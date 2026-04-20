search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Oana Gheorghiu: „Sunt companii care nu mai pot fi salvate. Vorbim de CFR Marfă, vorbim de Petrotrans”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Oana Gheorghiu a declarat luni, la interviurile „Adevărul”  că unele companii de stat se află într-o situație ireversibilă, iar statul trebuie să intervină din timp pentru a evita falimente costisitoare. Vicepremierul a explicat că, în anumite cazuri, prelungirea planurilor de restructurare nu mai reprezintă o soluție viabilă.

 Principalii beneficiari sunt lichidatorii, contabilii și firmele de arhivare, în contextul contractelor de mandat fără termene limită, a subliniat vicepremierul.

Lichidatori care încasează onorarii de 19 ani. Petrotrans, un faliment prelungit din 2007

Întrebată unde se scurg banii în cazul Petrotrans, companie aflată în faliment din 2007, Gheorghiu a explicat că procedurile de lichidare au fost extrem de lungi, iar beneficiarii principali au fost firmele implicate în administrarea insolvenței.

„Sunt... procedurile de lichidare de-a lungul timpului au fost foarte lungi și din acestea au câștigat, de obicei, lichidatorii, care încasează în fiecare lună un onorariu, indiferent cât durează procedura, pentru că contractele de mandat nu au fost, din perspectiva mea, niște contracte semnate cu responsabilitate, în care să pui o perioadă maximă în care să se termine această lichidare, acest faliment”.

Vicepremierul a criticat durata excesivă a procedurilor de faliment.

Vicepremierul a detaliat și alte costuri suportate de stat în această perioadă:

„Astfel că, în lipsa unor contracte ferme în avantajul statului român, iată, ajungem la 19 ani de faliment în care compania de insolvență a câștigat onorarii, compania de contabilitate a câștigat onorarii, o firmă care face arhivarea a câștigat și ea niște bani. Și din 2014, sper să nu greșesc anul, statul român plătește o taxă de 20, aproape 28.000 de euro unei familii care are un teren pe sub care teoretic trece o conductă a Petrotrans”.

Conducte dispărute și patrimoniu pierdut

Potrivit explicațiilor vicepremierului, Petrotrans ar fi fost devalizată încă din perioada în care era operațională, iar statul nu mai are o imagine clară asupra patrimoniului:

„Se spune că Petrotrans a fost complet devalizată încă din perioada în care era funcțională: se fura motorină din conducte, ulterior s-au furat conductele ele însele. Ministerul Transporturilor de-a lungul timpului a pierdut imaginea exactă a patrimoniului pe care îl deține. Nu mai știm astăzi în ce stare sunt conductele astea, dacă mai există, dacă au fost furate.”

Radierea companiei ar permite statului să înceapă procedurile pentru a elimina costurile inutile, potrivit vicepremierului.

„Odată ce această companie este radiată, poate fi început demersul de a scoate respectiva conductă de sub terenul celor care astăzi încasează bani, dar gândiți-vă că în acești câți sunt, 10-12 ani, s-au încasat peste 300.000 de euro. Statul român a plătit peste 300.000 de euro pentru o conductă care nu funcționează”, a declarat Oana Gheorghiu.

Tensiuni tot mai mari în Coaliție: PSD acuză Guvernul Bolojan de „vânzarea” companiilor de stat profitabile

Bilanțul dezastrului: pierderi de 14 miliarde de lei în companiile de stat

Tot la Interviurile „Adevărul”, Oana Gheorghiu a subliniat că planul de reformă privind companiile de stat trebuie să continue, în ciuda reacțiilor politice apărute după prezentarea primei liste de societăți analizate. Potrivit vicepremierului, pierderile istorice acumulate de companiile de stat nu mai pot fi ignorate și că analiza începută a deranjat interese consolidate în ultimele decenii.

Întrebată ce se întâmplă cu planul de restructurare, Oana Gheorghiu a explicat:

„Din perspectiva mea, planul trebuie să meargă înainte pentru că, așa cum am spus și în conferința de presă, companiile de stat din România au acumulat pierderi istorice de 14 miliarde de lei. Să înțelegem ce înseamnă asta: înseamnă, cred că cel puțin trei sau patru spitale regionale pe care, după cum știm, România nu le-a construit încă. Cele 22 de companii din proiectul-pilot acumulează 4,2 miliarde gaură la bugetul de stat”.

Vicepremierul a adăugat:

„Aceste lucruri nu pot să rămână așa și, vorba oamenilor care astăzi încearcă să găsească alte soluții pentru Guvern, nu se mai poate așa. E momentul acela în care reforma nu poate să mai rămână doar la nivel de discurs”.

Lista neagră a companiilor care nu mai pot fi salvate

Potrivit vicepremierului, prelungirea planurilor de restructurare nu garantează salvarea tuturor societăților aflate în dificultate.

„Chiar și o prelungire a planului de restructurare nu este o soluție garantată 100%. De aceea, cred că nu trebuie să ajungem în situația în care avem companii în faliment, ci trebuie să luăm problema din timp, să salvăm acea companie. Asta facem cu fiecare companie care poate fi salvată.

Oana Gheorghiu a precizat însă că există societăți pentru care nu mai există soluții viabile.  Vicepremierul numește explicit companii precum CFR Marfă și Petrotrans ca fiind în situația în care „nu mai pot fi salvate” și spune că statul trebuie să intervină din timp pentru a evita pierderi suplimentare.  

Oana Gheorghiu, despre atacurile PSD: „M-a șocat, în interiorul Guvernului lucrurile păreau OK, la televizor vedeam cu totul altceva”

„Sunt companii care însă nu mai pot fi salvate și am dat câteva exemple, sunt câteva exemple în listă: vorbim de CFR Marfă, vorbim de Petrotrans, o companie despre care am povestit pe larg într-o postare pe Facebook, care este în faliment din 2007 și abia anul acesta va fi probabil radiată și închisă. Știu că zilele acestea ar trebui să apară decizia de radiere, astfel încât să putem închide robinetul prin care se scurg în continuare bani”, a explicat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, la Interviurile „Adevărul”. FOTO Adevărul
O nouă listă de companii vizate

Potrivit vicepremierului, Guvernul pregătește o a doua tranșă de companii de stat care vor fi analizate și propuse pentru restructurare sau listare, după prima etapă a celor 22 de companii pilot.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

