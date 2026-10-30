PSD ar vrea alegeri la Timișoara, dar se încurcă de Fritz. 42 de localități n-au primar SURSE

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a trimis vineri Guvernului o informare privind alegerile parțiale, susțin surse politice pentru Adevărul. În acest moment, sunt 35 de localități fără primar, conform documentului AEP.

PSD testează candidați la primăria Timișoarei Foto: Inquam

În alte 7 localități, primarii care și-au pierdut funcția au contestat în instanță, iar procesele sunt pe rol, deci e incert dacă se pot organiza alegeri. Printre aceștia se numără și președintele USR Dominic Fritz, care a pierdut funcția de edil al Timișoarei la finalul lunii septembrie, după ce PSD și AUR au modificat legea incompatibilității.

PSD ar vrea să organizeze rapid alegeri parțiale, pentru că în cele mai multe localități ar câștiga, susțin surse politice din partid. Astfel, partidul și-ar spori zestrea de aleși locali. În plus, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, este de părere că social-democrații pot câștiga și Primăria Timișoara, cu condiția să arunce în luptă un independent, o figură populară a orașului. PSD testează în sondaje atât membri de partid, cât și candidați independenți. Printre cei măsurați se numără și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

De partea cealaltă, Dominic Fritz face deja campanie electorală pentru Ruben Lațcău, viceprimar al Timișoarei în ultimii 6 ani și cel care conduce de o lună orașul ca primar interimar.

Ruben Lațcău Foto: Mediafax

În plus, există o înțelegere între Dominic Fritz și Ilie Bolojan ca USR și PNL să aibă candidat comun la Timișoara, astfel încât dreapta să nu-și canibalizeze voturile. În schimb, USR va susține candidatul PNL la Primăria Sectorului 6, susțin sursele citate. În locul lui Ciprian Ciucu, ales primar al Capitalei în decembrie anul trecut, a rămas ca interimar mâna sa dreaptă, liberalul Paul Moldovan. Acesta e favorit pentru a câștiga Primăria Sectorului 6 în cazul în care vor avea loc alegeri parțiale.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat situația actualizată privind localitățile din România unde sunt îndeplinite condițiile legale pentru organizarea de alegeri locale parțiale pentru funcția de primar. În prezent, pe listă figurează 34 de unități administrativ-teritoriale (UAT) și o subdiviziune administrativ-teritorială, în timp ce alte șapte cazuri se află sub monitorizare, fiind contestate în instanță. Lista completă poate fi consultată mai jos: