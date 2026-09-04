Fostul premier Victor Ponta a fost invitat la „Interviurile Adevărul”, unde a vorbit despre principalele probleme aflate în acest moment pe agenda politică și despre situația guvernamentală. Acesta a fost întrebat și despre varianta ca Alexandru Nazare să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Adevărul: Ce face președintele? Foarte multă lume se întreabă acest lucru, pentru că poate să pară, într-adevăr, o agendă greu de înțeles pentru foarte multă lume, inclusiv pentru apropiații dumnealui, ca să nu mai vorbim despre partidele care așteaptă să fie poftite, nu numai partidele, ci și grupurile din Parlament, la discuții. Pentru că, nu-i așa, ne trebuie un guvern. De ceva vreme nu avem guvern. Aceste grupuri ar putea să fie decisive pentru un vot în Parlament. Ieri vorbeam cu unul dintre liderii PSD, prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, care spunea că se bazează pe votul acestor grupuri și partide mai mici din Parlament. Impacientate, se întâmplă sau nu ceva? Îi cheamă sau nu președintele la discuții? Și discutăm despre ce se va întâmpla în Parlament, despre acest vot, când va fi, dacă va fi, bineînțeles, în urma unei discuții de la Cotroceni și nu numai, pentru că sunt foarte multe teme politice, de politică internă și de politică externă. Pentru că alături de noi este fostul premier Victor Ponta. Mulțumim foarte mult!

Reprezentați unul dintre aceste grupuri foarte importante în ecuația guvernului. Când o fi, cum o fi. Vă așteptați să vă poftească azi, nu? Cred că toată lumea se aștepta.

Încercăm să începem cu ce cred că simte toată lumea. Statul român e paralizat, e un stat paralizat care nu își îndeplinește niciuna dintre funcțiile sale, nici de a da direcții economice, sănătate, educație, apărare. Mai vine Ciotcă? Mai fuge Miruță după ea, energia? Statul român e total paralizat și e paralizat pentru că absolut nimeni nu înțelege. Eu sunt convins că niciunul, nici dintre consilierii de la Cotroceni, nici SRI, SIE, cine vreți dumneavoastră, jurnalist, nimeni nu știe ce face președintele nostru, care trebuie să semneze o hârtie, să desemneze pe Ionescu sau pe Popescu sau pe Georgescu.

Nu ne-am mai confruntat, încă o dată, nu ne-am confruntat în 36 de ani cu o situație în care România a avut crize politice. E ceva total nou. E ceva ce nimeni nu știe. Ca și când simțim că se întâmplă ceva, dar nu știm. Vine un fenomen. Acel fenomen este viteza de a lua decizia domnului președinte Nicușor Dan.

Ce mă interesează pe mine și cred că și pe cei care se uită la noi, mai mult decât politica, este faptul că această paralizie a statului român a dus și este evident la o paralizie economică. Dincolo de niște cifre pe care este normal ca domnul Nazare să le prezinte. Dom'le, s-a redus deficitul. Știți cum e asta cu reducerea deficitului? Bolnavul e pe aparate, dar i-a scăzut glicemia. Da, da, moare bolnavul, săracul, are șapte alte boli sau, dacă nu-i dai de mâncare, e normal să-i scadă glicemia.

De fapt, economia românească, și aici vorbesc și de firmele mari, care n-au absolut niciun fel de posibilitate de predictibilitate și stabilitate, firmele mici, că s-a redus consumul, au crescut taxele, ies de pe piață. O țară în care statul nu funcționează și în care economia e blocată de faptul că statul nu funcționează este o țară care trebuie să-și pună centura pentru ceva mult mai rău decât este acum.

Păi ce poate să fie mai rău decât ce este acum? Nu vrem să ne gândim la asta, dar poate să fie mai rău, de exemplu, escaladarea conflictului de lângă graniță?

Și atunci lucrurile chiar s-au complicat. Aia e ultima noastră grijă. Faptul că escaladează sau nu se termină conflictul între Ucraina și Rusia, pe de o parte, sau, mai grav pentru noi, SUA, Israel, Iran. Asta ne costă la buzunar. De la 5 lei litrul de motorină ne-a ajuns la 10 lei. Nu pentru faptul că ne facem noi plinul la mașină, ci pentru faptul că tot ceea ce depinde de carburant în România, în primul rând transporturile rutiere, toate se scumpesc.

Faptul că energia în ansamblu se scumpește, faptul că depindem... Da, mai rău poate fi ca Ucraina să reia atacurile asupra terminalului de la Novorossiisk, prin care vine petrolul în România din Kazahstan. S-a întâmplat în luna august. Noi n-am făcut nimic, România a tăcut din gură ca niște lași, ce suntem. Din fericire, vicepreședintele J.D. Vance al Statelor Unite a intervenit și le-a zis Ucrainei: „Bă, nu mai atacați petrolul din Kazahstan, că sunt și niște firme americane acolo.” S-au potolit.

Sigur, trăim într-o... Se poate întâmpla mai rău. Se întâmplă în momentul ăsta, pe plan internațional, criza dobânzilor la titlurile de stat. Toate statele, începând cu America, nu mai pot să emită... Nu vorbesc de Japonia, care nu mai poate să emită titluri de stat pentru datoriile pe care le au și ele în buget decât cu dobânzi foarte mari.

Se pot întâmpla lucruri. Problema este că, la noi aici, noi stăm de patru luni. Se ceartă PSD-ul cu PNL-ul, cu USR-ul, cu AUR, cu cine s-o certa. Asta nu e ceva nou, că știam cearta. Dar stăm de patru luni și absolut toată lumea se întreabă: „Oare când o desemna președintele?”. Nici nu se mai întreabă cine. „Dom'le, cine o fi?” Nu contează.

Dacă aveți o explicație, dați-mi și mie, că ar fi extraordinar să o am.

Victor Ponta a fost invitat vineri la Interviurile Adevărul. Foto: Adevărul

„Nu este treaba PSD-ului să strângă voturile”

Nu am cum să am eu răspunsurile, dar putem să ne gândim logic: poate PSD-ul nu a reușit să strângă voturile.

