Fostul premier Victor Ponta va aborda la „Interviurile Adevărul” problemele care țin de agenda politică a momentului.

Victor Ponta vine de la ora 12.00 la „Interviurile Adevărul” Foto: Cătălin Mănescu

Deputatul Victor Ponta, membru al grupului parlamentar „Uniți pentru România”, va fi prezent vineri, începând cu ora 12.00, la „Interviurile Adevărul”.

Fostul premier va vorbi despre criza politică pe care o traversează România. De altfel în luna iunie, când au avut loc consultări la Cotroceni pentru funcția de prim-ministru el a fost propus de grupul parlamentar „Uniți pentru România” pentru poziția de premier.

„Uniți pentru România” este un grup parlamentar constituit în luna mai 2026 și are 18 membri. Din grup fac parte parlamentari proveniți din mai multe formațiuni politice, inclusiv foști membri SOS România și POT.

Ponta a adăugat că este dispus să își asume din nou o funcție executivă dacă i se va solicita acest lucru.