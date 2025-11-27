search
Joi, 27 Noiembrie 2025
„O greșeală care mă jenează”. Controversele legate de diploma lui Ionuț Moșteanu. Cum răspunde ministrul Apărării acuzațiilor incomode

Publicat:
Ultima actualizare:

Primul CV oficial al lui Ionuț Moșteanu includea studii la Universitatea Athenaeum, însă instituția afirmă că ministrul Apărării nu a fost niciodată student acolo, iar specializarea menționată nu funcționa în perioada indicată.

Ionuț Moșteanu. FOTO: Mediafax
Ionuț Moșteanu. FOTO: Mediafax

 

Ce scrie în primul CV oficial al lui Ionuț Moșteanu

Publicația Libertatea a publicat joi o investigație despre primul CV oficial al actualului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care acesta a intrat în administrația centrală, ca membru al Guvernului. Documentul a fost folosit în 2015 și 2016, când Moșteanu a ocupat funcția de consilier de ministru la Ministerul Transporturilor și poziții de membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat care necesitau, la acel moment, studii superioare.

În CV-ul postat pe site ul companiei TAROM, la rubrica Educație, Ionuț Moșteanu a trecut Universitatea Athenaeum, la specializarea Management, cu perioada de studiu 1996-2000. Din același document reiese că diploma de la Athenaeum era la acel moment singura diplomă universitară menționată de actualul ministru al Apărării.

În investigația se transmite și răspunsul scris al Universității Athenaeum, semnat de președinta Senatului universității, prof. univ. dr. Emilia Vasile. Conform acestui răspuns, Ionuț Liviu Moșteanu nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București și nu este absolvent al acestei instituții la specializarea Management. Universitatea mai precizează că programul de studii Management a fost autorizat provizoriu la Athenaeum abia în anul 2020, iar în intervalul 1996-2000 acest program nu funcționa în cadrul universității.

CV-ul în care apare Universitatea Athenaeum a fost folosit oficial în perioada în care Ionuț Moșteanu activa în structurile Ministerului Transporturilor. Versiunea inițială a documentului a fost ștearsă de pe o parte a site-ului TAROM, însă poate fi consultată în continuare în arhiva de internet și pe o altă secțiune a site-ului companiei, la rubrica de informații pentru acționari, unde sunt publicate și documentele de numire în Consiliul de Administrație.

În aceste documente, Moșteanu apare ca membru al Consiliului de Administrație al TAROM, numit prin decizie a ministrului Transporturilor de la acel moment, iar la studii este menționată diploma de Management de la Universitatea Athenaeum, aceeași care apare în CV-ul analizat de publicație.

Citește și: Fostul senator Marius Isăilă, plasat sub control judiciar în dosarul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Moșteanu

Declarațiile lui Moșteanu la Digi24

Într-o emisiune Digi24, chestionat pe tema informațiilor în investigația publicată inițial de ziar, Ionuț Moșteanu a afirmat: „În 2015 am terminat facultatea. Bioterra. Nu am făcut altă facultate înainte. Am făcut Automatică, m-am oprit. În anul III, am oprit Automatica”.

Potrivit acestuia, Moșteanu a lucrat în Austria, unde „reparam copiatoare”, apoi în cluburi, inclusiv ca administrator, apoi în marketing și comunicare. Ziarul observă că informația despre perioada petrecută în Austria nu apare în CV-urile oficiale.

De asemenea, Moșteanu a declarat la Digi24 că a avut nevoie de o diplomă pentru „accesarea unor fonduri europene”, însa publicația citează platforma termene.ro, potrivit căreia firma Total Branding Partners SRL nu a accesat fonduri europene.

Rămâne neclar de ce diploma din 2015 nu apare în CV-ul oficial depus în perioada în care a fost consilier de ministru, secretar de stat și membru provizoriu în consiliile de administrație ale unor companii de stat.

Reacția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după dezvăluirile Libertatea

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un drept la replică, a reacționat pe Facebook după publicarea investigației Libertatea privind studiile sale universitare.

  „Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică”.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a comentat ministrul Apărării. 

