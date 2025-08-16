Un fost șef SIE îl critică pe Nicușor Dan pentru absența de la Ziua Marinei: „Un șef de stat nu poate fi «alături de români în altă parte»”

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei, acuzându-l că transmite „un semnal periculos” prin lipsa sa de la un eveniment cu o importanță strategică.

„În vremuri tulburi, libertatea și siguranța unei națiuni depind, într-o mare măsură, de oamenii care servesc sub drapel – de curajul lor, de pregătirea lor, de convingerea că țara merită apărată. Așa cum spunea recent vicepreședintele SUA, pacea și prosperitatea cetățenilor se sprijină pe umerii celor în uniformă. Astăzi, când lumea se întoarce tot mai mult la logica de hard power, forța militară este cea care dă greutate cuvintelor unui lider și credibilitate politicii externe a statului său.

Când un președinte, în plin context tensionat la Marea Neagră, lipsește de la manifestările dedicate Zilei Marinei – o sărbătoare cu semnificație istorică și strategică pentru România – transmite un semnal periculos: că își tratează cu superficialitate atât rolul de Comandant al Forțelor Armate, cât și obligația de a fi acolo unde națiunea își strânge rândurile în jurul uniformei militare”, a afirmat fostul șef al SIE.

„Nu există „concediu” pentru un președinte. Funcția nu are buton de pauză. Un șef de stat nu poate fi „alături de români în altă parte” atunci când simbolul forței navale românești se sărbătorește în portul Constanța, în fața marinarilor pe care, în teorie, îi conduce. Prezența nu este un gest de curtoazie, ci o datorie de onoare”, a scris Predoiu pe Facebook.

El a subliniat că prezența președintelui la astfel de ceremonii nu este „un gest de curtoazie, ci o datorie de onoare”, iar absența afectează nu doar imaginea liderului de la Cotroceni, ci și prestigiul instituției prezidențiale.

„Un stat care își subminează singur simbolurile de autoritate devine mai slab și mai vulnerabil – exact când lumea fierbe și când regiunea Mării Negre este o zonă de confruntare strategică. Un președinte absent de pe puntea propriei nave își pierde nu doar autoritatea, ci și dreptul de a o comanda”, a concluzionat Silviu Predoiu.

Nicușor Dan explică de ce a ales Sâmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei

Șeful statului și-a justificat alegerea prin semnificația religioasă a zilei, spunând că venea acolo încă din copilărie:„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică. Aici, la mănăstire, veneam cu părinții, copilărind aici. Am ales să vin aici. (...) Nu am vrut să fac anunț ca să vină presa după mine; dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim”, a declarat Nicușor Dan, pentru Antena 3 CNN.

Președintele a fost reprezentat de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu

Nicușor Dan a fost reprezentat de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu. În schimb, la ceremonii au participat premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, care a precizat că Nicușor Dan „este în concediu și va fi alături de români în altă parte”.

În mod tradițional, Ziua Marinei era marcată prin participarea președintelui României la ceremoniile militare desfășurate pe faleza Comandamentului Flotei din Constanța.