelor în spațiul aerian românesc și incidentele din apropierea infrastructurii energetice au adus în prim-plan vulnerabilitățile de securitate din Marea Neagră. În timp ce România se pregătește să înceapă exploatarea gazelor din proiectul Neptun Deep, doi militari în rezervă și doi analiști de securitate consultați de „Adevărul” explică unde există probleme în protejarea platformelor și a porturilor, cine trebuie să intervină în cazul unui atac și cât de pregătite sunt autoritățile să gestioneze o eventuală escaladare a conflictului din regiune.

Drone militare, una dintre amenințările la adresa securității în Marea Neagră Foto: Shutterstock

Nave comerciale atacate și drone doborâte. Ce s-a schimbat în Marea Neagră

Incidentele din ultimele luni au afectat atât navigația comercială, cât și spațiul aerian românesc. „Privind ultimele 12 luni, până la 1 noiembrie 2026, cea mai îngrijorătoare evoluție este suprapunerea amenințărilor: drone aeriene care pătrund în spațiul național, drone maritime cu explozibili ajunse lângă infrastructura energetică sau în porturi și atacuri asupra navigației comerciale. Nu toate incidentele au aceeași origine și nu toate dovedesc o provocare deliberată împotriva României. Împreună însă, ele descriu o deteriorare serioasă a securității la Marea Neagră”, explică analistul politico-militar Alexandru Grumaz pentru „Adevărul”.

Conform spuselor sale, atacurile asupra navelor comerciale din apropierea Sulinei reprezintă una dintre cele mai grave escaladări. „În noaptea de 14 spre 15 octombrie, navele Yara J și Wine Trader au fost lovite de drone. Potrivit relatării Reuters din 15 octombrie, prima se afla în apele teritoriale românești, iar cealaltă imediat în afara acestora; șapte marinari erau atunci dați dispăruți. Președintele României confirmase lovirea cu drone, fără să atribuie public responsabilitatea, în timp ce o sursă militară NATO citată de agenție indica originea rusă. Distincția contează: informația unei surse militare nu are același statut cu o atribuire oficială publică. Dar gravitatea strategică rămâne: violența afectează traficul comercial chiar la intrarea într-o arteră vitală a Dunării”, subliniază el.

Atacurile asupra navelor comerciale nu au fost singurele incidente care au pus la încercare securitatea în regiune. La 17 octombrie, avioane F-16 românești au doborât două drone deasupra apelor teritoriale. Alte incidente au vizat direct zona infrastructurii strategice: în august, o dronă maritimă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea platformei Neptun Alpha, iar în iunie, un dispozitiv similar a ajuns în Portul Constanța, unde s-a autodetonat.

Până la 31 octombrie 2026 fuseseră înregistrate 37 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, comparativ cu nouă în întregul an 2025. Tot în 2026, autoritățile au consemnat 79 de situații de ridicare a aeronavelor și șase drone doborâte.

„Aceste atacuri sunt atacuri directe, nu putem să mai vorbim de incidente izolate, nu mai putem vorbi de posibilitatea unor drone în derivă, pentru că lucrurile sunt evidente”, declară generalul în rezervă Virgil Bălăceanu generalul pentru „Adevărul”.

Acesta atrage atenția că navele vizate nu mai sunt exclusiv cele care transportă mărfuri către sau dinspre Ucraina. Unul dintre incidentele analizate privește un portcontainer care venea din Israel și se îndrepta spre Constanța, lovit în apropierea coastelor Bulgariei.

La rândul său, comandorul în retragere Sandu Valentin Mateiu, fost ofițer de intelligence și fost analist al MApN, consideră că atacurile asupra navelor neutre care folosesc porturile românești pot avea implicații mult mai grave decât incidentele cu drone care traversează accidental frontiera. „Deși este într-o fază incipientă, avem de-a face cu o situație în care nave neutre sunt lovite când se îndreaptă spre un port neutru al României, iar asta înseamnă un început de blocaj, care este, în final, un act de război”, spune el.

În opinia sa, România a demonstrat că poate reacționa atunci când dronele pătrund în spațiul său aerian, dar atacurile asupra navelor comerciale aflate în afara apelor teritoriale ridică o problemă distinctă, care necesită inclusiv o decizie politică.

„Evaluarea mea este că avem un amestec de efecte ale războiului și acțiuni care pot produce presiune deliberată asupra României și NATO. O dronă deviată, un dispozitiv în derivă și o navă comercială lovită nu pot primi automat aceeași explicație. Pentru a demonstra intenția într-un caz concret sunt necesare traiectorii, date tehnice, identificarea țintei și informații despre comanda misiunii”, explică Alexandru Grumaz.

