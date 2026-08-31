Vicepremierul Oana Gheorghiu: Trei companii de stat au fost restructurate în cadrul unui jalon din PNRR

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, luni seară, că Guvernul a închis jalonul 443 din PNRR, care prevedea restructurarea a trei companii de stat din energie și transporturi. Potrivit acesteia, trei fuziuni prin absorbție au fost admise de Oficiul Registrului Comerțului.

Vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Astăzi, 31 august, chiar în ultima zi de implementare a PNRR, Guvernul Ilie Bolojan a închis jalonul 443: restructurarea a trei companii de stat din energie și transporturi”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul a precizat că scopul jalonului a fost „să punem ordine în companiile de stat, pentru ca acestea să devină mai eficiente și mai performante economic”.

Oana Gheorghiu susține că, la momentul venirii sale în Guvern, în noiembrie 2025, jalonul era considerat dificil de realizat.

„Când am venit în Guvern, în noiembrie 2025, jalonul 443 era «misiune imposibilă». Nimeni nu-i dădea absolut nicio șansă pentru că nimeni nu făcuse nici măcar un singur pas spre restructurarea vreunei companii. (Mulțumim, PSD!)”, a afirmat aceasta.

Potrivit vicepremierului, atunci când i-a întrebat pe colegii din Guvern responsabili de jalon care este situația, răspunsul primit a fost: „trebuie să alegem 3 companii”.

„Și de ce nu le alegem? am întrebat eu. Ce ne oprește să alegem ca să putem rezolva lucrurile? Răspunsul nerostit era «nu se dorește». Așa că am făcut să se dorească”, a mai scris Oana Gheorghiu.

Trei companii, restructurate prin fuziune

Vicepremierul a precizat că a inițiat un proiect pilot care viza 22 de companii, care urmau să fie restructurate sau listate, conform angajamentului inițial asumat de România în 2021.

„Până la demiterea Guvernului, am reușit să pornim restructurarea a 3 companii”, a afirmat Gheorghiu.

Potrivit acesteia, Compania Electrocentrale Grup a fuzionat prin absorbție cu SAPE (Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), din portofoliul Ministerului Energiei.

De asemenea, Societatea Tipografică Filaret și compania Telecomunicații CFR au fuzionat prin absorbție cu CNCFR (Compania Națională de Căi Ferate), din portofoliul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

„Avem deciziile Oficiului Registrului Comerțului de admitere a celor trei fuziuni și de radiere a societăților absorbite. Pentru două dintre ele hotărârile s-au pronunțat astăzi și vor fi comunicate oficial în zilele următoare, dar toate trei sunt admise”, a precizat vicepremierul.

O reformă asumată prin PNRR

Oana Gheorghiu a descris măsurile drept o reformă de guvernanță corporativă asumată prin PNRR.

„E o reformă de guvernanță corporativă asumată prin PNRR, care elimină structuri paralele și consolidează administrarea companiilor de stat din aceste domenii”, a transmis aceasta.

Vicepremierul a susținut că măsurile reprezintă începutul unui proces mai amplu de reformare a companiilor de stat.

„Este și începutul unui drum mai lung în reforma companiilor de stat. Astăzi am făcut primul pas și am arătat că se poate. De aici înainte, acest drum poate fi continuat acolo unde performanța economică o cere”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Aceasta a mulțumit Secretariatului General al Guvernului și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru coordonarea și monitorizarea jalonului, precum și Ministerului Energiei și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru finalizarea procedurilor în companiile din portofoliile lor.

Gheorghiu a mulțumit, de asemenea, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Oficiului Național al Registrului Comerțului.

„Un angajament vechi de peste patru ani, dus, în sfârșit, la capăt”, a conchis vicepremierul.