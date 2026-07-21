 Atacul din largul Sulinei anunță o nouă fază a războiului. Ce spune un comandor în rezervă despre riscurile pentru România | adevarul.ro
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Exclusiv Atacul din largul Sulinei anunță o nouă fază a războiului. Ce spune un comandor în rezervă despre riscurile pentru România

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Război în Ucraina
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Incidentul de marți dimineața în care un petrolier cu GPL a fost avariat în apropierea Sulinei ridică noi semne de întrebare privind securitatea în Marea Neagră. Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu explică, pentru „Adevărul”, de ce Rusia vizează tot mai des navele care deservesc Ucraina, care sunt riscurile pentru România și în ce condiții vasele românești rămân în siguranță.

Costurile de operare pentru navele comerciale sunt tot mai mari
Navele comerciale sunt tot mai des în pericol în Marea Neagră. FOTO: Unsplash

Un incendiu a avut loc la bordul navei Gas Lisbon, marți dimineață, în apropiere de Sfântul Gheorghe și există informații că aceasta ar fi fost lovită de ruși. Incidentul în care această navă a fost lovită în afara apelor noastre teritoriale, precum și incidentul cu drona ucraineană de la Marea Neagră ridică semne de întrebare legitime cu privire la riscurile din zona Mării Negre, dar și cele privind infrastructura critică a României.

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu a activat în domeniul marinei militare și a structurilor intelligence ale Forțelor Navale, iar un timp îndelungat a fost analist în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Acesta explică într-o analiză pentru „Adevărul”, în ce condiții vasele românești se află în continuare în siguranță, dar și care ar fi principalele riscuri.

O nouă fază a războiului naval

„Din datele pe care le avem, nu este atât de clar dacă nava ar fi fost lovită de ruși, de ucraineni... Foarte, foarte probabil este un atac rus asupra unei nave care se îndreaptă spre un port ucrainean. Ar fi trebuit să ne așteptăm la asta, pentru că a început o nouă fază a războiului naval în Marea Neagră cam de vreo două săptămâni. În prima fază, ucrainenii au atacat navele care transportau combustibil spre Crimeea în Marea Azov. Au lovit, să spunem, 100 și ceva de nave. Iar după aceea au trecut în Marea Neagră și au lovit vreo 20 de nave care transportă petrol, mai ales petrol, de la porturile rusești la Marea Neagră”, explică comandorul.

De acum este de anticipat că tirurile dronelor și ale rachetelor rusești vor viza și mai mult orice vas care deservește Ucraina, iar cele aflate în apele teritoriale ale Ucrainei, în apropierea lor și în apele internaționale sunt și cele mai expuse.

Pericol pe rutele comerciale din Marea Neagră

„Era de așteptat ca Rusia, pe lângă luarea unor măsuri de apărare a acestor nave comerciale, să atace navele ucrainene, să atace la Odesa, portul Odesa, unde se încarcă cerealele. Și deja avem un impact pe piața cerealelor. Probabil că ucrainenii vor fi obligați din nou să apeleze mai mult la noi, pentru că portul Odesa fiind sub atac vor fi nevoiți să se îndrepte spre porturile lor dunărene, respectiv spre Portul Constanța. Și în același timp, rușii au început să atace navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene, mai ales cele aflate la distanță mare. Și nu este nici asta întâmplător. Pentru că, da, cu cât ești mai departe de linia frontului, cu atât ai mai puține măsuri de protecție”, spune el.

Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică ce riscă navele românești
Comandorul Sandu Valentin Mateiu are expertiză pe zona intelligence și a fost analist al MApN
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Sandu Valentin Mateiu avertizează că există un fals sentiment de siguranță și că rușii au mijloace să lovească orice nave ucrainene sau aliate în Marea Neagră. 

„În realitate, rușii au capacitatea de a lovi și cu drone aeriene, de vreme ce atacă porturile dunărene, pot ataca și navele. Și au atacat, dacă îmi amintesc, și cu drone maritime au intrat pe Dunăre și au lovit o navă de cercetare electronică ucraineană. Așa că era de așteptat ca această navă care transporta GPL-ul spre Reni să fie o țintă”, spune Sandu Valentin Mateiu.

Ce opțiuni are România după incidentul din Zona Economică Exclusivă

El se așteaptă ca ucrainenii și rușii să găsească soluții pentru a se anihila reciproc și se pune doar problema timpului când vor găsi noi metode pentru a face asta. Ucrainenii ar putea fi primii, crede expertul. Pentru România, implicațiile sunt importante, iar faptul că ultimul incident a avut loc în zona contiguă maritimă face ca opțiunile Bucureștiului să fie limitate.

„Ucrainenii au fost mereu inventivi și foarte probabil ei s-au așteptat la situația asta și au luat toate măsurile ca să păstreze această rută vitală pentru ei deschisă. Ceea ce e important sunt consecințele pentru noi, pentru că, dincolo de a observa acest război, noi trebuie să fim atenți că războiul, din nou, a ajuns lângă noi. Mă refer la faptul că, până la urmă, nava a fost atacată în Zona Economică Exclusivă, în afara apelor teritoriale. Vom vedea, în funcție de consecințe, putem protesta, pentru că altfel nu. Doar în apele teritoriale ai drept suveran și, în zona contiguă, ai drept polițienesc, luptăm împotriva contrabandei, vamă și alte lucruri, dar, în ansamblu, în Zona Economică Exclusivă nu ai drept suveran. În schimb, conform Convenției UNCLOS privind Dreptul Mării, poți protesta în momentul în care, în urma acțiunilor unei părți, se produc efecte ecologice. Bătălia în clipa de față este ca acea navă să nu explodeze. Asta e principalul pericol”, consideră el.

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Sunt navele românești în siguranță?

Vestea bună ar fi că în principiu navele românești ar fi în siguranță și nu ar fi ținte pentru Rusia sau cel puțin nu ținte pentru acțiuni ostile evidente. Există însă și aici o nuanță importantă, pe care comandorul o explică.

„Toate navele neutre care nu se îndreaptă spre porturile beligeranților sunt în siguranță. Fără să o fi declarat clar, ambele părți au instituit o blocadă asupra navelor care intră în porturile celeilalte părți. Din momentul în care intri într-un port ucrainean sau într-un port rusesc, nu mai ești navă neutră, devii țintă pentru partea care este lezată prin acțiunea ta”, încheie Sandu Valentin Mateiu.

Explozia de pe petrolier

O explozie s-a produs marți la bordul unui petrolier încărcat cu GPL, aflat în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Echipajul a fost evacuat în siguranță, iar autoritățile române au declanșat verificări. Președintele Nicușor Dan a anunțat că instituțiile statului sunt în alertă și a declarat că incidentul este, cel mai probabil, o consecință a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

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