Incidentul din Portul Constanța ridică însă și problema capacității autorităților de a identifica și gestiona asemenea amenințări. „Dar gravitatea lui este evidentă nu atât ca potențial agresiv, cât ca o imensă vulnerabilitate strategică națională românească, în condițiile în care Portul Constanța este un obiectiv strategic nu numai pentru România, ci pentru toți cei care contează că pot să facă tranzit de mărfuri prin el, din Europa și din Lume”, avertizează expertul în securitate Hari Bucur-Marcu.

Hari Bucur-Marcu atrage însă atenția asupra riscului de a interpreta fiecare incident drept semnalul unei iminente confruntări militare între Rusia și NATO. În opinia sa, nu există indicii că Moscova ar pregăti, în viitorul apropiat, o operațiune navală de amploare împotriva unui stat aliat.

Neptun Deep, o investiție de miliarde de euro expusă riscurilor războiului

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, reprezintă una dintre cele mai importante investiții energetice ale României. Cu o valoare estimată la aproximativ patru miliarde de euro și o producție anuală preconizată de circa opt miliarde de metri cubi de gaze, exploatarea ar urma să înceapă în prima jumătate a anului 2027, după cum explică Alexandru Grumaz.

Infrastructura cuprinde platforma Neptun Alpha, instalații submarine, sonde și o conductă de aproximativ 160 de kilometri până la Tuzla. Un incident major ar putea întârzia începerea producției, iar după punerea în funcțiune ar putea provoca întreruperi ale livrărilor, costuri suplimentare și probleme de aprovizionare. Riscurile nu se limitează la atacurile directe asupra platformei. Conductele submarine, comunicațiile, sistemele informatice și navele care deservesc exploatarea pot deveni, la rândul lor, puncte vulnerabile.

„Putem afirma însă că siguranța industrială a unei platforme nu echivalează cu protecția ei împotriva unui atac militar sau a sabotajului. O instalație poate respecta standarde tehnice înalte și, în același timp, să necesite o apărare suplimentară împotriva amenințărilor provocate de război”, subliniază Alexandru Grumaz.

În cazul Neptun Deep, platforma este proiectată să funcționeze fără personal permanent, fiind operată de la distanță. Această caracteristică reduce expunerea personalului în exploatarea obișnuită, dar crește importanța securității comunicațiilor și a sistemelor de control.

Generalul Virgil Bălăceanu subliniază că protecția nu trebuie gândită exclusiv pentru Neptun Alpha, ci pentru întreaga infrastructură românească de exploatare a gazelor din Marea Neagră, inclusiv celelalte platforme existente.

În ceea ce privește securitatea acestei infrastructuri, generalul identifică două vulnerabilități majore: lipsa unei conduceri instituționale integrate care să coordoneze apărarea platformelor și dotarea insuficientă a Forțelor Navale cu mijloace de combatere a dronelor.

Protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră implică mai multe instituții, de la operatorii platformelor și autoritățile maritime până la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Problema este însă cine coordonează intervenția atunci când apare o amenințare și cum sunt împărțite responsabilitățile în cazul unui atac.

Cine apără platformele de gaze? Responsabilități împărțite, dar fără un comandament unic

În prezent, responsabilitățile sunt împărțite între operatorii economici, Autoritatea Navală Română, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, și Ministerul Apărării Naționale, în cazul unui atac armat.

„De aici însă, dacă punem întrebarea cine este coordonatorul principal, nu cred că ni se va putea răspunde”, afirmă generalul.

El compară această situație cu organizarea apărării spațiului aerian, unde legislația adoptată în 2025 permite combaterea dronelor care pătrund neautorizat, iar coordonarea operațiunilor este stabilită în cadrul structurilor militare competente.

„Deci, la ora actuală, vulnerabilitatea cea mai mare o reprezintă faptul că sunt responsabilități pe instituții, pe ministere, pe organisme din cadrul acestor ministere, dar nu avem o responsabilitate a celui care trebuie să integreze, să urmărească modul în care se realizează aceste responsabilități”, continuă acesta.

De altfel, Virgil Bălăceanu consideră necesară desemnarea unei structuri cu rol de comandament operațional, care să coordoneze intervențiile și să asigure schimbul de informații între instituții. Aceasta ar putea aparține MAI sau Forțelor Navale, însă decizia trebuie luată la nivel politic, instituțional și militar.

Alexandru Grumaz explică faptul că operatorii platformelor răspund de siguranța instalațiilor, în timp ce statul trebuie să le protejeze în cazul unor amenințări militare. În porturi, responsabilitățile sunt împărțite și cu administrațiile portuare. „Apartenența la NATO întărește apărarea României, dar nu înlocuiește organizarea protecției fiecărui obiectiv strategic”, adaugă analistul.