Este un nonsens. Nu este treaba PSD-ului să strângă voturile. Nu este treaba domnului Nicușor Dan să strângă voturile. Niciodată un președinte, că l-a chemat Iliescu, Băsescu sau Iohannis, nu a strâns el voturi. Este treaba primului ministru desemnat.

Eu am fost prim-ministru desemnat, de Băsescu, după aceea și de Iohannis. Nu era treaba lui Băsescu cum strâng eu sau ce votez. Treaba președintelui Băsescu de atunci și a lui Nicușor Dan acum a fost să semneze un decret.

Întâmplător, am fost implicat direct. M-a chemat la Cotroceni, mi-a aruncat decretul, a zis: „Ia, bă, tu, acum ai dat jos Guvernul Ungureanu, ia și guvernează!”. În acea zi, atenție, exact în acea zi, cred că era 27 aprilie, dacă nu greșesc, în ziua în care, într-o vineri, a trecut moțiunea de cenzură, după șase ore m-a chemat la Cotroceni: „Bă, tu ai dat jos guvernul, ia-mă și guvernează!”.

Ar fi fost bine să facă și Nicușor Dan așa?

Absolut! Asta ar fi trebuit, așa era logic, așa era rațional. „Domnule Grindeanu! Da, domnule Grindeanu, tu ai dat jos guvernul. Ia și fă-l!”

Nu știu, poate a vrut să facă ceva mai elaborat. Discutam ieri să-l desemneze pe Siegfried Mureșan. Da? Ia Siegfried Mureșan și du-te și fă guvernul. OK, n-o să-l facă, n-o să treacă niciodată Siegfried Mureșan. Dar atunci zice: „Opa, au picat două guverne. Ia să ne gândim la alegeri anticipate sau la altcineva”.

În acest moment habar nu are nimeni. Nu am nicio treabă. Ce majoritate să facă PSD sau cine vreți dumneavoastră, PNL sau Uniți pentru România, grupul meu? Dacă noi nu știm cine-i prim-ministru, majoritate pentru cine să facem?

Adevărul: Păi azi pomeniți numele domnului Nazare. Mulți i-au comentat faptul că dumnealui a început să aibă un discurs de premier. Ca de premier a publicat acel filmuleț despre deficit. Pomeniați și lumea voastră de el. Credeți că poate fi o variantă bună domnul Nazare de premier? Ar strânge voturi?

Cred că oricine poate fi o variantă bună, cu o singură condiție: să-l desemneze domnul Nicușor Dan. Nazare nu se poate desemna singur. Nici eu nu pot să mă desemnez singur. Nici Grindeanu nu se poate desemna singur. Sau Siegfried Mureșan sau cine vreți dumneavoastră.

Trebuie noul președinte, Nicușor Dan, ca să folosesc expresia domnilor, într-un termen rezonabil. Cred că asta a fost expresia de acum un an și trei luni, când a fost întrebat când numește un director la SRI. Nu poate nimeni. Eu nu pot să numesc director la SRI, nici dumneavoastră, nici Grindeanu, nici Bolojan. Doar președintele. La fel și cu primul ministru.

Tocmai, desemnează și primul ministru merge în Parlament și vede dacă are majoritate sau nu.

Nu trebuie să ai majoritate doar pentru votul de învestire. Trebuie să ai majoritate după aceea pentru legile importante.

Că, de fapt, dincolo de polemica politică, ceea ce eu și cred că orice om rațional, cu mintea la el și cu experiență, reproșăm Guvernului Bolojan este că nu are puteri. Că face, că drege, că unora le place, altora nu le place, e o altă discuție. Dar domnul Bolojan și miniștrii săi nu au puterea legală de a da ordonanțe de urgență, de a propune proiecte de legi, nici măcar hotărâri de guvern.

Ați văzut că hotărârile de guvern pică în instanță. Ar trebui să pice toate. Au picat cele care au fost atacate, dar asta nu înseamnă că nu pot fi atacate și altele și toate pică.

Deci problema principală, până la urmă, nu e că îmi place de Bolojan sau de Nazare sau de Grindeanu. Problema este că Guvernul României, într-o perioadă extrem de grea din punct de vedere economic, social, politic, internațional, nu are nicio putere. Și că președintele n-are nici el putere, că președintele depinde de guvern.

A fost și chestia asta: „Dom'le, hai să rezolvăm cu PNRR-ul”. Ce am rezolvat cu PNRR-ul? Legea salarizării n-am rezolvat-o, o lege a anilor ne dăm în cap la Bruxelles. N-ai rezolvat nimic. Dacă avea un guvern cu puteri depline, într-o zi, la prânz, într-o miercuri la prânz, stătea două ordonanțe de urgență și aveam legile.

Deci aici, de fapt, e ceva ce ne depășește pe toți, pentru că întotdeauna oamenii politici iau diverse decizii, unii contestă, alții aplaudă, unii încearcă să analizeze. Aici am fost depășiți toți, toți.

N-am văzut niciun jurnalist care să-mi spună: „Băi, eu știu ce face președintele”. N-am găsit niciun politician. Toată lumea mă întreabă pe mine: „Tu știi? O să desemneze?”. Nu știu, dom'le, nu știe nimeni. Nici consilierii prezidențiali nu știu. Eu i-am urmărit pe domnul Burnete, pe domnul Tomac în declarații.

Victor Ponta: PSD face și greșeli mari

Erau ei înșiși pe lista scurtă.

Dar e clar din declarațiile lor că nici ei nu știu. Și aici eu nu cred că președintele Nicușor Dan îi ține secret.

Păi putem să ne mai gândim că s-a întâmplat așa, părea cel puțin că se întâmplă așa, că domnul Grindeanu era cumva convins că i se va da această șansă de a forma guvernul și că a încercat să... Avea sens. Da, matematic, să strângă oameni și nu a reușit. Putem să ne gândim că și asta s-a întâmplat?

Nu, nu, asta e o prostie. Pentru simplul motiv că domnul Grindeanu n-a fost desemnat.

La mine, dacă vine domnul Grindeanu și ne întâlnim destul de des, avem relații foarte bune. El zice: „Victor, mă votezi?”. Și eu îl întreb: „Sorin, ai fost desemnat?”. „Nu.” Și atunci la ce să te votez?

