SURSE Nicușor Dan s-a răzgândit iar. Caută premier tehnocrat. UDMR l-a blocat pe Tomac

Președintele Nicușor Dan a luat în calcul o nouă desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, dar s-a lovit de refuzul liderilor UDMR, susțin surse politice pentru Adevărul.

Eugen Tomac ar ieși din calculele pentru un viitor prim ministru Foto: Inquam Photos

De asemenea, șeful statului ezită să-l numească pe Sorin Grindeanu în fruntea Guvernului, de teamă că erodarea PSD va duce la creșterea AUR. Astfel, șeful statului caută în acest moment un nou premier tehnocrat, o persoană cu expertiză economică, fără conexiune cu partidele politice, susțin sursele citate.

Desemnarea unui nou prim-ministru este din nou în aer. Președintele Nicușor Dan și-ar fi dorit să-l desemneze din nou prim-ministru pe consilierul său, Eugen Tomac, care urma sa fie învestit de o majoritate PSD-UDMR-traseiști suveraniști. Însă formațiunea maghiară s-a opus, pe motiv că nu poate vota acum pentru Tomac, după ce, în urmă cu trei luni, a refuzat această propunere, susțin surse politice pentru Adevărul.

Kelemen Hunor i-a sugerat președintelui Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu, iar liderul PSD să formeze un guvern eminamente politic, alături de UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta în Parlament. Însă președintele ezită, pe motiv că un guvern condus de Grindeanu se va eroda puternic la guvernare, iar PSD va pierde votanți în favoarea AUR. Astfel, la alegerile parlamentare din 2028, AUR ar putea să atingă singur pragul de 50%, ceea ce l-ar obliga pe șeful statului să desemneze automat premierul propus de formațiunea suveranistă.

Voturile UDMR sunt decisive pentru instalarea noului guvern. Indiferent de numele premierului, PNL și USR au anunțat că nu vor vota un Executiv din care vor face parte miniștri PSD. Prin urmare, singura variantă posibilă pentru a strânge o majoritate e formula: PSD-UDMR-minorități naționale plus voturile traseiștilor suveraniști din Parlament, grupați sub conducerea lui Victor Ponta.

În acest moment, președintele Nicușor Dan caută un nou premier tehnocrat, o persoană care să stăpânească domeniul economic, în contextul presiunii bugetare, și care să nu fie apropiată de niciun partid politic, susțin sursele citate. Noul premier tehnocrat ar urma totuși să formeze un guvern politic, astfel încât să reușească să treacă de votul Parlamentului.