Cu ce-și poate apăra România platformele de gaze din Marea Neagră

Dincolo de împărțirea responsabilităților între instituții, apărarea infrastructurii energetice depinde și de echipamentele de care dispun Forțele Navale.

„O altă vulnerabilitate o reprezintă capabilitățile cu care putem să realizăm apărarea acestor platforme, capabilități ce țin de sistemele de supraveghere, detecție, urmărire și monitorizare continuă, și cele de reacție, care sunt legate de mijloace de război electronic, dar și de mijloace pentru nimicirea dronelor maritime cu mijloace de foc. Și aici încă nu avem o dotare corespunzătoare la nivelul Forțelor Navale”, este de părere generalul (r) Virgil Bălăceanu.

În acest context, generalul vorbește despre necesitatea dotării cu armament și sisteme de combatere a dronelor a navei de patrulare de tip Hisar, achiziționată din Turcia.

O altă direcție propusă este extinderea misiunilor grupării navale constituite de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor marine, astfel încât aceasta să contribuie mai explicit la protecția platformelor energetice. El recomandă și intensificarea cooperării cu Turcia, stat care dispune, în opinia sa, de mijloace navale și aeriene de combatere a dronelor mult mai dezvoltate decât România și Bulgaria.

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„Trebuie puterea politică să sincronizeze acțiunile instituțiilor, nu comunicate diferite, sprijin și ne asumăm responsabilitatea, pentru că avem situația în care marina militară are capacități limitate de a răspunde unei asemenea provocări”, atrage atenția comandorul Sandu Valentin Mateiu.

Potrivit acestuia, România a reușit să răspundă incursiunilor dronelor în spațiul aerian național, inclusiv deasupra apelor teritoriale. Sistemul de apărare antidrone a funcționat, deși cu anumite limitări. Rămâne însă de văzut în ce măsură această capacitate de apărare poate fi completată cu mijloace navale, în condițiile în care Forțele Aeriene și Forțele Navale dispun de capacități diferite.

În cazul atacurilor asupra navelor comerciale, Sandu Valentin Mateiu consideră necesară o reacție concretă a autorităților, dincolo de declarațiile politice și diplomatice.

Cine decide doborârea unei drone și cine neutralizează minele marine

România dispune de un cadru legal pentru intervenția împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian național. Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Grumaz, decizia de neutralizare depinde de identificarea amenințării, evaluarea riscului și competențele stabilite prin legislație și procedurile militare.

În cazul minelor marine aflate în derivă, intervențiile sunt realizate de structurile specializate ale Forțelor Navale, inclusiv echipele EOD, responsabile de neutralizarea dispozitivelor explozive. Garda de Coastă poate participa la localizarea pericolului, securizarea zonei și sprijinirea echipelor de intervenție.

Un exemplu de cooperare, potrivit lui Alexandru Grumaz, a fost intervenția din 4 septembrie, în apropierea Sulinei, când o echipă EOD a Forțelor Navale, transportată de Garda de Coastă, a neutralizat un fragment de dronă cu explozibil. Cazul arată cum pot colabora cele două instituții în gestionarea unui pericol concret, fără să ofere însă o imagine completă asupra capacității de reacție în cazul unei crize de amploare.

„Există legislație suficientă și există structuri constituite pentru a gestiona atât spațiul aerian, cât și cel maritim național. Ce nu există sunt oamenii care să știe ce să facă cu acea legislație și cu acele structuri”, susține expertul în securitate Hari Bucur-Marcu.

Un atac asupra Neptun Deep ar activa Articolul 5 al NATO?

Un eventual atac asupra platformelor de gaze din Marea Neagră ridică și problema implicării NATO. Situația este însă diferită de cea a unui atac asupra teritoriului României, deoarece Neptun Deep se află în zona economică exclusivă, unde statul român are drepturi asupra exploatării resurselor, dar care nu face parte din teritoriul său.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică faptul că România are dreptul să își protejeze instalațiile, însă aplicarea Articolului 5 trebuie analizată și în raport cu limitele geografice prevăzute de Articolul 6 al Tratatului NATO.

„Cred că de multe ori se exagerează elementul că nu poate fi aplicat Articolul 5, dar, în final, acea platformă este o proprietate a României și avem dreptul să o apărăm în zona economică exclusivă”, afirmă comandorul (rtr.) Sandu Valentin Mateiu.

La rândul său, Alexandru Grumaz arată că un incident provocat de o dronă sau de o mină marină nu determină automat activarea apărării colective. O eventuală reacție a NATO ar depinde de circumstanțele atacului, de gravitatea consecințelor și de evaluarea făcută de aliați.

„Trebuie deosebite trei praguri: încălcarea securității României, necesitatea unei intervenții militare imediate și existența unui atac armat care justifică apărarea colectivă. Ele nu coincid automat. România poate intercepta și neutraliza o amenințare fără să aștepte invocarea Articolului 5. În același timp, un incident grav poate determina consultări și întărirea apărării aliate fără să conducă la un război generalizat”, explică Alexandru Grumaz.

