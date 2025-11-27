search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Universitatea Bioterra confirmă că ministrul Ionuț Moșteanu a făcut anii III și IV de studiu într-un singur an universitar

0
0
Publicat:

Controversele legate de studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, continuă să se amplifice după ce Universitatea Bioterra a transmis o serie de clarificări care ridică noi dileme cu privire la parcursul său academic.

Controversele legate de studiile ministrului Apărării continuă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Controversele legate de studiile ministrului Apărării continuă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit Universității Bioterra, Moșteanu ar fi absolvit anii III și IV în același an universitar, între 1997 și 1998, în cadrul Facultății de Inginerie și Management Agroturistic. În plus, ministrul susține că a greșit atunci când, într-un CV mai vechi, a trecut că ar fi absolvit studiile la Universitatea Athenaeum, nu la Bioterra.

Într-un răspuns pentru Digi24.ro, conducerea Bioterra a confirmat că Moșteanu a participat în perioada 1995-1999 la cursurile instituției, nu 1996-1999, cum apare în CV-ul său actual. Instituția a precizat ulterior că ministrul a parcurs doi ani de studiu într-unul singur, explicație care ar justifica suprapunerea anilor.

Când a absolvit, de fapt

Bioterra a transmis în iulie că Moșteanu este absolventul Universității și a susținut examenul de licență în septembrie 2015. Deși pe internet era disponibilă doar o decizie privind organizarea sesiunii de licență din vara acelui an, universitatea a furnizat ulterior documentul și pentru sesiunea din septembrie.

Digi24.ro a solicitat Bioterra și ministrului noi clarificări în legătură cu această situație.

Universitatea Athenaeum, trecută din greșeală în CV

Prima versiune a CV-ului lui Moșteanu, publicată odată cu intrarea sa în politică, menționa că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum, nu Bioterra. Această informație a apărut în perioada în care ministrul obținea primele funcții publice – consilier al ministrului Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.

Întrebat inițial despre acest detaliu, ministrul a spus că „nu știe despre ce e vorba”. În postarea din 27 noiembrie a precizat, însă, că includerea Athenaeum în CV a fost „o greșeală făcută în viteză”.

Un alt semn de întrebare privește data eliberării diplomei. Documentul publicat de Moșteanu este emis în 2018, deși el susține că a obținut licența în 2015, cu doar câteva luni înainte de a ocupa primele funcții publice. Ministrul a menționat în postarea sa de pe Facebook că abia în 2018 a ridicat diploma.

La momentul angajării în structurile statului, în decembrie 2015, legea impunea deținerea unei diplome de licență valabile. Moșteanu afirmă că a prezentat atunci o adeverință de absolvire, până la eliberarea diplomei finale.

Pe 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a postat pe Facebook diploma de licență pe care susține că a obținut-o în septembrie 2015, la Universitatea Bioterra, dar pe care a ridicat-o abia în 2018. Documentul arată că a finalizat specializarea „Inginerie Managerială”, cu durata studiilor de 5 ani, într-un interval universitar cuprins între 1995 și 1999.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
gandul.ro
image
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
mediafax.ro
image
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cât costă un brad natural până în 1,8 metri la Dedeman, Bricodepot sau Leroy Merlin: preţurile au crescut
playtech.ro
image
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a câștigat pe olteni. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 55 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 280 sunt dispărute în Hong Kong! Pompierii se luptă în continuare cu flăcările
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Ionuț Moșteanu, prins cu minciuna! Studii fake. Facultatea de unde spunea că are diploma neagă că acesta i-ar fi fost student
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Florin Dumitrescu, în gura internauților. A fost dur taxat după ce a avut un comportament nepotrivit față de o gravidă: „Comportament execrabil”
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului