USR ar putea să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu. Mai mulți membri nemulțumiți cer un vot în ședința conducerii SURSE

Biroul Național al USR ar putea supune la vot retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul scandalului generat în jurul acestuia cu privire la datele din CV-ul său.

Mai mulți membri ai conducerii USR au cerut retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, astfel că un vot în acest sens ar urma să fie dat în ședința de Birou Național a partidului, vineri, 28 noiembrie, de la 12.00, potrivit surselor „Adevărul”.

Cererea ar putea fi însă fără succes, chiar dacă președintele USR, Dominic Fritz, care de principiu îl susține, va iniția un vot, ministrul fiind în continuare sprijinit de o bună parte a conducerii.

Scandalul din jurul CV-ului ministrului Apărării

Joi, 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a postat pe Facebook diploma de licență pe care susține că a obținut-o în septembrie 2015, la Universitatea Bioterra, dar pe care a ridicat-o abia în 2018. Documentul arată că a finalizat specializarea „Inginerie Managerială”, cu durata studiilor de 5 ani, într-un interval universitar cuprins între 1995 și 1999.

Potrivit Universității Bioterra, Moșteanu ar fi absolvit anii III și IV în același an universitar, între 1997 și 1998, în cadrul Facultății de Inginerie și Management Agroturistic, iar cursurile le-a început cu un an mai devreme. În plus, ministrul susține că a greșit atunci când, într-un CV mai vechi, a trecut că ar fi absolvit studiile la Universitatea Athenaeum, nu la Bioterra. Informația apărea însă în CV-ul său în perioada în care ministrul obținea primele funcții publice – consilier al ministrului Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.