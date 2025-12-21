Uber, obligată de Curtea de Apel București să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în mașini

Curtea de Apel București a decis că Uber trebuie să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în autoturismele care efectuează curse prin intermediul platformei sale în România.

Potrivit sentinței, compania este obligată la plata unei sume de peste 7,3 milioane de lei, la care se adaugă TVA. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Procesul a fost intentat de Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (UCMR-ADA), care a susținut că, în perioada septembrie 2015 – noiembrie 2018, în mașinile utilizate pentru transportul de persoane prin aplicația Uber a fost difuzată muzică fără ca operatorul să fi obținut, în prealabil, o licență neexclusivă pentru comunicarea publică a operelor muzicale, scrie Profit.

Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor solicictă instanței obligarea pârâtelor Uber BV – Filiala București SRL și Uber BV „la plata sumei de 150 lei plus TVA pentru fiecare lună și pentru fiecare mijloc auto cu care, în intervalul septembrie 2015 – noiembrie 2018, s-au desfășurat în România activități de transport persoane prin intermediul serviciilor pârâtei, suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor patrimoniale de autor ca urmare a comunicării publice a operelor muzicale în aceste mijloace de transport persoane, comunicare publică realizată fără că pârâtă să fi încheiat în prealabil autorizație licența neexclusivă cu UCMR-ADA”.

Judecătorii Curții de Apel București au dat astfel câștig de cauză asociației de gestiune colectivă, stabilind că difuzarea muzicii în autoturismele folosite pentru transportul de persoane reprezintă o formă de comunicare publică, pentru care este necesară plata drepturilor de autor.

Uber este prezent pe piața din România din anul 2015 și operează în prezent în 36 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Craiova, Constanța, Galați și Brașov.

La nivel global, compania este activă în peste 10.000 de orașe din mai mult de 70 de țări.