Activarea Articolului 5 nu este automată. NATO trebuie să stabilească dacă incidentul constituie un atac armat care intră sub incidența tratatului, iar fiecare stat aliat decide ce măsuri de asistență consideră necesare.

Cât de mare este riscul extinderii conflictului din Marea Neagră

Atacurile asupra navelor comerciale pot avea consecințe economice chiar și în absența unei confruntări militare directe. Perturbarea transportului maritim și creșterea costurilor de asigurare ar putea afecta inclusiv activitatea Portului Constanța.

„Dintr-un război deschis între Rusia și NATO nu poate fi identificat un câștigător sigur. Costurile și riscul escaladării ar fi enorme pentru toate părțile. În schimb, dintr-o criză menținută sub pragul războiului, Moscova ar putea urmări avantaje: intimidarea României, descurajarea traficului comercial, creșterea costurilor energetice și testarea solidarității aliate”, consideră Alexandru Grumaz.

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O perspectivă diferită asupra posibilității extinderii războiului este oferită de Hari Bucur-Marcu. „Dacă ar fi fost să escaladeze războiul ăsta într-unul regional, care să includă și România, ca stat membru NATO, atunci lucrul ăsta s-ar fi întâmplat de multă vreme. Acum, condițiile sunt din ce în ce mai puțin favorabile unei asemenea evoluții”, susține acesta.

Dincolo de riscul unui conflict direct între Rusia și NATO, rămâne problema protejării navelor comerciale care tranzitează Marea Neagră. Generalul (r) Virgil Bălăceanu atrage atenția că intervenția în sprijinul unei nave sub pavilion străin, aflată în afara apelor teritoriale românești, poate necesita coordonarea cu statul de pavilion și respectarea regulilor de drept internațional.

Cât de pregătită este România pentru o criză majoră în Marea Neagră

Intervențiile împotriva dronelor și operațiunile de neutralizare a dispozitivelor explozive arată că România dispune de mijloace pentru a răspunde unor amenințări punctuale. Rămâne însă întrebarea dacă autoritățile ar putea gestiona mai multe incidente grave produse în același timp, inclusiv atacuri asupra porturilor, navelor comerciale și platformelor de gaze.

„Gestionarea unei crize majore presupune însă mai mult: capacitatea de a răspunde simultan mai multor amenințări, de a proteja populația și infrastructura și de a menține operațiunile zile sau săptămâni. Din informațiile publice, această capacitate integrată nu poate fi considerată pe deplin demonstrată”, explică analistul politico-militar Alexandru Grumaz.

Pregătirea pentru o asemenea situație nu privește însă doar instituțiile statului, ci și populația. „Principala problemă strategică a României este că publicul românesc, suveranul național nu este nici măcar 5 la sută pregătit pentru a gestiona vreo criză majoră de securitate nici în Marea Neagră, nici pe cerul României și desigur nici pe teritoriul național. Și nu numai că nu e pregătit acest public național, dar nici măcar nu știe că ar fi trebuit să fie pregătit”, susține expertul în securitate Hari Bucur-Marcu.

În perspectiva începerii producției de gaze din Neptun Deep, miza nu se limitează la prevenirea unui atac. Autoritățile trebuie să fie pregătite și pentru situația în care un incident afectează infrastructura energetică, transportul maritim sau activitatea porturilor. Capacitatea de a coordona intervențiile, de a limita pagubele și de a asigura continuitatea activităților esențiale va conta la fel de mult ca mijloacele militare disponibile.

La ce să ne așteptăm în perioada următoare în Marea Neagră

Atacurile asupra navelor comerciale și incidentele din apropierea apelor teritoriale românești ridică și problema evoluției situației de securitate în următoarele luni.

„Războiul va continua. Rusia va lovi aici, în vestul Mării Negre, navele comerciale pe care le bănuiește că transportă încărcătură din Ucraina sau spre Ucraina”, afirmă comandorul (rtr.) Sandu Valentin Mateiu.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu leagă evoluția situației de posibilitatea reluării unui acord pentru transportul cerealelor pe Marea Neagră. În opinia sa, o înțelegere privind siguranța navigației ar putea reduce inclusiv riscurile pentru alte nave comerciale.

„Dacă se va conveni privind reluarea circulației libere și sigure în acest așa-numit culoar al cerealelor, care înseamnă exporturile de cereale nu numai din Ucraina, dar și din Federația Rusă, probabil vom asista la o înțelegere, să îi spunem, tacită, și pentru a nu lovi navele comerciale în continuare, deci navele comerciale care nu transportă cereale”, conchide el.