Universitatea Bioterra confirmă că ministrul Ionuț Moșteanu a făcut anii III și IV de studiu într-un singur an universitar

Controversele legate de studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, continuă să se amplifice după ce Universitatea Bioterra a transmis o serie de clarificări care ridică noi dileme cu privire la parcursul său academic.

Potrivit Universității Bioterra, Moșteanu ar fi absolvit anii III și IV în același an universitar, între 1997 și 1998, în cadrul Facultății de Inginerie și Management Agroturistic. În plus, ministrul susține că a greșit atunci când, într-un CV mai vechi, a trecut că ar fi absolvit studiile la Universitatea Athenaeum, nu la Bioterra.

Într-un răspuns pentru Digi24.ro, conducerea Bioterra a confirmat că Moșteanu a participat în perioada 1995-1999 la cursurile instituției, nu 1996-1999, cum apare în CV-ul său actual. Instituția a precizat ulterior că ministrul a parcurs doi ani de studiu într-unul singur, explicație care ar justifica suprapunerea anilor.

Când a absolvit, de fapt

Bioterra a transmis în iulie că Moșteanu este absolventul Universității și a susținut examenul de licență în septembrie 2015. Deși pe internet era disponibilă doar o decizie privind organizarea sesiunii de licență din vara acelui an, universitatea a furnizat ulterior documentul și pentru sesiunea din septembrie.

Digi24.ro a solicitat Bioterra și ministrului noi clarificări în legătură cu această situație.

Universitatea Athenaeum, trecută din greșeală în CV

Prima versiune a CV-ului lui Moșteanu, publicată odată cu intrarea sa în politică, menționa că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum, nu Bioterra. Această informație a apărut în perioada în care ministrul obținea primele funcții publice – consilier al ministrului Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.

Întrebat inițial despre acest detaliu, ministrul a spus că „nu știe despre ce e vorba”. În postarea din 27 noiembrie a precizat, însă, că includerea Athenaeum în CV a fost „o greșeală făcută în viteză”.

Un alt semn de întrebare privește data eliberării diplomei. Documentul publicat de Moșteanu este emis în 2018, deși el susține că a obținut licența în 2015, cu doar câteva luni înainte de a ocupa primele funcții publice. Ministrul a menționat în postarea sa de pe Facebook că abia în 2018 a ridicat diploma.

La momentul angajării în structurile statului, în decembrie 2015, legea impunea deținerea unei diplome de licență valabile. Moșteanu afirmă că a prezentat atunci o adeverință de absolvire, până la eliberarea diplomei finale.

Pe 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a postat pe Facebook diploma de licență pe care susține că a obținut-o în septembrie 2015, la Universitatea Bioterra, dar pe care a ridicat-o abia în 2018. Documentul arată că a finalizat specializarea „Inginerie Managerială”, cu durata studiilor de 5 ani, într-un interval universitar cuprins între 1995 și 1999.