PSD-ul este un partid care știe foarte bine să-și facă jocurile.

Nu mai știe așa de bine cum știa înainte. Face și greșeli mari, după părerea mea.

Ce greșeli face PSD?

Uite, de exemplu, povestea asta cu funcțiile din Parlament. N-ar fi trebuit să le dea funcții celor de la AUR, să vezi? A fost o greșeală. De ce? Că va fi folosit împotriva lor data viitoare.

Eu așa am învățat politica: acționează cu gândul când vei fi în opoziție, nu acum, când ești la putere. Și am învățat-o de la niște PSD-iști deștepți, care mi-au zis: „Vezi, tot ceea ce faci, când vei ajunge în opoziție, să nu ți se facă la fel”.

Vă dau un exemplu. Grupul din care eu fac parte, Uniți pentru România, are 18 membri. Grupul SOS are 13. Grupul SOS a primit o funcție. Foarte bine. Astea sunt chestii, funcții, nefuncții. În niciun caz n-am chiulit de la Parlament ca USR-ul și PNL-ul.

Dar, încă o dată vă spun, nu poate să negocieze nici Grindeanu, nici Ponta, nici Mureșan, nici nimeni. Și dacă m-ar suna Siegfried Mureșan: „Domnul Ponta, mă susțineți?”, eu l-aș întreba: „La ce?”. „Păi la...”. „Ai fost desemnat?”. „Nu.” Dacă mă sună, nu știu cine, Nazare, cu care am relații foarte bune: „Alex, te-a desemnat cineva?”. „Nu.” Toată lumea stă și așteaptă.

Dom'le, să vedem pe cine desemnează.

Discuția asta avea sens la o zi, la o săptămână după moțiune. Stăm la patru luni? 5 mai, cred că a fost moțiunea. Mai, iunie, iulie, august, septembrie, suntem la patru luni după.

Ați început și dumneavoastră emisiunea cu faptul că... N-am anunțat eu, cred că președintele a anunțat că vinerea, azi, sunt consultări la Cotroceni. Nu e nicio consultare.

Nu, inclusiv cei din PSD se așteptau.

Și n-a fost. Nu e așa? Pentru că președintele a zis. N-a fost ceva ce ne-a trezit nouă în cap. El a anunțat, așa e. A anunțat la întâlnirea cu jurnaliștii, dacă nu mă înșel: „Dom'le, vineri...”.

Este foarte complicat în contextul economic. De ce? Suntem în septembrie. Firmele mari încep să-și facă bugetele pentru la anul. Cum să-și facă bugetele dacă nu știu ce e guvernul, dacă guvernul care vine nu a anunțat ce politici fiscale avem la anul?

Investiții din afară. Este anul catastrofei investițiilor străine în 2026. Cele mai mici investiții străine, cred, după '90, dintr-un motiv foarte simplu. Nicio firmă străină nu vine să investească milioane, miliarde de euro într-o țară în care nu are cu cine să vorbească și nu știe ce se întâmplă.

Fostul premier Victor Ponta. Foto: Adevărul

Toată lumea le zice: „Doamne, e o țară bună, România, dar stați să avem guvern”. Eu vă spun că eu vorbesc cu foarte multe firme internaționale și întreb...

Nu sunt niște luni în care, de fapt, nu s-a schimbat nimic. Ba s-a schimbat, s-a schimbat în rău. Repet, dincolo de acea cifră, bravo lui Nazare, care a redus el deficitul, toate celelalte cifre, toate celelalte analize ale corpului economic arată mai rău. De la cursul de schimb la inflație, la deficitul de cont curent, toate arată mai rău.

Faptul că ții statul român pe aparate să nu moară nu înseamnă că statul român nu se degradează.

Mă uitam, este anul 2025, urmează probabil 2026, anul în care, după '90, cei mai mulți cetățeni români s-au mutat în străinătate. Nu se mută nici pensionarii, nici șomerii, se mută cei care își găsesc un loc de muncă bun în străinătate.

Care-i poziția statului român față de inteligența artificială și de noile economii? Care e poziția statului român față de criza din energie? Aia că scufundăm două barje să crească Dunărea, în afară de faptul că ne-am făcut de râs și am părut în desene animate, n-a rezolvat nimic.

Avem o mare problemă legată de energie. Avem o mare problemă legată de forța de muncă. Nu se ocupă nimeni de chestia asta și nu se poate ocupa. Pentru că, repet, și domnul Bolojan și miniștrii... Nu-mi plac miniștrii domnului Bolojan. Dar și dacă mi-ar plăcea, nu au... nu au ce să facă.

Am lucrat de multe ori în ministere. Dacă subordonații mei știu că eu sunt interimar și că o să plec peste o săptămână, două, o lună, să nu credeți că se bulucește cineva să... Toată lumea așteaptă: „Să vedem când o veni noul șef”.

Suntem în momentul în care fiecare din această țară are un proiect personal. Adică: „Eu vreau să-mi țin salariul”, „Eu vreau să-mi găsesc un loc de muncă mai bun”, „Eu vreau să nu ajung la spital, că n-am bani destui”, „Eu vreau să am bani pentru copii să meargă la școală”.

Nimeni nu are un proiect și nimeni nu are nicio încredere într-un proiect public. „Dom'le, noi România să facem, orașul nostru să facă, județul nostru să facă.” Pentru că nimeni nu știe ce se întâmplă și toți depindem de un singur om, care trebuie doar atât: să ia o decizie, să semneze o hârtie.

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Apropo de proiecte personale, ați anunțat că vă faceți partid. V-ați gândit?

Am răspuns la o întrebare a unui coleg jurnalist al dumneavoastră și vreau să explic foarte clar. Dincolo de faptul că acum sunt într-un grup parlamentar cu oameni care cred că toți sunt la primul mandat și mă simt bine că sunt niște oameni care ascultă, care mă întreabă, care profită de experiența mea.

Așa am plecat din grupul PSD, unde m-am dus și am întrebat: „Aveți nevoie de mine?”. „Nu, n-avem nevoie de tine.” „Mă mulțumesc, atunci mă duc la un grup mai mic.” Dacă voi aveți toată experiența și inteligența și pregătirea necesară, n-are rost să stau într-un loc unde n-aveți nevoie de mine.

