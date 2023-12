Medicul care i-a replantat mâinile Alexiei, decorat de președintele României. Ce mesaj a transmis Sidonia Susanu

Sidonia Susanu, medicul care i-a replantat mâinile Alexiei, a fost decorată de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de „Cavaler”, cu ocazia Zilei Naționale a României. 20 de ore a durat operația care a avut loc în decembrie 2022.

Evenimentul privind decorarea a avut loc de Sfântul Andrei, iar în mesajul său de după ceremonie, Sidonia Susanu le mulțumește tuturor celor care stau alături de ea ”pentru a face bine”.

„Cu deosebita onoare si bucurie am primit azi, in ziua Sfantului Andrei, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cea mai inalta distinctie sanitara oferita de Statul Roman: Ordinul “Meritul Sanitar” in grad de “Cavaler”. Va multumesc voua, tuturor celor care zi de zi sunteti alaturi de mine pentru a face bine. Doar impreuna putem aduce alinare si speranta pacientilor nostri”, a fost mesajul transmis de Sidonia Susanu după evenimentul de la Palatul Cotroceni.

Detalii despre operație

În urmă cu un an, într-un interviu pentru News.ro, Sidonia Susanu a dat detalii despre intervenția chirurgicală de amploare care a salvat-o pe adolescenta de 15 ani, Alexia Tudose. Operația a durat aproape 20 de ore. Medicul, care avea o experiență de 24 de ani, se decalra de atunci spune optimistă în privința șanselor de recuperare ale Alexiei.

„Fetiţa este bine. Din punct de vedere biologic este stabilă, din punct de vedere psihologic face paşi foarte mari pentru recuperare psiho-emoţională mai ales că întreaga familie este acum alături de ea, tatăl s-a întors în ţară, colegii săi o încurajează, întreg personalul medical este în jurul acestei copile. Eu sunt foarte optimistă mai ales pentru că au mai fost situaţii similare, în sensul cu amputaţie de membre sau cu leziuni complete ale structurilor nervoase, practic de asta depinde recuperarea Alexiei, de reconstrucţie şi de creşterea structurilor nervoase”, a explicat medicul.

Momentele imediat după accident sunt foarte importante, mai spune specialistul: „În primul rând, ceea ce este cel mai important există un moment sau un prim timp vital de câteva minute din momentul accidentului până la oprirea hemoragiei, pentru că leziunea de arteră humerală, chiar ca şi ca leziune unică, are un potential letal foarte mare. În cazul acesta a fost vorba despre leziune nu doar dublă de arteră humerală, dar şi de leziuni de structuri venoase, adică practic este aproape greu de imaginat că acest copil trăieşte. După care timpul până în momentul în care sunt revascularizate structurile antebraţului, structurile amputate, trebuie să fie de maximum 6 ore, pentru că altfel apare necroza musculară”.

Operația a durat atât de mult pentru că replantarea s-a făcut încet, minuțios. „A trebui să evităm toţi timpii morţi, gesturile suplimentare nenecesare, a trebuit să fie programat fiecare timp chirurgical foarte riguros astfel încât procedurile să se succeadă cât mai repede posibil. Din fericire pentru colegii ortopezi, mai întâi este timpul de ortopedie în care se fixează structurile osoase, după care este timpul de chirurgie, acesta durează în general cam o oră pentru fiecare membru, după care este timpul de reconstrucţie. Bine, şi în timpul de reconstrucţie osoasă, timpul ortopedic, noi suntem alături de colegii noştri pentru că împreună stabilim poziţia şi felul în care se face reconstrucţia osoasă în aşa fel încât să ne permită reconstrucţia structurilor necesare pentru revascularizare şi reinervare”, a explicat medicul. Medicul a stat în sala de operație tot timpul. La intervenție au participat 10 medici, 8 asistente, 4 infirmiere și 2 brancardieri.