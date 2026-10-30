 Un medic apropiat de PNL și decorat de Iohannis, propunerea PSD pentru funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății | adevarul.ro
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Un medic apropiat de PNL și decorat de Iohannis, propunerea PSD pentru funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății

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PSD Iași a decis vineri, 30 octombrie, să o propună pe Sidonia Susanu, medic chirurg ieșean, pentru funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Nu este clar dacă aceasta va semna o adeziune la partid sau dacă va fi susținută în calitate de tehnocrat.

Sidonia Susanu
Sidonia Susanu Foto: Facebook/Sidonia Susanu

Potrivit surselor publicației Ziarul de Iași, numele Sidoniei Susanu a venit din partea PSD Iași și a fost discutat inclusiv cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizita pe care acesta a avut-o în weekend în municipiu.

Acceptarea propunerii este surprinzătoare și în contextul legăturilor sale cu PNL. În urmă cu cinci ani, Sidonia Susanu îi mulțumea public lui Costel Alexe pentru că a convins-o să revină la Spitalul de Copii din Iași.

Dragi prieteni, nu sunt om politic, nu fac politică și nu voi face niciodată. De ce? Din două motive, la fel de importante: nu mă pricep. Îmi doresc să-mi consum tot timpul și toată energia ca să operez.

Dar trebuie să conștientizăm că fără sprijinul administrației locale și centrale în egală măsură nu putem face nimic! Am decis să mă întorc la spital datorită domnului președinte Alexe și a echipei domniei sale PNL, pe care i-am cunoscut cu ceva timp în urmă.

L-am simțit un om sufletist, energic, entuziast, puternic, dispus să-și sacrifice familia, viața personală, timpul, energia pentru interesul comunității pe care o reprezintă”, a scris aceasta, pe Facebook, în 2020.

Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, a declarat că nominalizarea Sidoniei Susanu pentru funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății a venit în urma unei solicitări de la București.

„În cursul zilei de ieri a venit solicitarea de la București pentru a face, deocamdată, până se lămuresc și celelalte subiecte, o nominalizare pentru zona de sănătate.

Am avut o discuție cu majoritatea colegilor din cadrul organizației și au această profesie de medic, a rămas ca nominalizare în fața BPJ să mergem cu doamna doctor Sidonia Susanu. A obținut validarea în acest for statutar”, a declarat Bogdan Cojocaru, președinte PSD Iași.

Cine este Sidonia Susanu

Potrivit publicației citate, Sidonia Susanu este medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Din 2021, aceasta conduce secția de specialitate a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Secția pe care o coordonează este singura de profil pediatric din nord-estul țării și include o unitate funcțională pentru tratamentul copiilor cu arsuri grave.

A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în 2002 și s-a specializat în chirurgie plastică și reconstructivă, urmând stagii de pregătire în Japonia și Germania.

Lucrează la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din 2010 și conduce secția de specialitate din 2021, activând și în mediul privat.

Medicul a devenit cunoscut la nivel național în 2022, când a coordonat echipa care i-a replantat brațele Alexiei Tudose, adolescenta rănită într-un accident de autocar lângă Pașcani.

În 2023, a coordonat o altă intervenție complexă, în urma căreia un adolescent de 15 ani, lovit de tren la Vatra Dornei, și-a recăpătat gamba amputată.

În noiembrie 2023, Sidonia Susanu a primit de la președintele Klaus Iohannis Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler. În 2024, Colegiul Medicilor din România i-a acordat premiul „George Emil Palade”, pentru cercetare științifică și realizări deosebite în domeniul medical.

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