Doi: când m-a întrebat colegul dumneavoastră, domnul Dumitrescu, nu mă retrag nici să joc golf, nici să pescuiesc, dintr-un motiv foarte simplu. Anul trecut, 1.300.000 de români au pus ștampila pe mine. Cred că i-aș trăda pe cei 1.300.000 de oameni care s-au îmbrăcat, s-au dus la secția de vot și au pus ștampila pe Ponta.

Motiv pentru care, da, voi face în continuare politică, într-un grup mai mic, într-un partid nou, atâta timp cât sunt niște oameni care sunt dispuși să iasă din casă și să pună ștampila pe Victor Ponta.

Și, revenind la ecuația din Parlament, să presupunem că, la un moment dat, undeva într-un viitor apropiat, președintele va desemna un premier. Că va fi domnul Nazare, că va fi... Cine-o fi?

Cine-o fi? Nu mai vorbim de nume.

Bun, acea persoană va trebui să adune voturi.

Să-și facă o majoritate.

Adevărul: Exact. Revenim la calculele pe care și le-au făcut poate și colegii dumneavoastră din PSD. Pe cine poți să te bazezi?

Nu mai sunt colegii mei. Colegii mei din UPR și le-am făcut.

Colegii din Parlament, să zicem.

Le facem toți, categoric. Și PSD, și AUR, și PNL, toată lumea știe matematica. Nu e așa de complicată matematica din Parlament. Cum strângi 233 de voturi?

Cum strângi, în condițiile acestui Parlament, în care președintele nu își dorește ca cei de la AUR să fie la putere, se pare că nici AUR nu își dorește asta, PNL nu vrea cu PSD, USR nu vrea cu PSD și nici invers? Ce șanse ar avea un guvern cu PSD, UDMR și reprezentanța acestor grupuri, poate și dumneavoastră?

99%.

Care sunt voturile? Ar însemna că vin niște voturi din PNL?

Depinde de persoana premierului și depinde de capacitatea politică, abilitatea premierului de a înțelege și de a discuta cu grupurile politice.

Domnul Veștea, care, de fapt, până acum e singurul care a fost desemnat. Mi-am permis, nu mai știu dacă am fost la dumneavoastră la Adevărul, am fost la alte televiziuni și le-am spus duminică seară: „Nu trece Guvernul Veștea”. De ce? Pentru că domnul Veștea nu știa, nu a vorbit cu nimeni.

Povestea aia că s-a dus cu o oră înainte la sediul AUR a fost o mare greșeală, a fost deplorabil. Normal că nu te duci cu o oră înainte la sediul AUR să te voteze AUR.

Nu era persoana care să reușească să discute cu cei din Parlament, să spună clar ce vrea să facă, să negocieze și să-și facă o majoritate stabilă.

De-aia zic eu: și dumneavoastră așteptăm să văd cine-i premierul ăla și, cine-i premierul, ce echipă își face. Țin minte că a venit domnul Veștea și i-a mulțumit pentru asta la grupul nostru, la Uniți pentru România. Și i-am zis așa, ca un fost premier: „Domnule Veștea, trebuie să veniți singuri? Și tocmai la fel, veniți cu niște miniștri, că noi, când ne cereți votul, vrem să-i știm totuși. Cine aveți la Externe, la Apărare, la Economie, la Finanțe? Vii așa singur și zici «Aș vrea să mă votați». De ce să te votăm?”.

Deci, repet, e foarte important ca premierul care va fi desemnat să aibă capacitatea de a-și face o echipă și, cu acea echipă, să discute de voturi.

Mie mi se pare ușor, o să zâmbiți când vă spun asta. 100% aș face majoritatea. Am făcut-o în condiții mai grele. Când m-a desemnat domnul Băsescu, după aceea domnul Iohannis, aveam doi președinți ostili. Sunt singurul, deocamdată, din istorie. Nu doresc nimănui doi președinți ostili.

Nu-l văd pe domnul Nicușor, dar un președinte ostil sau jucător sau care să sune la parlamentari... Dar aia zic, da, cred că ar fi ușor, ușor. În sensul în care înțelegi, de fapt, ce așteaptă parlamentarii: să le spui ce vrei să faci, care e echipa, acum, care e rolul fiecăruia.

Ideea cu „stă președintele la Cotroceni, eventual cu consilierii săi, și calculează majorități” e absurdă. Nu e treaba președintelui să facă chestia asta. Nu va reuși niciodată, vă anunț de pe acum.

Pentru că să zicem că reușește, nu știu, la investirea guvernului X. Și după aceea ce facem la următorul vot pe legea bugetului, pe legea nu știu care? Iar își calculează președintele? Nu așa funcționează sistemul din România.

Nu suntem o republică prezidențială în care președintele e și șeful guvernului. Atunci suntem într-o ecuație în care domnul președinte, foarte bun la ecuații, mult mai bun decât mine, cu siguranță, dar introduce de la început niște date false în ecuație și nu iese rezultatul. Normal că nu iese. Nu e treaba lui.

Păi, dacă să presupunem că ar fi voturile de la toate grupurile parlamentare de care pomeniați, inclusiv Uniți pentru România, pe care le reprezentați, SOS, POT, AUR, dar aduni voturile conservatorilor? De ce AUR? Pentru că nu vrea domnul președinte, a spus asta.

Dar domnul președinte nu e prim-ministru, doar dacă se desemnează pe el. Dacă domnul Nicușor Dan se desemnează pe el însuși prim-ministru, poate să spună. Dar dacă se desemnează pe altcineva prim-ministru, acel prim-ministru poate să spună cu cine face majoritate.

Eu, de exemplu, haideți să luăm exemplul să explicăm oamenilor. Dacă mă desemnează pe mine, eu spun un lucru: eu nu vreau să guvernez cu USR. Restul, cu toate celelalte partide, m-aș duce să discut.

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Nu știu, desemnează pe Siegfried Mureșan, care zice: „Eu nu vreau cu PSD”. Îl desemnează pe Simion, care zice: „Nu vreau cu UDMR”. Dar nu președintele spune cu cine îți faci majoritate.

