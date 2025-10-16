Un deputat PSD vrea ca pălinca să devină simbol național. „E o istorie care se bea cu respect. Nu e doar o băutură, e o parte din sufletul românesc”

Deputatul PSD Mircea Vasile Govor a cerut joi, 16 octombrie, în plenul Parlamentului, ca toate partidele politice să susțină demersul prin care pălinca să fie recunoscută drept simbol național al României.

„Într-o lume care se grăbește, care uniformizează și uită rădăcinile, există valori care merită apărate. Una e pălinca, distilatul autentic al culturii noastre, un produs emblematic ardelenesc”, a declarat Mircea Govor de la tribuna Parlamentului.

Parlamentarul de Satu Mare a subliniat că pălinca reprezintă mai mult decât o băutură tradițională, fiind o parte a identității românești și o expresie a înțelepciunii populare.

„În Satu Mare și alte colțuri ale Ardealului, pălinca nu e doar un lichid într-o sticlă, un simplu rezultat al distilării fructelor. E o istorie care se bea cu respect. E rodul înțelepciunii populare, produs din rețete păstrate cu sfințenie, cu o grijă care transformă fiecare sticlă”, a spus deputatul PSD.

SURSA: video Antena 3

Govor a făcut apel la colegii din toate partidele să susțină inițiativa, argumentând că pălinca merită un loc central între simbolurile naționale ale României.

„Pălinca nu e doar o băutură, e o parte din sufletul românesc. Dacă alte națiuni își protejează și promovează produsele tradiționale, de ce n-am face-o și noi?”, a conchis Mircea Govor.