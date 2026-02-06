search
Vineri, 6 Februarie 2026
„Un mic trădător de țară”. Apropiat al lui Trump, acuzații explozive din SUA: George Simion a făcut lobby pentru scoaterea României din Visa Waiver

Publicat:

Dragoș Sprînceană un om de afaceri american de origine română, apropiat de cercurile președintelui Donald Trump, lansează acuzații extrem de grave la adresa liderului AUR, George Simion. Acesta susține că Simion ar fi făcut lobby în Statele Unite pentru excluderea României din Programul Visa Waiver, în scop electoral.

Dragoș Sprînceană FOTO: instagram
Dragoș Sprînceană FOTO: instagram

Într-o postare amplă publicată vineri, 6 februarie 2026, pe rețeaua X, Sprînceană afirmă că România a fost scoasă temporar din programul Visa Waiver chiar în ziua turului al doilea al alegerilor prezidențiale, iar el ar fi intervenit personal pentru a remedia situația.

„Adevărul gol-goluț este că eu personal m-am luptat pentru România în acea zi, non-stop, după discuții directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională – Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat – Marco Rubio și Vicepreședintele SUA – J.D. Vance. După aproximativ patru ore de discuții, România a fost reintrodusă pentru reevaluare în program”, a scris Sprînceană.

Potrivit acestuia, pentru revenirea în procedura Visa Waiver a fost necesară retrimiterea întregului dosar României către Departamentul de Stat și Homeland Security.

Acuzații directe la adresa lui George Simion

În același mesaj, Sprînceană susține că, la o întâlnire avută în România cu George Simion, în cadrul unor interviuri realizate împreună cu Trey Trainor-președintele Comisiei Federale Electorale a SUA- și Aaron Gentry, liderul AUR ar fi recunoscut că a făcut lobby împotriva României.

„Când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor – Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry – am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, ca a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției”, a transmis omul de afaceri. 

Acesta îl numește pe Simion „un mic trădător de țară” și susține că liderul AUR ar fi încercat să obțină întâlniri la nivel înalt în SUA, cheltuind sume mari de bani, fără succes real.

„Tuturor membrilor de la AUR va felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze. În afară de 2-3 congressmen, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el”, a spus Sprînceană. 

Donald Trump și Dragoș Sprînceană FOTO: instagram
Donald Trump și Dragoș Sprînceană FOTO: instagram

În același mesaj, Sprînceană lansează acuzații și la adresa partidelor aflate la guvernare sau în opoziție parlamentară, susținând că acestea nu ar fi făcut niciun demers ulterior pentru a consolida poziția României în cadrul programului.

„Partea tristă este că ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetență! Nici măcar nu au făcut follow-up după, fiindcă nu le-a păsat”, a mai scris acesta.

„Pot face publice dovezi”

Sprînceană mai susține că Departamentul de Stat ar avea un raport întocmit atât de el, cât și de Trey Trainor, privind activitatea lui George Simion în SUA, și avertizează că este gata să facă publice conversații și să aducă martori americani dacă afirmațiile sale sunt contestate.

„Domnilor membrii AUR vă stimez și vă apreciez, dar meritați un alt lider, un lider care nu tratează partidul ca propriul lui SRL, ca alte realizări notabile în viață nu are! Dacă cineva are tupeul să comenteze, sau are tupeul să spună ca ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie. Dragii mei români – sunteți mințiți de toți și manipulați de toți! Acum câteva zile am fost avertizat ca ar fi bine să nu mai vin în România în curând ca deranjez prea mult! De necrezut cât tupeu au unii de acolo! Și va mai întrebați de ce România nu are o relație bună cu Statele Unite!!!”, a scris Dragoș Sprînceană pe X.

Până la această oră, George Simion și conducerea AUR nu au reacționat oficial la acuzațiile lansate de Dragoș Sprînceană.

Într-o postare anterioară, Dragoș Sprînceană a afirmat că a fost în contact cu fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și că i-a oferit mai multe sfaturi, pe care acesta ar fi ales să nu le urmeze. Sprînceană susține că „a fost în contact cu domnul Călin Georgescu săptămânal” și că l-a avertizat „în legătură cu anumite lucruri”. 

„Trebuie să înțelegeți că suntem obligați să urmăm canalele și declarațiile oficiale. Fără dovezi, nu avem de ales. Oamenii nu înțeleg asta! Dovezile au ajuns abia acum! Așa funcționează diplomația. Am fost în contact cu domnul Călin Georgescu săptămânal. Majoritatea oamenilor nici măcar nu știu asta. L-am avertizat în legătură cu anumite lucruri. A fost alegerea lui să nu ia în serios sfaturile mele”, a scris Sprînceană pe platforma X. 

