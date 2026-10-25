Președintele Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe, îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că ar pregăti o „vendetă politică” împotriva sa, după ce Rogobete a anunțat că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al ministerului vor verifica Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Unitatea medicală se află în subordinea Consiliului Județean.

Costel Alexe, președintele CJ Iași. Foto: Facebook

Costel Alexe a susținut că decizia ministrului ar fi o reacție la criticile sale privind modul în care au fost distribuite fondurile pentru spitale prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Domnul Rogobete amenință că va trimite Inspecția de Stat la Spitalul pentru Copii «Sfânta Maria», pentru că știe dumnealui că sunt acolo nereguli. E o formă de a spune voalat că urmează o vendetă politică de proporții pentru că nu am tolerat lipsa de fair-play și am expus clar și răspicat toată nedreptatea care s-a făcut cu alocările de fonduri pentru spitale prin PNRR”, a scris șeful CJ Iași într-o postare publicată duminică pe Facebook.

Alexe a mai afirmat că ministrul pune accentul pe confruntări politice, în loc să se concentreze asupra finanțării sistemului sanitar: „principala preocupare rămâne show-ul politic și vânătoarea de vrăjitoare”.

El a susținut că eventualele dispute politice ar putea avea consecințe asupra ieșenilor și i-a cerut lui Rogobete să prezinte soluții concrete pentru proiectele medicale din județ.

Rogobete anunță controale după problemele de la spital

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat sâmbătă la Iași, unde a vizitat mai multe spitale și șantierul Spitalului Regional de Urgențe. În cadrul unei conferințe de presă, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care au fost aplicate măsurile recomandate de minister la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, după focarul de infecții nosocomiale în urma căruia mai mulți bebeluși au murit.

Ministrul a anunțat că va trimite echipe de control pentru a verifica dacă recomandările au fost puse în aplicare.

„Din informațiile pe care le am nu le-a pus, așa că o să vă dau detalii după ce Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății vor face în viitorul apropiat o verificare la spitalul de copii pentru a vedea dacă tot ce am recomandat a fost pus în aplicare sau nu”, a declarat Alexandru Rogobete.

Dispute privind finanțarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară din Iași

În mesajul său, Costel Alexe i-a cerut ministrului să precizeze ce surse de finanțare sunt disponibile pentru Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din Iași. Președintele CJ a criticat modul în care au fost gestionate fondurile destinate spitalelor și a susținut că proiectul nu beneficiază de o linie de finanțare clară.

„Aștept și eu, și ieșenii, să vedem ce veți face concret pentru IRMC, pentru că nu ați putut numi nici măcar o linie de finanțare concretă. După ce ați tocat toți banii din PNRR, POS și împrumutul de la BEI pentru spitalele care trebuiau finanțate doar prin PNRR, ce ne mai rămâne? Aștept cu interes să veniți şi dumneavoastră pe teren, să ne arătați ceva concret. Data viitoare când mai sunteți în Iași, dați-mi un telefon, vă arăt eu unde”, i-a transmis Alexe ministrului.