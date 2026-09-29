 Siegfried Mureșan și adevăratul patriotism al asumării | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan și adevăratul patriotism al asumării

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Știu că, în acest moment, nu există în Parlament o majoritate construită în jurul Guvernului propus de Siegfried Mureșan. PSD a făcut totul pentru ca acest lucru să nu se întâmple, iar criza în care ne-a aruncat să continue. Iar ei, ca de fiecare dată, nu își asumă nimic!

Miercuri are loc votul
Audierile se încheie marți seara Foto: GEORGE CALIN

Dar voturile pe care un partid decide să le dea sau să le refuze într-o anumită zi nu reprezintă măsura competenței unui om și nici valoarea muncii pe care acesta a făcut-o an de an, iar asta de mulți ani, pentru România.

Îl cunosc bine pe Siegfried Mureșan. Știu cât muncește, cât de bine își pregătește dosarele și, mai ales, cât de serios este tratat de colegii noștri din celelalte state și din celelalte familii politice.

În politica europeană, încrederea se construiește în ani, prin competență, consecvență și capacitatea de a găsi majorități între oameni care reprezintă 27 de state și interese adesea foarte diferite. Această muncă se vede prea puțin în România și este mare păcat. Uneori am impresia că acasă, în țară, nici nu vrem cu adevărat să o vedem... Este mai ușor să reducem Parlamentul European la câteva discursuri de un minut sau la imaginile din plen. În spatele unei decizii stau însă luni și uneori ani de pregătire, negocieri între grupurile politice, discuții cu reprezentanții statelor membre, cu experți din diverse domenii, cu oamenii sau grupurile interesate și confruntări cu Comisia Europeană sau chiar cu Consiliul. Iar de rezultatul acestor negocieri depind fondurile pentru autostrăzi și căi ferate, agricultură, spitale, școli, energie, cercetare, protecția frontierelor și dezvoltarea comunităților din România!

Siegfried se află astăzi în centrul uneia dintre cele mai importante negocieri din Uniunea Europeană. Este unul dintre cei doi coraportori ai Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii din perioada 2028–2034, un buget de aproximativ 2.000 de miliarde de euro. Vorbim despre resursele care vor determina direcția Europei pentru șapte ani și despre banii din care România își va finanța o parte importantă a dezvoltării. Este o miză esențială pentru România, fiindcă o parte importantă a marilor noastre investiții depinde de fondurile UE!

Parlamentul European i-a încredințat această responsabilitate pentru că Siegfried a demonstrat deja că știe să negocieze. A fost negociatorul-șef al Parlamentului pentru bugetele anuale ale Uniunii din 2019și 2027, fiind singurul europarlamentar român care a primit de două ori un asemenea mandat. Poziția privind viitorul buget european, coordonată de el împreună cu colega sa Carla Tavares, a fost adoptată de Parlament cu 370 de voturi. O asemenea majoritate nu apare de la sine, vă dați seama. Ea se construiește însă, vot cu vot, prin argumente, seriozitate și prin alianțe.

Poziția susținută de Parlament pentru viitorul buget european ar însemna peste șase miliarde de euro în plus pentru România față de scenariul aflat în discuția statelor membre, iar pentru acești bani urmează negocieri dificile. Tocmai de aceea contează enorm cine reprezintă Parlamentul la aceste negocieri și câtă încredere are din partea colegilor săi.

Știu, din propria mea activitate, cât de greu ajunge rezultatul acestei munci să fie cunoscut acasă. În dosarele privind infrastructura, energia, dezvoltarea regională sau drepturile românilor care lucrează în alte state europene, fiecare progres obținut presupune documentare temeinică, întâlniri lungi, compromisuri asumate și sprijin strâns din mai multe grupuri politice. Un europarlamentar român competent poate influența decizii majore, care aduc țării sale investiții, securitate și oportunități pentru milioane de oameni. Niciodată însă numele lui (sau al ei) nu va apărea pe un panou așezat lângă investiția realizată.

Această distanță dintre munca la Bruxelles sau Strasbourg și percepția de acasă este exploatată sistematic de propaganda rusă. Ni se repetă că „Bruxelles-ul” ar fi o putere străină care decide împotriva noastră. Ni se spune că România trebuie apărată de Europa, de parcă România s-ar afla în afara ei.

Bruxelles-ul, stimați cititori, suntem însă și noi! România participă la ORICE decizie prin reprezentanții săi în Parlamentul European (de la toate partidele, în funcție de cât de mult și de cum muncesc!), prin miniștrii săi în Consiliul Uniunii Europene și prin comisarul european pe care îl desemnează. Când reprezentanții României sunt competenți, influența noastră crește. Când venim nepregătiți, ne izolăm sau transformăm politica de la Bruxelles într-un spectacol ieftin pentru consum intern.

În Europa suntem ACASĂ. Suntem europeni prin istorie, cultură, alegeri proprii și interes național. România singură ar avea o putere extrem de limitată într-o lume a marilor blocuri economice, a războaielor comerciale, a agresiunii ruse și a competiției tehnologice. Dar, împreună cu celelalte state europene avem acces la cea mai mare piață comună din lume, avem puterea de a ne apăra interesele și putem negocia de la egal la egal cu marile puteri.

De aceea, decizia lui Siegfried de a accepta nominalizarea pentru funcția de prim-ministru trebuie privită și din această perspectivă. El este pregătit să lase în urmă unul dintre cele mai influente mandate deținute astăzi de un român în instituțiile europene. Este pregătit să plece din centrul negocierii unui buget de 2.000 de miliarde de euro și să renunțe la o poziție construită prin propriile eforturi, prin rezultate și prin alianțe câștigate în ani de muncă. Vine acasă într-un moment dificil, într-o criză politică declanșată de PSD și AUR și fără garanția confortabilă a unei majorități deja negociate. Își pune în joc funcția, cariera și prestigiul acumulat. Putea să rămână la Bruxelles, într-o poziție sigură și influentă. Dar a ales să își asume răspunderea atunci când România are nevoie de un guvern și de o direcție clară.

Există aici un sacrificiu personal și profesional pe care ar trebui măcar să avem onestitatea de a-l recunoaște. Patriotismul se dovedește și prin lucrurile la care ești pregătit să renunți pentru țara ta. Se dovedește și sau mai ales atunci când accepți o misiune grea, cunoscând de la început riscurile și fără să primești garanția succesului.

Parlamentarii vor decide prin vot dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan va fi învestit. Și fiecare partid va răspunde pentru propria alegere. Majoritatea se numără în Parlament.

Valoarea unui om politic, totuși, se măsoară și prin ceea ce a construit, prin încrederea pe care a câștigat-o și prin răspunderea pe care acceptă să o ia asupra lui.

Din acest punct de vedere, Siegfried Mureșan și-a dovedit deja competența.

Prin acceptarea acestei misiuni, își dovedește, dacă mai era nevoie, și patriotismul.

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