Ar fi neconstituțional? Pentru că a fost o discuție și pe tema aceasta. E neconstituțional ca președintele să spună „nu-i vreau pe cei de la AUR”?

E neconstituțional, dar nu are niciun efect. Încă o dată spun: premierul își face majoritate, nu președintele. Și și-o face, sigur, în funcție de persoana desemnată.

Așa cum eu, Ponta, îmi asum, n-aș face niciodată guvern cu USR, alții își asumă, nu știu, Mureșan n-ar face niciodată cu PSD. Dar nu președintele are chestia asta să spună.

Președintele este președintele tuturor românilor și al românilor care au votat AUR și al românilor care au votat UDMR și al... El nu poate să spună: „Dom'le, ăștia da și ăștia nu”. Pentru că are o poziție unică de reprezentant al nostru, al tuturor.

Primul ministru, nu. Primul ministru e șeful unei majorități formată din A, B, C, și ceilalți nu intră în această majoritate.

Aici eu cred că președintele n-a reușit să înțeleagă că a pornit de la experiența de primar general, în care consilierilor generali le dădea ceva la fiecare. Lui Voiculescu i-a dat spitalele, la PSD le-a dat, nu știu, STB-ul, la AUR le-a dat termoficarea. Nu funcționează așa România. De altfel, și Bucureștiul a funcționat foarte prost, fie vorba între noi.

Victor Ponta. Foto: Adevărul

Dacă totuși ne gândim că nici cei de la AUR nu își doresc să intre la guvernare pentru că ar pierde electoral. Și eu explic foarte bine acest lucru. Oricum rămâne o ecuație foarte complicată și atunci ar trebui să vină niște voturi de la PNL din afara aripii conservatoare. Că aceia probabil ar fi chiar parte din guvern. Oamenii lui Bolojan...

Să nu spuneți că zâmbesc la povestea asta cu PNL-ul conservator. Mă rog, așa s-au numit ei. Așa s-au numit ei. Sau conservatori în ce sens? Așa s-au numit ei. Conservatorii britanici, de exemplu, au anumite valori.

Aripa anti-Bolojan, să le zicem așa.

Încă o dată, n-am spus că poate oricine. V-am dat exemplul cu domnul Veștea, care nu putea să rezolve această ecuație. Dar alții pot să rezolve această situație.

Păi cine? Haideți să ne gândim.

Cine ar fi un personaj politic? Eu cred că Bindea nu ar putea. Bindea nu ar putea. Da, cred că Nazare ar putea. Cred că Tomac ar putea.

Așa.

Cred că Ponta ar putea.

Burnete, poate, mai greu, că nu are experiența politică.

Nu, dar nu are deloc experiența de lucru cu Parlamentul, da.

Și mai era un domn Stanciu din mediul de afaceri.

Nu știu. Nu cred că are rost să speculăm ce apare prin presă, pentru că, de fapt, toată lumea inventează niște lucruri. Nimeni nu știe ce, de fapt, cred că nici consilierii nu știu. Ce idee are președintele?

La cine se gândește președintele?

Da, dar e greșit. E greșit, e un sistem greșit în care toți ghicim. Parcă suntem la un joc de noroc, la Roata Norocului. Dăm toți cu roata și poate nimerim ce vrea președintele.

Cred că așa funcționează o țară aflată într-o criză economică și socială și politică, pentru că radicalizarea politică este evidentă. Nu suntem într-o societate calmă, liniștită. A fost vară acum, am mai mers pe la plajă, pe la munte, dar suntem într-o societate extrem de polarizată.

Eu asist în Parlament, sunt unul dintre cei mai vechi în Parlament, la această bătălie între useriști și AUR. Nu prea se bagă PSD-ul și PNL-ul, care este o bătălie pe viață și pe moarte.

În ce sens? Bine, doctrinar sunt opuși, dar mai e și altceva?

S-a ajuns la un limbaj și la o respingere. Părerea mea este că cei care au introdus această ură, „dosare, penale, pușcăriași”, toți sunt cei de la USR. Ei or să spună că nu știu, că s-a urs sau treaba lor.

Important e că societatea noastră, evident, pe fondul problemelor economice, pe fondul că te duci dimineața la piață, la supermarket sau îți vine factura și începi să înjuri și să zici... Evident că e o societate care nu e liniștită, care nu e calmă, care nu este tolerantă.

Polarizarea, extremele, „dom'le, să-i omorâm pe ăilalți”. În acest context ne uităm toți la numărul unu, la rege, la președinte, la ce-o fi el. Și așteptăm, și așteptăm, o lună, două, trei luni, patru luni.

E, cum să vă spun, de fapt, clocoteala asta și crește. Focul crește, clocoteala, dorința de luptă, de război, de toată lumea știe cine îi devine... Așteptăm.

Nu e așteptarea. E cea mai proastă soluție dintre toate. Nu mă gândesc că se uită președintele Nicușor Dan la emisiunea noastră.

Are oricum o monitorizare a tuturor discuțiilor politice.

Cred că e un subiect asupra căruia singurul lucru cu care absolut toți românii, AUR, PSD, USR, neinteresați de politică, suntem toți de acord: că președintele ar trebui să numească un prim-ministru.

E incredibil cum putem să fim în consens. Și un singur lucru am zis: „Dom'le, țară, țară, vrem guvern”. Dar ne trebuie un om, unul singur, care să zică: „Bine mă, dacă toți, dacă toți ziceți asta, după patru luni m-am hotărât să-l desemnez pe X”. După care X-ul să meargă să vadă ce face în Parlament. Dar desemnează-l, tată!

Poate se așteaptă ca domnul Nazare să se căsătorească. Asta era o speculație a presei, mă rog, ca o glumă.

Ca să-i dea piatră, doamne ajută să fie fericit. Dar nu că asta ar fi o chestiune relevantă. Nu cred că își dorește cadou de nuntă Nazare decretul prezidențial.

Poate că despre asta e vorba: așteptăm să se căsătorească și o perioadă, o lună de miere.

