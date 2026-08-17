 „Vânători de vrăjitoare”. Replica AUR pentru foștii ambasadori SUA care au cerut retragerea vizei lui George Simion | adevarul.ro
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„Vânători de vrăjitoare”. Replica AUR pentru foștii ambasadori SUA care au cerut retragerea vizei lui George Simion

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Partidul condus de George Simion a transmis luni o replică adresată fostului ambasador SUA la București Adrian Zuckerman, care, alături de alți foști oficiali americani, a semnat un text în Jerusalem Post, în care afirmă că Statele Unite ar trebui să-i retragă viza lui George Simion, din cauza pozițiilor sale pro-ruse și împotriva intereselor americane.

George Simion, președinte AUR
George Simion, liderul AUR FOTO: Mediafax

AUR a răspuns prin intermediul senatorului Petrișor Peiu după ce patru foști ambasadori și oficiali ai SUA în România au cerut Washingtonului, printr-un editorial, retragerea vizei pentru George Simion.

În opinia lui Petrișor Peiu, scrisoarea semnată de foștii ambasadori în România reprezintă „un act politic” menit să sprijine adversarii politici ai celor de la AUR. 

„Asistăm cu stupoare la reluarea în România a unei veritabile „vânători de vrăjitoare” care are ca țintă liderul Partidului AUR, George Simion. Fără nicio probă concludentă și doar prin afirmații conjuncturale, liderul AUR este acuzat că ar fi „pro-rus” sau că ar susține „pozițiile Kremlinului”. Este aceeași vânătoare de vrăjitoare pe care a văzut-o declanșându-se cu virulență în America începând cu anul 2016, pe parcursul primului mandat a Președintelui Donald J. Trump. Primul „pro-rus” – și cel mai important dintre ei! – a fost… Donald Trump! Situația pare cu atât mai paradoxală cu cât unul dintre acuzatori este tocmai… ambasadorul lui Donald Trump în România, în timpul primului său mandat, Adrian Zuckerman. Cine, dacă nu domnia sa, s-a confruntat cu aceste tipuri de acuzații adresate insistent și virulent, fără nicio probă, șefului său direct? Din acest punct de vedere, dacă jumătate din ceea ce a vehiculat insistent presa americană de mainstream – preluată masiv la București! – ar fi adevărat, Domnul Zuckerman ar fi fost ambasadorul unui președinte pro-rus, rasist și, pe alocuri, antisemit!”, a transmis AUR luni, într-un comunicat de presă.

Partidul amintește că acuzațiile împotriva președintelui american au fost contrazise de o investigație oficială, care „nu a demonstrat existența unei înțelegeri secrete” între Trump și Rusia lui Putin.

AUR respinge acuzațiile împotriva lui George Simion și îl acuză, la rândul său, pe Adrian Zuckerman, că s-a transformat în „procuror politic”.

„Este trist, dar și profund incorect. Nimic din pozițiile partidului, din doctrina AUR sau declarațiile publice ale liderului său nu susțin aceste acuzații. Le respingem categoric dar constatăm, cu regret, dubla măsură a fostului ambasador al președintelui Donald Trump”, se mai arată în comunicatul AUR.

Diplomați americani de top cer ca SUA să-i retragă viza lui George Simion

Doi foști ambasadori ai SUA în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, fostul guvernator al statului Virginia, James S. Gilmore III, și Ronald Gidwitz, fostul ambasador interimar al SUA la Uniunea Europeană cer Washingtonului, într-un editorial publicat în Jerusalem Post și semnat împreună cu jurnalistul român Sabin Gherman, să reanalizeze cu atenție dosarul de viză al liderului AUR, George Simion.

„De ce mai are George Simion, liderul unui partid antisemit și el însuși cu bube legionare pe cap, viză de SUA? Am semnalat ciudățenia, alături de foștii ambasadori ai SUA Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III, în ediția de azi a Jerusalem Post ”,a scris Sabin Gherman, duminică, pe Facebook  

Autorii solicită Statelor Unite „să reconsidere cu atenție dacă activitatea lui George Simion – și activitatea mișcării pe care o conduce – este în concordanță cu valorile pe care America dorește să le apere și dacă acesta ar trebui să aibă privilegiul unei vize americane”.

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