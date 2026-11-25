Aproape 4.800 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare din Brașov vor rămâne fără căldură joi, 26 noiembrie 2026, în intervalul 08:00–22:00.

Calorifere reci Foto: Adevărul

Oprirea este necesară pentru lucrări de modernizare, potrivit unui anunț al SPLT, citat de NewsBV.

Întreruperea furnizării agentului termic primar de pe platforma CET Nord va afecta 4.773 de apartamente, precum și 49 de agenți economici și instituții publice. Consumatorii vizați se află în cartierele Astra, Tractorul, Centrul Civic, Carfil, Florilor și Gării-Făget.

Pompe noi pentru rețeaua de termoficare

Intervenția presupune montarea și punerea în funcțiune a unor pompe de adaos echipate cu convertizoare de frecvență. Potrivit SPLT, echipamentele vor regla automat debitul de apă, în funcție de necesarul rețelei, pentru a limita fluctuațiile de presiune și a asigura o distribuție uniformă a căldurii și a apei calde.

SPLT susține că pornirea și oprirea treptată a pompelor vor reduce șocurile hidraulice din conducte, contribuind la protejarea rețelei. Noile instalații ar urma să reducă și consumul de energie electrică, prin adaptarea funcționării la nevoile sistemului.

Echipele de intervenție vor lucra pe parcursul zilei de joi pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării agentului termic cât mai repede, potrivit anunțului. Intervalul comunicat pentru întrerupere se încheie la ora 22:00.