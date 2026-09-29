Mureșan îl atacă pe Grindeanu după declarația despre „bula hashtag”: „Nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan l-a criticat marți pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, după ce liderul social-democrat a spus că „bula hashtag s-a dezumflat”, făcând referire la protestele din 2017 și 2018 împotriva OUG 13 și pentru apărarea justiției și a statului de drept.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Siegfried Mureșan susține că declarația lui Grindeanu arată că liderul PSD „nu a învățat nimic” din perioada protestelor și că acesta nu regretă adoptarea OUG 13, ci faptul că a fost tras la răspundere pentru ordonanță.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că «bula hashtag s-a dezumflat», făcând referire la sutele de mii de români care au ieșit în stradă în 2017 și 2018 împotriva OUG 13 și pentru apărarea justiției și a statului de drept”, a transmis premierul desemnat.

„Această declarație arată că domnul Grindeanu nu a învățat nimic din perioada respectivă. Arată că dumnealui nu regretă că a dat ordonanța care legaliza corupția în România, regretă doar că a fost tras la răspundere pentru OUG 13”, a continuat el.

„Nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt”

Premierul desemnat a susținut că, în cazul revenirii PSD la guvernare, partidul ar putea adopta din nou măsuri similare, dacă nu ar exista proteste de stradă.

„Dacă va veni la guvernare, nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt și să guverneze împotriva oamenilor dacă știe că oamenii nu vor ieși în stradă și nu vor protesta”, a afirmat Mureșan.

El a încheiat printr-un atac direct la adresa PSD, în contextul în care social-democrații au anunțat că nu vor susține Guvernul propus de premierul desemnat.

„De aceea, acest partid este periculos și de aceea PSD nu trebuie să decidă viitorul țării noastre și al oamenilor cinstiti din țara noastră”, a transmis Siegfried Mureșan.

Grindeanu: „Bula hashtag s-a dezumflat”

Declarația premierului desemnat vine după o intervenție a lui Sorin Grindeanu la România TV. Luni seară, liderul PSD a fost întrebat dacă se teme de o nouă mobilizare în stradă împotriva partidului, în condițiile în care Mureșan spusese că revenirea lui Grindeanu la Palatul Victoria ar putea oferi din nou motive pentru proteste.

Sorin Grindeanu a răspuns că „bula hashtag s-a dezumflat”. Liderul PSD a susținut că oamenii nu mai reacționează la ceea ce a numit lozinci și că sunt preocupați de problemele economice.

Schimbul de replici are loc înaintea votului de învestire pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan, programat miercuri, 30 septembrie, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. PSD a decis în unanimitate să nu susțină Executivul propus de liberal, iar Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii social-democrați nu vor vota Guvernul Mureșan.

Mureșan a încercat să obțină sprijinul social-democraților, transmițându-i lui Grindeanu un document în care a indicat propuneri ale PSD pe care susține că le-a inclus în programul de guvernare.