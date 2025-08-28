Ursula von der Leyen, vizită în România, într-un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită de lucru în România, la Constanța, unde va discuta cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan cu privire la consolidarea cooperării UE-NATO.

„Luni, 1 septembrie, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanța”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Șefa Comisiei Europene „va avea întrevederi cu Președintele României, Nicușor Dan, și cu Prim-ministrul Ilie Bolojan. Cu acest prilej, discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”, a mai semnalat sursa citată.

Tur al țărilor „aflate în prima linie” în conflictul cu Rusia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita începând de vineri Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, „statele UE din prima linie, pentru a consolida solidaritatea și apărarea”, anunță reprezentanța Comisiei Europene la București:

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”.

Vizita în România este programată luni după-amiază. Dimineață, președinta CE se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Ei vor vizita de asemenea frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.