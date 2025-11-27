Ionuț Moșteanu, acuzat de abuz emoțional și profesional de o fostă colegă din USR. „Retaliere și apoi jihad-ul, menit să mă decredibilizeze pe termen lung”

Avocata Claudia Postelnicescu a publicat, vineri, un mesaj amplu în care relatează experiența sa din interiorul USR, acuzându-l pe Ionuț Moșteanu de comportament abuziv, marginalizare profesională, folosirea ideilor fără recunoaștere și orchestrarea unei campanii de discreditare împotriva ei.

„Hai să vă spun istoria mea personală cu Ionuț Moșteanu, că e relevantă pentru cine e omul”, își începe Postelnicescu relatarea, precizând că „dacă tot e perioada din an în care facem awareness pe violență domestică, hai să includem și abuzul emoțional și profesional printre problemele cu care se confruntă femeile ca mine”.

Ea povestește cum s-a remarcat rapid în USR Sector 1, în 2018: „În câteva scurte săptămâni eram deja purtătorul de cuvânt al filialei, i-am făcut Clotildei o strategie de succes prin care să nu piardă controlul filialei”. Spune că datorită ei, „Clotilde a rămas șefă filială și e și astăzi, prin interpuși”.

Despre Moșteanu, afirmă că acesta i-ar fi spus: „Tu o să ajungi foarte sus, foarte repede”, adăugând: „El a crezut ca vreau sa ii servesc pe ei si sunt dispusa la orice pentru asta, inclusiv compromisuri pe care eu le incadrez la prostitutie si pe care alte femei le au facut si azi sunt propulsate in functii guvernamentale”.

Postelnicescu susține că multe dintre ideile ei ar fi fost folosite fără recunoaștere: „Niciodată, absolut niciodată nu m-au invitat să mi extind ideile și proiectele, să particip în vreun fel sau să fiu plătită pentru ele, niciodată altceva decât furt și luat cu japca, umilire fățișă și aduși trepădușii lor să factureze pe creierul și munca mea”. Despre Moșteanu a adăugat: „Moșteanu a luat un proiect scris de mine pe combaterea dezinformării și l-a dus mai departe (...) Ghinea și Drulă au făcut poze și asta a fost tot”.

În final, avocata afirmă că după ce a început să expună public ceea ce considera abuz și manipulare, a urmat o „retaliere și apoi jihad-ul, menit să mă decredibilizeze pe termen lung”.

„După ce am fost exclusă, USR - prin Moșteanu - a dat un comunicat de presă în care eram nici mai mult, nici mai puțin făcută nebună. Abuzul de acest tip (emoțional - dar eu sunt tare) a continuat până în zilele noastre”, a mai afirmat ea.

Postelnicescu descrie un moment recent: „La inaugurarea lui Nicușor ca președinte, Moșteanu s-a uitat fix în ochii mei, mi-a zâmbit (…) apoi când a ajuns lângă mine s-a întors ostentativ cu spatele”. Și concluzionează: „Asta e Moșteanu. Zâmbea pentru că a înțeles că și eu, prin munca și efortul meu luni de zile, l-am făcut pe el ministru (...) Eu dacă pic pe jos, Moștene, mă ridic imediat”.