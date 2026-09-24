Zelenski recunoaște că a făcut numeroase greșeli în timpul războiului: „Uneori nu vrei să faci ceva, dar trebuie”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a făcut numeroase greșeli în anii de război, explicând că acestea au fost legate de numărul mare de decizii dificile și negocieri pe care trebuie să le gestioneze aproape zilnic.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/FOTO:AFP

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Emmei Tucker, redactor-șef al publicației The Wall Street Journal.

Spre finalul interviului, jurnalista l-a întrebat pe Zelenski cum reușește să gestioneze stresul acumulat după ani de război.

„Nu știu. Nu sunt sigur că, de fapt, reușesc să-l gestionez”, a răspuns președintele ucrainean.

Zelenski a spus că încearcă să-și îndeplinească responsabilitățile astfel încât, după încheierea războiului și a mandatului său prezidențial, să poată rămâne în Ucraina și să meargă în continuare pe străzile țării fără teamă.

În acest context, el a recunoscut că, în timpul războiului, a luat și decizii pe care le consideră greșite.

„Bineînțeles că fac greșeli. În timpul războiului faci foarte multe greșeli. De ce? Pentru că trebuie să... Cum spune președintele Trump? Make a deal? Trebuie să închei sute de acorduri în fiecare zi”, a spus Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, multe dintre aceste decizii sunt dificile și implică probleme sensibile.

„Uneori știi că nici măcar nu vrei să faci acel lucru, dar trebuie”, a adăugat el.

Zelenski nu a precizat însă care dintre deciziile sale consideră că au fost greșeli.

El a spus că, în cele din urmă, modul în care își desfășoară activitatea este legat de responsabilitatea față de oameni și față de țară.

„Totul se învârte în jurul oamenilor. Oamenii îți dau energia de a trăi. Iar oamenii pe care îi urăști îți consumă toată energia”, a afirmat președintele ucrainean.

Marți, 22 septembrie, Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU de la New York.