E o glumă, evident. Eu nu cred că... Bun, v-am spus. Am încercat să ne explicăm singuri: „Dom'le, stai să nu știu ce, să se răzgândească UDMR. Stai să treacă PNRR. Stai să vină...” Am auzit și aia, că să vină parlamentarii din vacanță, expresidentele. „Dom'le, dar ne-ai chemat și n-am venit...”

Și mai e și ratingul S&P. Poate că... Păi, pentru ratingul de țară, cel mai important lucru e să ai un guvern stabil. Nu există nimic mai bun de atât.

Sigur, dacă în acel guvern nou Nazare e tot la Finanțe, un lucru bun, că ei îl cunosc. „Doamne, lucrăm cu Nazare.” Dar să n-ai guvern e cel mai rău lucru.

Adică să explicăm și asta cu agențiile de rating. Noi suntem în junk, în realitate. Ne împrumutăm pe piețele internaționale cu o dobândă atât de mare, încât practic suntem în junk. Nu suntem tehnic în junk. Pentru că, dacă ne bagă și tehnic, cei care ne împrumută acum cu 8-9% și fac un profit bun de pe urma împrumuturilor României nu mai au voie legal să ne împrumute, prin statutul lor. Băncile și piețele internaționale nu mai au voie să ne mai împrumute.

Dar, Doamne ferește să nu mai existe asta. Și agențiile de rating sunt cumva la stilul... Știți, ca și cu elevul ăla: „Dom'le, am înțeles, n-ai trecut școala în vară, nu treci...”.

În timp ce se întâmplă aceste lucruri, m-am informat și cred că mai degrabă cei de la agențiile de rating au zis: „Dumneavoastră o să fiți domnul Nazare”, iar domnul Nazare n-a zis nici da, nici nu, cumva dă-le o speranță la ea.

Dar să le spui că, de fapt, nu știe nimeni cine va fi, nici eu nu știu, nu știți nici dumneavoastră. Întrebarea este: când va fi?

Păi noi sperăm că știe cineva, dar nu știe nimeni. Credeți că e o greșeală tactică, matematică în acest moment din partea președintelui să-i scoată din schemă pe cei de la AUR? Deci nu vorbim de doctrină, nu vorbim despre ceea ce reprezintă AUR și de problemele nerezolvate pe care le au.

Cred că pentru președinte este o greșeală uriașă faptul că a tras de timp patru luni și cred că îl costă asta.

Nu știu, mă uit eu pe sondaj, apropo de încredere, și mă uit din nou cu ochii celui care a prins primul an al lui Traian Băsescu, 2005, primul an al lui Klaus Iohannis, eram prim-ministru și vedeam că Iohannis avea 70%. Nu puteam să zic nimic de el, că după aia l-au înjurat toți, altă discuție, dar în 2015 orice zicea Iohannis era literă de lege.

E clar că, pentru președinte, faptul că nu ia decizii, nici cu SRI, nici cu guvernul, nici cu politica, sigur că îl afectează grav. Și nu știu dacă vreun consilier i-a zis: „Șefu', e bine să nu numiți prim-ministru”. Eu cred că toți consilierii au zis: „E bine să numiți”.

Deci cred că îl costă foarte mult. Dar ce îl costă pe domnul Nicușor Dan personal, politic, vă spun sincer, nu mă interesează. Nu am fost votantul domnului Nicușor Dan, am fost contracandidatul. Ce mă interesează pe mine este ce facem cu România.

Cât putem să o mai ținem pe perfuzii, pe masa de operație, chiar tăiată pe burtă? Așa e România și doctorul nu se apucă de operație.

Dacă e să vorbim și de tabăra cealaltă de care n-am pomenit, cu Guvernul interimar, vorbind despre PNL-USR, în momentul acesta se spune că domnului Bolojan îi ajută, îi aduce beneficii...

Nu îi mai ajută.

Îl ajuta la început, s-a victimizat foarte mult. S-a victimizat pe bună dreptate după moțiunea de cenzură, s-a victimizat. De ce? Pentru că PSD n-a fost în stare să spună de ce l-a dat jos.

Explicația care, eu când sunt întrebat, eu am votat moțiunea de cenzură și am spus așa: unu, pentru USR, de-aia am votat moțiunea de cenzură și doi, pentru măsurile economice.

Și oamenii care m-au ascultat au zis: „Băi, am înțeles de la Ponta de ce l-au dat jos, de ce a votat el”. Poate să fie de acord cu mine sau poate să nu. PSD n-a explicat de ce l-a dat jos.

Și atunci s-a victimizat. A zis: „A, m-a prins lumina, șobolanii...”.

Foto: Adevărul

A trecut timpul și a pierdut relevanța domnul Bolojan acum?

A pierdut foarte mult pentru că și așa se întâmplă, e normal. Și dacă ții cu un personaj, la un moment dat să-i spui: „Bă, da... Lasă-mă, lasă-i și pe alții”. Nu se poate să stăm toți pe...

Eu și din discursul domnului Bolojan am văzut că a înțeles chestia asta. Că și el zice: „Da, domnule, să vină alt guvern”. Cred că a obosit și el să-l tot înjure toată lumea.

Plus că au apărut o mulțime de probleme cu Ciucă la primărie, cu dosarul, cu doamna, cum o cheamă, Trăilă, cu Fritz. Asta cu Fritz cred că l-a consumat foarte tare, că a votat pentru lege să luăm banii, l-au înjurat useriștii.

Deci nu, nu mai câștigă nici el. Pierde pentru că a urcat după moțiunea de cenzură foarte mult. Foarte mulți oameni au zis: „Bă, ce ați avut cu el, domnule? De ce l-ați dat jos? Explicați!”. Și n-a explicat PSD-ul de ce l-a dat jos, să știți.

Acum mai explică PSD-ul și zice: „Uite, Doamne, Bolojan cu USR-ul fac și dreg”, dar și Bolojan pierde.

Eu cred că și Bolojan ar vrea să fie desemnat odată un prim-ministru. Merge în opoziție, e foarte bun, are o imagine păstrată acolo, are un partid, e clar că controlul PNL este al lui. N-au nicio șansă opozanții lui. Poate să facă alt partid, dar nu pot să ia partidul.

Ideea inițială a Blitzkrieg-ului, „Dom'le, îl dăm jos pe Bolojan și a doua zi vine, nu știu, Predoiu”, sau cum era, a eșuat. A fost evident că a fost un plan.

