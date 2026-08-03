 Camera Deputaților a adoptat Legea ANI. USR: „PSD a făcut troc cu AUR. Prețul îl vor plăti toți românii” | adevarul.ro
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Camera Deputaților a adoptat Legea ANI. USR: „PSD a făcut troc cu AUR. Prețul îl vor plăti toți românii”

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Camera Deputaților a adoptat luni noua Lege a Integrității (ANI), în calitate de primă cameră sesizată, proiectul urmând să intre în dezbaterea Senatului, care are rol decizional. În timpul discuțiilor din Comisia Juridică, PSD a reintrodus un amendament contestat de USR, care ar putea duce la pierderea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz. 

Camera Deputaților a adoptat luni Legea ANI: FOTO FB Camera Deputaților
Camera Deputaților a adoptat luni Legea ANI: FOTO FB Camera Deputaților

Din cei 270 de deputați prezenți la vot, 184 au votat în favoarea proiectului, doi s-au pronunțat împotrivă, 16 s-au abținut, iar 68 nu au votat.

USR s-a opus amendamentului, în timp ce reprezentanții PNL s-au abținut de la vot.

Proiectul urmează să intre marți în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, iar miercuri va fi supus votului în plenul camerei superioare, care este for decizional în acest caz.

După adoptarea de către Senat, legea va fi trimisă președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

USR: „PSD a făcut troc cu AUR și insistă să dea lege cu dedicație împotriva unui singur om. Prețul îl vor plăti toți românii”

Adoptarea proiectului a generat noi tensiuni între partidele din coaliție și opoziție.

USR acuză PSD și AUR că au modificat proiectul noii legi privind integritatea în funcțiile publice astfel încât să introducă prevederi „neconstituționale” și sancțiuni cu efect retroactiv, susținând că miza reală ar fi îndepărtarea unor adversari politici, inclusiv a primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

„La comanda lui Sorin Grindeanu, PSD și AUR insistă să confecționeze pedepse retroactive, ca să-și elimine adversarii din pix, chiar dacă asta înseamnă un vandalism democratic și împingerea României către iliberalism. Prețul ambiției PSD de a-l îndepărta pe Dominic Fritz din funcția de primar îl vor plăti toți românii, atunci când România va pierde aproape 800 de milioane de euro, bani care ar putea fi folosiți pentru spitale și școli noi și moderne.

Colaborarea PSD-AUR a mers ca unsă, astăzi, în Comisia juridică și în plenul Camerei Deputaților, atunci când a fost vorba de o nouă încercare de a transforma noua lege a integrității, jalon cheie din PNRR, într-un instrument de răfuială personală.

USR a redepus proiectul privind legea ANI într-o formă corectă, 100% constituțională, tocmai pentru că refuzăm să amanetăm viitorul țării pentru ambițiile mărunte ale lui Sorin Grindeanu și ale găștii lui de baroni.

PSD și AUR s-au încăpățânat însă să reintroducă sancțiunile retroactive, cu încălcarea flagrantă a oricărui principiu democratic și al Constituției”, se arată într-un comunicat transmis de USR.

USR: „Nu le pasă de dreptate, nu le pasă de legi, nu le pasă că blochează banii din PNRR”

 USR lansează o serie de acuzații la adresa PSD și AUR:

„De ce au făcut asta?  Pentru că nu le pasă de dreptate, nu le pasă de legi, nu le pasă că blochează banii din PNRR. Singura lor miză este o răfuială cu Dominic Fritz, primarul pe care nu au reușit să-l învingă la vot.

Articolul toxic reintrodus de PSD și votat și de AUR spune că persoanele sancționate definitiv pentru incompatibilitate sau conflict de interese pe legea veche, încă în vigoare, își vor pierde mandatele în termen de 30 de zile. Practic, este vorba de o sancțiune inventată astăzi, aplicată pentru ieri, astfel că vom avea mandate câștigate la urne, dar desființate prin amendament, doar pentru că așa vrea PSD.

În plus față de săptămâna trecută, colaborarea PSD-AUR a presupus introducerea a încă unui amendament neconstituțional, prin care AUR îl vizează explicit pe președintele României. Or, să obligi persoana care are cu un demnitar „relații asemănătoare celor dintre soți” să depună propria declarație de avere este în mod evident neconstituțional, prin prisma deciziei Curții Constituționale din 2025”. 

Drulă: „Grindeanu iar s-a luat în brațe cu Simion”

USR subliniază că deputații săi „s-au luptat, astăzi, împotriva abuzului PSD-AUR și nu au girat o lege ANI neconstituțională și nedemocratică”.

„Am avut astăzi un nou troc între PSD și AUR. Și-au votat reciproc amendamente evident neconstituționale și inaplicabile la legea integrității. Miza lor: răfuiala și circul politic și eliminarea adversarilor din politică la masa verde. Atunci când faci legi neconstituționale cu dedicație contra unor persoane, nu se mai numește democrație, ci exact iliberalism de sorginte post-sovietică. Grindeanu iar s-a luat în brațe cu Simion, și împreună se țin de rele împotriva României”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, prezent în Comisia juridică de astăzi, citat în comunicat.

USR atrage atenția că „integritatea se face cu reguli egale pentru toți, nu cu legi cu dedicație”.

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