Faptul că nu exista planul B pe mine m-a uimit. Eu am fost acolo și am întrebat: „Zi, bun, îmi place planul vostru. Și dacă nu iese, ce faci?”. Nu știa nimeni ce se întâmplă dacă nu iese. Nici PSD n-avea planul B.

Ceea ce viața m-a învățat, că în politică nu poți să mergi doar cu planul A.

Să ne gândim totuși că la un moment dat va fi făcută o desemnare. Nu știm când, să dea Dumnezeu. Să zicem că îl desemnează pe domnul Grindeanu sau îl desemnează pe domnul Nazare. Ambii oameni capabili să strângă o majoritate. Revenim la discuție. De unde se poate strânge acea majoritate?

În afară de USR, absolut toți ceilalți.

Adevărul: Adică ar vota și oamenii din tabăra lui Bolojan, chiar dacă Bolojan le va spune să stea în afara sălii sau în bănci?

Eu am făcut și m-am implicat direct, deși sunt deputat. Când a fost votul pe legea ANI la Senat? Săptămâna trecută sau acum două săptămâni? O săptămână, cred, o săptămână.

Când a venit chestia cu ANI, cu legea ANI? Și când a venit chestia cu 770 de milioane? Dom'le, la Senat, în afară de USR, toți ceilalți, PNL, PSD, UDMR, POT, cine? Senat, independenți, toți au votat.

Să nu speculăm, dar să mergem pe... Ce ar putea spune domnul Bolojan dacă-i desemna Nazare? Dacă-i Grindeanu, OK: „Dom'ne, nu-mi place de Grindeanu, cum a dat jos...”. Dar dacă-l desemna Nazare, domnul Bolojan poate spune: „Dom'ne, e rău Nazare”. Cum e rău Nazare? Că stă lângă tine și acum la masa guvernului și l-ai lăudat că a redus deficitul. Cum e rău? De ce e rău?

La fel, nu știu, la Tomac. „E rău Tomac”. A fost pe lista voastră, a ajuns europarlamentar. De ce e rău?

Am înțeles, nu vă place de Grindeanu că e de la PSD. Da, eu cred că situația de la Senat, de la legea ANI, în care, până la urmă, toți oamenii cu rațiune au zis: „Băi, ajunge mă cu scandalul, gata, ne-am dat în cap, ne-am înjurat, ne-am reclamat, da, hai că pierdem toți”.

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În care, în afară de USR, toată lumea a înțeles că pierdem toți și a votat, se poate replica la guvern, în care înțelege toată lumea, mai puțin USR-ul, că pierdem toți dacă n-avem guvern.

Adică aici e foarte clar. Bun, n-o să mai fie țoiul cu Miruță și cu Buzăianu ministru. N-o să moară România. Nu mai stă și de-aia niște...

Bun, deci credeți că dacă am avea o desemnare făcută cu domnul Nazare, să zicem, sau cu domnul Tomac, oricare dintre cei doi, poate că domnul Grindeanu ar avea... Mă rog, sunt niște nume pe care cred că mai mult le dăm noi impresia că domnul Nicușor Dan, dar nu le-a spus, nu le-a pronunțat niciodată. Bun, să zicem că domnul Grindeanu ar avea poate această problemă să-i convingă pe oamenii lui Bolojan să-l voteze, să zicem, dar poate strânge voturi din AUR domnul Grindeanu, pe de altă parte.

Eu cred că... și eu sunt un promotor de un an de zile al acestei idei: PSD este obligat să vorbească cu AUR, este obligat să negocieze cu AUR.

O și face.

O și face, chiar dacă nu o să recunoască niciodată că: „Bă, așa a zis Ponta acum un an”. Eu nu vreau să-mi asum merite, că nu țin la chestii de genul ăsta.

Dacă AUR nu vota moțiunea de cenzură, nu trecea, și multe alte lucruri. Da, evident. Cum să nu? Cum să nu discuți, cum să nu negociezi?

Și de ce e rău? AUR sau PSD au greșit fundamental când au acceptat? De ce? Pentru că era clar că se vor certa. Eu n-am votat acel guvern, eram încă membru al grupului PSD și le-am zis: „Nu votez guvernul”. „Păi de ce?”. „Pentru că este o prostie și o să vă dați în cap. Nu puteți să treceți”.

Bun, eu țin cu voi, cu PSD, useriștii țin cu USR. Nu vorbim cine are dreptate. Deci dacă bagi câinele și pisica în cameră și nu te gândești că se vor omorî, înseamnă că n-ai minte, înseamnă că nu înțelegi ce se întâmplă.

Dar, în rest, cu AUR, cu toată lumea se poate discuta. Așa cum UDMR-ul a zis: „Doamne, noi nu discutăm cu AUR, că ne certăm, n-avem cum”. Adică trebuie să înțelegi niște relații imposibile, PSD-AUR, cine vreți dumneavoastră, cu USR sau UDMR-ul cu AUR, și să înțelegi că toate celelalte discuții sunt obligatorii.

În politică trebuie să vorbești și cu adversarii și cu partenerii, mai ales că, de obicei, și asta m-a învățat pe mine viața, aliații îți devin adversari și adversarii îți devin aliați.

A fost o propunere, apropo de cei de la USR, a fost o propunere pe care o susținea și PNRR-ul, de altfel, de a merge într-o rocadă, de a face o rocadă guvern PSD la un moment dat. Dacă președintele ar accepta, ar fi șanse să treacă o astfel de formulă prin Parlament?

Nu. A fost de la început o propunere despre care știu că nu va funcționa, pentru că au adăugat ceva. Au zis: „Și suntem noi primii”. Și PSD-ul l-a vrut să fie el? Păi ar trebui să fie chiar sinucigaș PSD-ul.

După ce au votat anul trecut Guvernul Bolojan, nu mai pot scăpa de el.

Doi: pentru România ar fi o nouă catastrofă, un nou scandal. Adică să fie foarte clar: cei care și azi spun să se refacă vechea coaliție, PSD, PNL, UDMR, USR, ori sunt foarte ticăloși, pentru că știu că nu se poate, ori sunt foarte proști. Nu există a treia variantă.

Nu se poate să refaci vechea coaliție decât dacă vrei să ai ce ai avut până acum. Vrea cineva să avem scandal, tărăboi, moțiuni?

Cei din PSD spun că ar putea să refacă oricând vechea coaliție, dar nu cu USR, cu PNL și cu UDMR, dar fără domnul Bolojan.

De fapt, ireconciliabili într-o coaliție sunt PSD-ul cu USR-ul. Nu pot fi în același loc, așa cum nu pot fi UDMR-ul cu AUR.

Și atunci credeți că dacă va fi trimis la negocieri pentru noul guvern domnul Nazare, ar avea o șansă să-l convingă pe Ilie Bolojan să primească voturi din partea lui?

Pe toți, mai puțin pe USR. USR-ul nu-l va vota nici pe Nazare, nici pe Tomac, nici pe nimeni.

Victor Ponta. Foto: Adevărul

Și e posibil PNL-ul să rămână totuși în opoziție, dar să voteze?

Bineînțeles, de ce nu? Orice este posibil, cu o singură condiție: să avem un guvern care să aibă totuși o stabilitate și să poată să spună: „Stimați români și stimați investitori străini, creditori, uite, în 2027 vă garantăm că TVA-ul va fi atât, impozitul pe profit va fi atât, taxa pe proprietate atât”.

Și toți oamenii raționali din Parlament și din partide și din... cu excepția USR-ului, vor înțelege: „Băi, n-avem ce face, hai să facem așa, să stăm în 2027, că murim toți dacă nu facem chestia asta”.

Intrăm în faliment? Toți. Nu intră doar un partid în faliment sau altul, intrăm toți.

Adevărul: Ați dat câteva exemple, dar să presupunem că vom avea un guvern care trece de Parlament, arată asemănător cu ce spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, cu PSD, cu reprezentanții acestor grupuri din Parlament, cu domnul Nazare premier, poate, sau cu domnul Tomac și cu UDMR, da? Cam asta ar fi formula.

Trece.

Ce va avea de făcut un astfel de guvern?

Bugetul pe 2027. Dar atenție, bugetul nu în sensul că să spună „o să încasăm 1.000 de lei și o să cheltuim 1.000”. Eu nu la asta mă refer, că am făcut bugete în viața mea și știu ce înseamnă.

Înseamnă să spui care va fi regimul fiscal în 2027, care vor fi prioritățile tale de cheltuieli, cam unde vrei să dai banii, la sănătate, la educație, la apărare, la ce vrei tu.

Și să garantezi că, de fapt, aici e... Că lumea întreabă: „Bă, și ce o să facă guvernul ăla?”. Păi să vă spun ceva: astăzi să te duci la bancă să zici „Dați-mi, vă rog frumos, un milion de lei să-mi deschid un magazin”, trebuie să fii inconștient, pentru că tu, de fapt, nu știi ce va fi la anul, dar știi că vei fi dator cu un milion de lei la bancă, care vine și te execută.

Băncile nu au probleme. Băncile în România sunt cele mai profitabile instituții din lume dintr-un singur motiv: pentru că împrumută guvernul României.

Vă dați seama că suntem totuși într-o schizofrenie economică, în care economia scade, că scade. Suntem oficial în recesiune. Băncile fac profit pe hârtie și zici: „Bă, stai puțin, adică, deci, dacă băncile slabe mor, cum?”. Păi da, dar noi împrumutăm statul. Cumpărăm titluri de stat. Da, dar statul după aia ia de la oameni.

Păi da, și nu ar fi un nou guvern de austeritate?

Cel care va veni, oricare va fi el, cu PSD-ul, cu... Eu consider și am făcut acest lucru, nu-mi dau cu părerea, că părerea aveau foarte mulți și le respect.

Dar eu, atunci când am avut o politică fiscală și economică de reducere a taxelor și de stimulente pentru anumite sectoare ale economiei, conform cifrelor oficiale, a fost momentul 2014-2015-2016, când în România a fost cel mai bine. Cu deficit sub 1%, cu inflația cea mai mică, cu firme, cu investiții și cu oameni care scoteau dividende, că la 5% mi-au zis foarte mulți: „Băi, la 5%, normal că declar profitul și îți plătesc taxe”.

La 24% nu.

Deci ai abordarea mea de acum. Cine va fi prim-ministru poate să zică: „Dom'le, nu, continuăm cu austeritatea”. Părerea mea e că ar fi o greșeală să continui cu austeritatea.

Dar orice variantă, că vine Ponta cu măsuri fiscale de stimulare, că vine Nazare care zice „mărim taxe”, oricum orice variantă, de la o extremă la alta, e mai bună decât ceea ce avem acum, în care nici măcar Bolojan nu poate să spună: „Dom'le, în 2027...”, că toată lumea îl întreabă: „Dar tu o să mai fii prim-ministru în 2027?”. „Nu.” Și atunci cum poți să-mi spui mie că în 2027... Nu știm!

Păi stăm deja în septembrie și nu avem guvern! Absurdo-comic, dar poate că nu desemnează președintele prim-ministru până în 2028.

Și rămâne domnul Bolojan. Ultima întrebare. Cel mai negru scenariu pentru România în următoarea jumătate de an.

Să nu avem guvern cu puteri depline. Cred că nu mai putem scăpa și oficial de junk și cred că consecințele pentru economie și, implicit, pentru oameni, pentru că vor pleca tinerii, pentru că avem cea mai mare rată a șomajului la tineri și așa mai departe, sunt pe termen mediu și lung aproape imposibil de întors.

Suntem într-o competiție cu țările din jur. România nu e în competiție cu America sau cu China, dar e într-o competiție cu Bulgaria, Ungaria, Serbia, Cehia, Polonia. Asta e zona noastră.

Am pierdut competiția cu toate aceste țări. Am trecut în altă ligă. Am retrogradat de la Liga Estică, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România. Am retrogradat în Liga Odessa. Suntem cu Moldova și cu Ucraina.

Și nu e ceea ce cred că merită România și ce ar putea să facă România. Jucăm într-o ligă în care n-ar fi trebuit să fim.